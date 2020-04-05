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МОЛНИЯ: Британия осталась без лидера — премьер в реанимации

23:34. 5 апреля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
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МОЛНИЯ: Британия осталась без лидера — премьер в реанимации | Русская весна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 10 дней назад подтвердили коронавирус, экстренно госпитализирован. Как утверждалось изначально, для тестирования, однако по информации, поступившей к этому часу, его состояние резко ухудшилось.

В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию. Все это время он работал удаленно из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Его невеста Кэрри Симондс, которая ожидает ребенка от Джонсона, в субботу также сообщила, что уже неделю испытывает симптомы Covid-19.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Сегодня же британская королева впервые за много лет обратилась к нации в связи с пандемией.

Обновлено

Премьеру Британии Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству Национальной системы здравоохранения Англии.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586118098

Метки: Новости

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