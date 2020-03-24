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Новости Славянского Мира. Наталья Усольцева

11:42. 24 марта 2020 71 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Новости. Интересные события и славянские мероприятия.
Выпуск 140

Ведущая передачи – Наталья Усольцева

В этом выпуске новостей мы расскажем какие выставки, экскурсии и мероприятия можно посетить в ближайшее время. Вы узнаете о новых археологических находках и артефактах. А также какие интересные и полезные передачи и живые эфиры можно послушать на радио на следующей неделе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eLCBW2J3v1w

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 28107 24555
    Вячеслав 24 марта 2020 в 12:02

    “…мы расскажем какие выставки, экскурсии и мероприятия можно посетить в ближайшее время”. Всё… Теперь – никаких выставок с экскурсиями и мероприятиями… Пока не проголосуют за новую конституцию…

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