МОЛНИЯ: Британия осталась без лидера — премьер в реанимации
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 10 дней назад подтвердили коронавирус, экстренно госпитализирован. Как утверждалось изначально, для тестирования, однако по информации, поступившей к этому часу, его состояние резко ухудшилось.
В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.
Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.
В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства будет министр иностранных дел Доминик Рааб.
Сегодня же британская королева впервые за много лет обратилась к нации в связи с пандемией.
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Премьеру Британии Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству Национальной системы здравоохранения Англии.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1586118098