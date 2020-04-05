Как Китай отблагодарил Россию за помощь в борьбе с вирусом
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Россия отправила в Сербию первые военно-транспортные самолёты с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусом. В это время в самой России зачастую не хватает средств индивидуальной защиты в продаже и многие спрашивают – правильно ли в такой момент помогать другим? Давайте вместе разберём этот вопрос на примере Китая, а заодно посмотрим, что хорошего было в нашей стране на неделе.