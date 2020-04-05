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Не факт! Рюрик

14:12. 5 апреля 2020 83 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Выпуск №175.

Кто был основателем древнерусского государства? Откуда пришли Рюрик и его братья? И существовали они на самом деле, или это просто легенда? Об этом историки спорят уже веками – знаменитый «норманнский вопрос», «проклятый вопрос русской истории». В разных версиях и аргументах, и почему происхождение Рюрика так волнует ученых уже много столетий, будет разбираться программа «НЕ ФАКТ!». Арарат Кещян отправляется в Великий Новгород, где, как считается, начал править первый русский князь.

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#НеФакт #Путешествие #История

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qOZkTzdmLp8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29030 25354
    Вячеслав 5 апреля 2020 в 14:56

    Принято считать, что где-то в VIII веке дикие безмозглые и ни на что не годные славяне, бро-дящие табунами по лесам, призвали к себе викинга Рюрика и сказали: «Владей нами, о великий европейский сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами ничего не можем». (Вольное изложение учебника по истории). Hа самом деле, Рюрик — внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы и одного из соседних князей рангом помельче. Был призван вместе с братьями, поскольку все 4 сына Гостомысла умерли или погибли в войнах. Был принят по уговору со старейшинами, и зело потрудился, чтобы заслужить уважение на Руси. Источник: Иоакимовская летопись, российская история по Татищеву, «Брокгауз и Ефрон» и т. д.

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