Информационно-полевая сущность геосистем.

Из почвы нас пронзают токи,

Неотличимые для глаз.

Информационно-полевая структура геосистем.

Письменные подтверждения того, что люди давно знали об информационных полях воды, руд, пещер имеют четырех тысячелетнюю давность. В период появления язычества способность к восприятию информационных полей и умение их интерпретировать были достаточно распространены.

В прошлом люди тщательно выбирали три основных места: дом для жилья, храм для богослужения и кладбище. Причем дело было поставлено профессионально. Место для дома и колодца выбирали ведуны (лозоходцы).

У.Баррет и Т.Бестерман полагают, что история лозоходства в современном его виде насчитывает около 400 или 500 лет; в свою очередь, Т.Берридж указывает, что оно было известно без малого 3200 лет назад, а советник ООН по вопросам геологии, голландский профессор С.Тромп считает, что лозоискательством занимались еще 7000 лет назад (Валдманис,1979). Польская же журналистка Т.Войтек пишет, что, согласно археологическим раскопкам, лозоискательство было известно в эпоху раннего неолита, то есть 8000 лет назад. Она же нашла сведения о том, что древние египтяне умели пользоваться ,,прутиком”.

По свидельству знаменитого Марко Поло (1254-1324), совершившего путешествие через Центральную Азию в Китай, ,,волшебную палочку” применяли во всех странах Востока. Здесь уместно напомнить, что Марко Поло в Китае прожил около 17 лет и объездил большую часть территории этой страны, где лозоходство имеет очень древнею традицию. Широко известна гравюра на дереве, изображающая с лозой в руках легендарного правителя Юя (2205 – 2197 гг. до н.э.) времен первой китайской династии Ся (2205 – 1766 гг. до н.э.) (см. рис. 5.16).

Рис. 5.16. Гравюра на дереве, изображающая с лозой в руках легендарного правителя Юя (2205 – 2197 гг. до н.э.)

Причем, как свидетельствуют дошедшие до нас письменные источники, им же около 2200 г. до н.э. была написана книга о вредных для человека волнах, исходящих от водных жил, металлов, минералов и других природных объектов (Пашковская, 2000). Вообще в Древнем Китае использование отвеса (лозы) было привилегией властителей или аристократов, а императоры уже 6000 лет назад всегда носили свой отвес с собой и пользовались им при принятии решений. Даже существовал закон, обязывающий граждан перед закладкой нового дома вызывать лозоходца, и, не приступать к строительству дома, пока он не убедиться в том, что место застройки свободно от ,,глубинных демонов”.

Георг Агрикола (латинизированное имя Георга Бауэра) знаменит своими работами по металлургии. Обширный труд Агриколы ,,De re metallika” (О горном деле), изданный в Базеле в 1556 году, в течение двух веков служил пособием по технике горного дела, металлургии и пробирному искусству. В этом труде Агрикола впервые дает подробное описание рудоискательного жезла и приводит гравюру, изображающую его применение (см. рис.5.17).

Рис.5.17. Гравюра, изображающая применение рудоискательного жезла из работы Агрикола ,,De re metallika,” (1556 г.)

Эта гравюра затем помещалась почти во всех книгах и популярных статьях о лозоходстве. Приведем цитату из этой книги – о полемике вокруг прута: ,,…среди рудокопов идут частые и большие споры относительно вильчатого прутика. Одни утверждают, что он приносит им величайшую пользу в нахождении руд, другие это отрицают” (Валдманис,1979).

Начиная с XVII века, а особенно в конце XIX и начале XX века, происходит второе рождение забытого искусства лозоискательства. На этот метод обращают внимание выдающиеся умы того времени – А.Гумбольдт, И.Гете, М.В.Ломоновов и др. Начинаются научные изыскания по выяснению природы этого феномена. В ХХ в. появляются союзы, общества, ассоциации лозоходцев в Германии, Франции, Австрии, США, Великобритании.

В Украине это направление возглавил В.С.Стеценко, создавший в 1990 г. республиканский научный центр по биолокации. Значительный вклад в изучение этой проблемы внес И.Павловец – академик Международной академии энергоинформационных наук.

За рубежом зоны аномального излучения (ЗАИ) привлекли внимание медиков, биологов, геологов, геофизиков и других специалистов с 50-х годов. Но еще в 1929 г. Густав фон Поль обследовал 10 000 человек и установил, что кровати всех 58 человек, умерших от рака, располагались точно над "водными жилами". В 1950 г. доктор медицины Манфред Курри пришел к выводу: фактором, провоцирующим рак, является "теллурическая радиация", обусловленная не только подземными водами, но и особенностями "диагональной сетка Курри".

Исследованию влияния ЗАИ на организм человека посвящены сотни исследований. Выявлению воздействия ЗАИ на живые организмы посвящены работы J.A.Корр (1955). Им установлен факт повышенной продуктивности микроорганизмов в пределах ЗАИ, что часто приводит к гниению продуктов и скисанию вин. При строительстве в старину учитывали это свойство. На определенной высоте в разных местах предполагаемого строительства подвешивали мясо. Не строили там, где мясо пропадало быстрее.

В Латвии Лигером и Вальдеманисом было обследовано 35 тысяч коров, находящихся на стойловом содержании: стойла 80% из 750 коров, больных лейкозом и маститом, оказались расположенными над пересекающими коровники ЗАИ. В этих зонах наблюдалось снижение рождаемости телят на 15%. Аналогичные результаты обнаружены В.Е.Ланда и др. (1990), по их исследованиям, выполненным в Восточной Сибири, отмечено 2-3 кратное снижение удоев у коров, находящихся в коровниках, расположенных над геопатогенными зонами ГПЗ.

Информационно-полевая структура геосистем впервые была рассмотрена в 1995г. Г.И.Швебсом (Швебс, 1998) и в нашей совместной работе в 1997г. (Швебс и др., 1997).

ПОНИМАНИЕ ГЕНЕЗИСА.

Представления о генезисе ЗАИ не однозначны, и очень многое остается не ясным. Согласно мнению американских ученых (Birdl, 1975, Becker и др. 1983, Sinkewier, 1989), а также отечественных (Дубров, 1992 и др.), на начальных этапах эволюции наша планета представляла шарообразный сгусток энергии, на который оказывало влияние космическое структурированное и поляризованное пространство. В результате этого Земля сформировала энергетический каркас в форме икосаэдра-додекаэдра, т.е. фигуры, состоящей из 12 правильных пятиугольников и 20 треугольников (см. рис.5.18).

Н есколько иное объяснение приводится И. Павловцем (1994). Космические лучи (электромагнитные волны), попадая на земную поверхность, проникают в горные породы, поглощаясь последними. Интенсивность поглощения определяется коэффициентом поглощения, который зависит от частоты поля и проводимости горных пород. В свою очередь, коэффициент поглощения определяет глубину проникновения электромагнитного поля. Он увеличивается в области очень высоких частот и напрямую связан с проводимостью горных пород. По представлению этого автора, теллурическое поле – как производная космического излучения – может быть очень неоднородным. При исключении техногенного влияния оно будет определяться силой (частотой) космического излучения и сопротивлением горных пород.

Согласно информационно-полевой гипотезе Г.И. Швебса (1998), происхождение АИЗ в значительной степени обусловлено "отрицательными" информационными полями.

По-видимому, реальная сеть – это результат сложного взаимодействия как космических и теллурических сил, так и тектонического, геологического и гидрогеологического строения региона, а также следствие ландшафтных особенностей территории, включая техногенные ее особенности. Как было показано в разделе 1.2 ("Эниологическая картина мира"), можно полагать, что всякая геосистема помимо традиционных составляющих имеет также сеть геоактивных полос, в пересечении которых располагаются зоны особого воздействия на плотноматериальные компоненты.

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ЗОН АНОМАЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

До настоящего времени нет единой классификации и даже терминологии по аномально излучающим зонам. Большинством исследователей выделяются геопатогенные зоны (ГПЗ) и геомантийные зоны (ГМЗ). Геопатогенные зоны – это участки земной поверхности, где в результате негативного воздействия информационно-полевых структур проявляются аномальные воздействия, вызывающие патологию у живых организмов и, в частности, у человека. Геомантийные зоны – зоны положительного воздействия на живое. Часто ГПЗ и ГМЗ фиксируются изменением геофизических и геохимических параметров среды, в том числе геомагнитного поля, электропроводимости почвы, электрического потенциала атмосферы, уровня радиоактивности, химического состава атмосферного воздуха и т.д.

Одна из попыток классификации ЗАИ предпринята Г.И.Швебсом (1998). В основу классификации положен пространственно-временной уровень проявления ЗАИ. Выделена глобальная, региональная и локальная геоактивные структуры. В дальнейшем вслед за Г.И.Швебсом ЗАИ в геосистемах будем называть геоактивными структурами (ГАС).

Г еоактивные структуры могут быть образованы различными природными и антропогенными явлениями. Причем энерго-информационная структура ГАС может обусловливаться не только земным и космическим излучением неизвестной природы, но и геохимическими аномалиями, особыми типами геосистем (болотными, водными и др.). В зависимости от генезиса геоактивные структуры могут быть общепланетарными, тектоническими, гидрогенными, геохимическими, геоморфологическими, ландшафтными и техногенными (рис.5.19).

Общепланетарные ГАС обусловлены функционированием Земли в космическом пространстве, в результате чего образуется глобальная энерго-полевая каркасная сеть (рис. 5.20).

Наиболее изучены ГАС локального уровня структуры Хартмана, Витмана, Курри.

Струкруры Хартмана. Прямоугольная решетчатая сеть размером 2,0 м на 2,5 м описанная Э. Хартманом, к стати врачем, который обратил внимание, что в одних и тех же домах люди болеют одними и теми же заболеваниями, в частности, онкологическими. Данная сеть ориентированная по сторонам света, и в дальнейшем названа его именем (рис5.20). Литературные данные и полевые работы аспиранта И.Баранова дают основание судить о свойстве територриальности ГАС, т.е. формирования размеров сетки в зависимости от географического положения, обусловленного широтой и долготой местности. В среднем размеры сети Хартмана в субширотном направлении 1,9 - 2,1 м в субмеридиальном через 2,2 - 2,6 м. В Иркутске по данным В.Имешкенова [2] сеть Хартмана имеет размеры по оси север-юг около 0,9 м, а по оси запад-восток около 1,2 м. Средние размеры сетки по четырем мониторинговым площадкам Крыма составляют 1,78 м на 1,78 м. Данная закономерность вытекает в связи с общепланитарным характером ГАС и их генезисом (результат взаимодействия планеты Земля с Космосом).

В узлах пересечения полос образуются вихреподобные структуры. Из четырех узлов одной ячейки, по данным измерения биолокационной рамкой, два имеют правое и два левое вращение. Диаметр узла – 0.35-0.50 м. В сетке Хартмана иногда находят полосы с меньшей (через 5 м) и повышенной (через 10 м) интенсивностью.

Структура Витмана представляет собой ряд пересекающихся плоскостей, расположенных параллельно линиям Хартмана, но через 16 м, и образующих ячейку в виде квадрата. Наши исследования: 14,2 х 13,8 м. Толщина самых зон около 80 см.

Помимо прямоугольных решетчатых сеток, имеется диагональная сетка Курри, зоны которой являются составной частью прямоугольных сеток и возникают как бы вторично за счет сложной суперпозиции их полей и узлов, отсюда ее другое название - сеть второго порядка (рис.5.20). Полосы этой сетки обычно расположены под углом 40 -50 по направлению С-Ю и расстояние между ними составляет 3,75 м; 7,5 м и 15 м. Наши данные: 6,5 х 6,7 м.

Тектогенные ГАС, обусловленные тектоническим строением земной коры. Это прежде всего аномалии, связанные с тектоническими разломами и рудными залежами.

Гидрогенные ГАС – зоны аномалий, обусловленные гидрогеологическими причинами, это поля фильтрации, которые вызваны движением подземных вод. Аномальные зоны наблюдаются в районах распространения подземных вод, участках карстово-суффозионных явлений и др. Движение подземных вод в горных породах приводит к возникновению электрического поля фильтрации, которое зависит от скорости фильтрации и минерализации. Эксперименты показали, что максимальные значения потенциалов фильтрации наблюдаются при диаметре частиц пористой среды, равном 250-350 мкм. При повышении минерализации воды величина потенциалов фильтрации уменьшается. По данным P.Schweizer (1986), аномалии, связанные с фильтрационными полями, могут излучать энергию с частотой 2450 Мгц.

Геохимические ГАС – зоны естественных геохимических аномалий с дисбалансом в почвах, подземных и грунтовых водах некоторых элементов (радон, фтор, йод, фосфор, кальций, ртуть, мышьяк, стронций, естественные радионуклиды). В определенных местах, при наличии разуплотненных пород и в связи с их различным составом, могут создаваться условия для концентрированного выхода радиоактивного радона‑222 или радона-220.

Геоморфологические ГАС, обусловленные рельефом, в настоящее время изучены достаточно слабо. На холмах и возвышенных участках местности предполагается наличие положительного воздействия полей на биообъекты, в отрицательных участках местности, наоборот, – отрицательное. Объясняют это явление, исходя из лептонно-электромагнитной гипотезы Б.Исакова: "... в зонах напротив острых углов плотных тел, геологических горных пород, на краях тектонических плит, на горных пиках, на вершинах крупных скал и пирамид и т.д. могут наблюдаться высокие значения градиентов лептонных физических полей объектов, в частности, возможно истечение вещества в виде лептонов и других элементарных частиц. Наоборот, тела, помещенные внутри пустых полостей твердых тел, например, внутри труб, цилиндров, конусов, либо помещенные в многогранный или трехмерный угол, могут испытывать "откачку микролептонов" (цит. по И.Павловец, 1994, с. 48-49).

Ландшафтные ГАС – патогенные зоны, обусловленные ландшафтными особенностями местности. К ним относятся болота, поймы рек, гидроморфные районы распространения туляремии, энцифалитного клеща, возбудителей холеры и т.д.

Патогенное воздействие в ландшафтных патогенных зонах скорее всего носит кумулятивный характер: его энергополевая составляющая дополняется воздействием газов и патогенных микро- и других организмов в период бурного развития последних.

По заключению В.Бурды (1991), в районе распространения болот наблюдается выделение фосфористого водорода PH (фосфин), который при температуре > +200 С разлагается на фосфор и водород. Скапливается фосфин часто в подвалах домов, при нагревании до 200 С он может разлагаться, и иногда происходит его самовозгорание. Фосфины реактивно воздействуют на живую органику. Длительный контакт с ним вызывает структурные изменения в клетках организма (Павловец, 1994).

Техногенные ГАС – патогенные зоны, образованные большим количеством различных видов сооружений и техники. В зависимости от их конструкций и форм они могут либо рассеивать, либо концентрировать силовые линии полей как космического, так и земного происхождения. К техногенным полям, оказывающим существенное влияние на живые организмы, горные породы и сооружения, относятся электрические поля, связанные с работой мощных радио- и телестанций, а также поля так называемых "блуждающих токов". Частота вибраций поля, например, от радиостанций составляет 10 – 15 Гц, что сказывается на здоровье человека. Чем больше длина волны работающей станции, тем в более отдаленных от нее районах может быть обнаружено обусловленное ее работой электромагнитное поле. Длинные волны распространяются на расстояние в несколько сотен километров. К ГАС относят обширные области экологического бедствия, образовавшиеся в результате катастроф АЭС, крупных химических и металлургических производств.

Блуждающие токи в земле обязаны своим происхождением электрифицированному железнодорожному транспорту, трамваю, метрополитену, линиям высоковольтных передач, распределительным и трансформаторным подстанциям, кабельным сетям, установкам высокого напряжения, электрогенераторам и промышленным электросиловым установкам, а также установкам электрохимической защиты. Эти поля имеют локальный характер, характеризуются широким диапазоном частот – от постоянного тока до токов промышленных частот.

Патогенное влияние на живые организмы оказывают линии высоковольтных передач (ЛВП). Причем отрицательное их воздействие происходит не под самой линией, а на расстоянии 25 – 50 м, что зависит от высоты расположения линии и ее мощности.

Мощными техногенными зонами являются участки земной поверхности, расположенные над канализационными коллекторами, штольнями и штреками различных назначений. Для защиты от технопатогенных зон существуют определенные нормативы и требования, соблюдение которых контролируется органами гостехнадзора, служб санэпидемнадзора, охраны труда и др., и тем не менее установленные правила далеко не всегда соблюдаются.

В быту и научно-производственной сфере распространены технопатогенные зоны, связанные с работой телевизионных экранов и дисплеев компьютеров и др. аппаратуры.

Исходя их вышеизложенного, геосистемы представляются в несколько ином свете. С учетом наличия в каждой геосистеме геоактивных структур предлагаем новое определение геосистемы как части географической оболочки с определенным типом сочетания природных и антропогенных компонентов и условий, а также структур тонкой материи, имеющих тот или иной тип пространственной ориентации, поддающихся картографированию и образующих с объектами плотной материи специфическую целостность (Швебс, Пилипенко, Позаченюк и др., 1997).

Принятие нового определения о геосистеме как целостности взаимосвязанных структур, включая геоактивные, позволит не только глубже изучить их сущность, но и в практическом природопользовании избежать ряд ошибок, а в методику ГЭЭ включить в качестве обязательного элемента анализ геопатогенных зон.

Геоактивные структуры - это некие невидимые поля, существующие в ландшафтной сфере и аномально влияющие на все компоненты ландшафта и его структуру. В настоящее время можно считать ГАС фактором формирования ландшафта. В научной литературе существуют близкие по содержанию понятия, такие как линиаменты, геофлюидодинамические структуры.

Любопытен тот факт, что о влиянии линиаментов или геофлюидодинамических структур (ГФДС) на ландшафт заговорили геологи. В частности, работы В.М.Перервы, А.И.Архипова, А.А.Баренбаума, Н.И.Белова и др. опубликованные в академических журналах. ГФДС представляют собой своеобразные вертикальные или субвертикальные каналы, по которым развиваются процессы энергомассобмена как между различными геологическими системами, так и литосферой, гидросферой и атмосферой. Данные ГАС отличаются рядом свойств.

Рис. 5.21. Схема основных зон разломов ортогональной системы на территории Северной Евразии (Перерва, 2000)

1. Это зоны аномального проявления геофизических, геохимических и биогеохимических процессов.

2. Выражены они вне зависимости от приуроченности к платформенным или геосинклинальным структурам (рис 5.21).

3. Имеют определенную периодичность, Их плотность 0,15 - 0,20 км/км2 . Период чередования или расстояния между одноранговыми структурами сохраняется постоянным или с незначительными вариациями колебаний вне зависимости от тектонической принадлежности. Он равен от 300 до 400 м для высокоранговых структур и 60-180 км для низкоранговых (см. рис. 5.21).

4. Смена их азимута простирания равна 15. Пары азимутов: 0-90, 30-120, 45-135. 60-150. 75-165, т.е. это не случайные элементы, а продукт какой-то закономерности пока до конца не ясной.

5. Это зоны интенсивного проникновения флюидов (N 2 S, CO, N, Ar, Ag, летучих соединений Co, Ni, Cr, Cu и др.).

ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ ЛАНДШАФТА.

Воздействие на горные породы прослеживается в разуплотнении поверхностных отложений. К зонам разуплотнения приурочены выходы газов и месторождения нефти и газа.

ГАС активно участвуют в формировании рельефа и гидросети. Процессы разуплотнения горных пород приводят к аномальному развитию экзогенных процессов, что способствует понижению гипсометрического уровня рельефа и повышению увлажнения поверхностных отложений (поверхностный сток в большей части переходит в инфильтрацию поверхностных вод). Это часто ведет к развитию суффозионных процессов при наличии определенных литологических условий. В.М.Перервой доказано формирование ландшафтов подов и степных блюдец. При этом характерно, что ориентировка осевой линии каждой из этих форм отвечает азимуту простирания одной из линий ГАС). В районах с благоприятными ландшафтно-климатическми условиями этот процесс завершается формированием озер. Такова природа большинства озер Западно-Сибирской низменности, Украины, некоторых районов Белорусии (рис.5.22).

Рис. 5.22. Соотношение геоактивной сети, границ подов и степных блюдец в южной части Украины (Перерва, 2000)

геоактивная сеть, 2 – степные блюдца и поды.

В районах развития эоловых форм образование микровозвышенностей отвечает ГАС. С ГАС связывают так же формирование овражно-балочные и карстовые, оползневых форм рельефа.

В формировании ландшафтов морского дна и прибрежных зон эти структуры так же имеют место, что выражено в формировании песчаных банок, кос, развитии оползневых процессов. Сущность заключается в активном воздействии на процессы осадконакопления геофизических полей (электростатического поля) и вертикальной миграции глубинных и пластовых газов (снижение плотности смеси, состоящей из морской воды и газов в ГАС), вследствие чего происходит снижение эффекта плавучести обломков пород и идет процесс осадконакопления. Процесс этот носит непрерывный характер, находясь в динамическом равновесии с процессами разрушения. Это, например, обеспечивает сохранность кос даже при их незначительных размерах. На приуроченность кос к ГАС структурам указывает так же их прямолинейность и периодическая повторяемость. Например, в Азовском море расстояние между косами Арабатская стрелка, Федотова, Обиточная и Бердянская строго выдержано и составляет 40-45 км. и лишь между косами Федотова и Обиточная отмечается двукратное увеличение этого расстояния (около 80 км).

Влияние на растительность проявляется в аномальном изменении ее оптических характеристик (коэффициента спектральной яркости), фиксируемые инструментальными наблюдениями. По В.М.Перерве (2000) при этом происходит воздействие геохимических и геофизических полей. К тому же в промышленных зонах с ГАС связаны скопление повышенных концентраций вредных веществ (в частности, углеводорода). Эффект воздействия ГАС на растительность проявляется так же в изменении морфометрических характеристик растений: корневой системы, формы ствола, характер ветвления, присущий данному виду. Среди молодых деревьев особенно велик процент погибших (до 30%).

Таким образом, геологами доказано, что ГАС влияют на формирование геоморфологических форм рельефа, гидросети, изменяют свойства растительного покрова.

Анализ литературных источников и наши исследования свидетельствуют, что влияние ГАС происходит и на другие компоненты ландшафта. Рассмотрим далее роль ГАС в формировании ландшафта, но уже на локальном уровне. Это прежде всего на уровне структур Хартмана, Витмана и Курри.

ГАС влияют на все компоненты ПХТС. В настоящее время уже имеется достаточно информации, свидетельствующей, что все четыре царства органического мира (бактерии, грибы, растения и животные, в том числе и человек) подвержены влиянию ГПЗ и по-своему реагируют на их воздействие. Больше всего эмпирических фактов накоплено в сфере изучения растений и животных.

Растения. Исследования показали, что не все растения реагируют одинаково на ГПЗ. Очень хорошо в ГПЗ произрастают папоротник, крапива, а так же озерный камыш, мать-и-мачеха, лапчатка гусиная, ежевика, верба, ива, ольха (табл. 5.5).

В "Большом энциклопедическом словаре" Брокгауза (1935) приводятся сведения о том, что на территориях ГПЗ хорошо растут ядовитые растения, такие как болиголов, наперстянка, осенний безвременник, переступень. Из домашних растений в пределах ГПЗ хорошо себя чувствует аспарагус, азалия, герань. Активно развиваются в ГПЗ дуб, лещина, персик, ольха. Любопытным является установленный факт "посадки" сойками дубов в ГПЗ. Сойки прячут про запас желуди в узлах ГПЗ. Согласно исследованиям Я. Валдманис и др. (1979) оказалось, что дубы, растущие в пределах ГПЗ, имеют на высоте груди диаметр 28-32 см, а вне этой зоны – только 16-24 см.

Таблица 5.5.Отношение к ГПЗ некоторых представителей органического мира

4. Животные избирательное рыбы выраженное положительное птицы выраженное положительное куры пресмыкающиеся выраженное положительное млекопитающие кошка все млекопитающие, за исключением приведенных во второй графе кенгуру перепончатокрылые 3. Растения папоротник косточковые плодовые крапива огурцы аспарагус сельдерей аралия лук герань кукуруза болиголов кирючина наперстянка кирень осенний безвременник бегония мать-и-мачеха азалия лапчатка гусиная кактусы озерный камыш льнянка обыкновенная верба кипрей ива клен ольха ясень ежевика плакучая ива дуб береза лещина ель персик сосна обыкновенная омела липа бук 2. Грибы избирательное - 1. Бактерии выраженное положительное положительное Отрицательное Органический мир Воздействие ГПЗ

Многие растения в пределах ГПЗ угнетены и имеют явные признаки болезней. Плодовые деревья (особенно яблоня) плохо развиваются, обнаруживаются "раковые наросты". В пределах ГПЗ плохо растут огурцы, сельдерей, лук, кукуруза, бирючина, сирень, груша. Из домашних растений, по мнению А.П.Дуброва (1992), угнетаются вредным воздействием ГПЗ бегония, азалия, кактусы. Деревья, расположенные в узлах ГПЗ, чаще поражаются молнией. Земное излучение гнетуще действует на клен, плакучую иву, березу, липу, бук.

Взаимосвязь дихотомии (раздвоение ствола) деревьев с ГПЗ в парках Санкт-Петербурга раскрыта на статистически обширном материале Е.А.Мельниковым и др. (1993), см. табл.5.6. Ими показано, что количество деревьев с раздвоенными стволами в центральных частях ГПЗ и особенно в узлах их пересечения достигает 20-60%.

Таблица 5.6. Взаимосвязь дихотомии деревьев с ГПЗ в парках Санкт-Петербурга (Мельников и др., 1993)

Характер распределения деревьев Липа Береза Сосна Всего вне ГПЗ в ГПЗ Всего вне ГПЗ в ГПЗ Всего вне ГПЗ в ГПЗ Всего 1170 428 742 2414 1281 1113 2596 1977 619 Нормальных 1086 412 674 2098 1213 885 2544 1956 588 С раздвоен-ным стволом 84 16 68 316 68 248 52 21 31 % деревьев с раздвоенным стволом 7,18 3,74 9,16 13,09 5,31 21,89 2,0 1,06 5,01

Животные.

Не однозначно воздействуют ГПЗ и на животный мир. Животные, которые в процессе эволюции сформировались раньше, положительно реагируют на ГПЗ. Это – рыбы, насекомые, птицы, пресмыкающиеся. Лесные муравьи, например, строят свои муравейники на пересечениях геопатогенных полос. Сборы меда увеличиваются в том случае, если улей находится в пределах ГПЗ. Правда, пчеловоды пришли к выводу, что на зиму пчелиный улей лучше снять с полосы и расположить в нейтральной зоне. Что касается млекопитающих, то для них ГПЗ однозначно являются вредными. Они чувствуют их и избегают. Литовские исследователи на большом статистическом материале доказали, что если коровы находятся в стойлах в пределах ГПЗ, то привесы снижаются на 20-30%, а удои молока уменьшаются в 2-3 раза. Исключением становится кошка и кенгуру (табл.5.5).

П.Мано (1949) писал, что перепончатокрылые (как и птицы) селятся в узлах сетки ГПЗ. Интересны опыты, описанные П.Мано, которые проводил Г.Вильгельм с мышами и другими грызунами. Всего находилось под наблюдением 24 000 животных. Оказалось, что рождаемость их в пределах ГПЗ на 15% ниже, чем вне этих зон. Подобные опыты, проводимые с 1200 морскими свинками, показали еще большую разницу при той же тенденции. Когда у мышей была возможность разместиться вне ГПЗ, они всегда это делали, чувствуя на себе ее неблагоприятное влияние.

Очень показательны опыты с белыми крысами. Им делали опухолевые прививки. Экспериментировали с двумя одинаковыми по численности группами крыс (по 547 особей). Одна группа животных размещалась в пределах ГПЗ, контрольная же группа располагалась вне ее пределов. Оказалось, что те крысы, которые находились в ГПЗ, после опухолевой прививки заражались с большей вероятностью (328 особей из 547), чем крысы, расположенные вне полосы (241 особь из 547).

Суммируя все вышеизложенное, можно подытожить: ГПЗ Земли по-разному воздействуют на живые организмы. В частности, благоприятное влияние геопатогенных зон, ощущают: тип простейшие (микроорганизмы), тип членистоногих (класс насекомых), тип хордовых (классы рыб, пресмыкающихся и частично птиц), класс млекопитающих, исключая кошку, кенгуру и перепончатокрылых, подвержен неблагоприятному воздействию ГПЗ.

Организм человека.

Поскольку человек принадлежит к классу млекопитающих, для него характерно отрицательное влияние ГПЗ. Единственное, что отличает человека от других животных, это то, что в ходе эволюции мы разучились ощущать и распознавать без подручных средств губительное действие геопатогенных зон. Воздействие ГПЗ на организм человека происходит не в одночасье, а в течение длительного времени. Иммунная система организма человека сопротивляется этому воздействию. Однако в течение долгого пребывания в пределах ГПЗ сопротивляемость организма уменьшается, что приводит к различного рода заболеваниям.

Результаты исследований состояния здоровья людей, долго находившихся в пределах ГПЗ, можно сформулировать согласно материалам "Конференции по биофизическому эффекту" (1990) следующим образом: влияние ГПЗ на организм человека чаще всего является отрицательным. При этом не только угнетается рост, способность к размножению всех биосистем, но и затрагиваются иммунные силы. Поэтому биологические органы вступают в состояние повышенных энергетических затрат, затем энергоистощенность приводит к стадии заболевания, болезни. По мнению В.С.Стеценко (1990), отрицательное воздействие полосы патогенного излучения начинается после пребывания в ней более трех часов. При обследовании больных, долгое время проживавших в ГПЗ, было обнаружено:

1.Общее истощение организма, центральной нервной системы при следующей симптоматике: раздражительность, суетливость, сбивчивость речи, резкое ухудшение памяти, снижение работоспособности, хроническое чувство усталости, апатия, расстройство координации движения. Такие люди жалуются на ощущение постоянного дискомфорта. Ночью они страдают бессонницей, их одолевает страх, головные боли.

2.Снижение ферментативной активности организма (ферменты желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, бронхов находятся в гипофункции).

3.Гормональная система разбалансирована (наблюдается гормональноактивные образования различных органов, перерождение доброкачественных опухолей в злокачественные).

4. Энергетическое истощение сердечной мышцы и патологическое состояние сердечно-сосудистой системы. Таким людям чрезвычайно трудно переносить в ГПЗ повышенную физическую и эмоциональную нагрузку. Отсюда инсульты и инфаркты миокарда.

5. Резкая подавленность иммунной системы организма в связи с длительным пребыванием в ГПЗ (выражается в затяжных вялотекущих обострениях заболеваний с частыми переходами в хроническую форму, в коротких ремиссиях, в повышении процента осложнений).

6. Происходит изменение показателей крови.

Наиболее опасным следствием воздействия ГПЗ является появление и развитие онкозаболеваний (особенно при очень длительном нахождении человека в узлах ГПЗ).

Результативны исследования, выполненные группой Санкт-Петербургских ученых (Мельников и др., 1993). Некоторые данные их исследований приведены в табл.5.7.

Таблица 5.7. Показатели распространенности различных заболеваний населения г.Гатчина Ленинградской области в ГПЗ и за их пределами (Мельников и др., 1993)

Медицинские и демографические характеристики Всего В том числе Статистическая достоверность отличия показателей заболеваемости в зонах БЛА и вне их В ГПЗ За пределами ГПЗ Количество жителей 5826 2831 2995 Возрастные категории в % 0-20 лет 25,1 24,6 25,7 21-59 лет 59,7 60,3 59,0 60 лет и старше 15,2 15,1 15,3 Злокачественные новообразования общее количество 76 58 18 отличие показателей в зонах БЛА и вне их статистических достоверно количество на 1000 жителей 13,04 20,48 6,01 Ишемическая болезнь сердца общее количество 122 78 44 – || – количество на 1000 жителей 20,94 27,50 14,70 Гипертония общее количество 166 100 66 – || – количество на 1000 жителей 28,49 35,30 22,24 Стенокардия общее количество 58 32 26 – || – количество на 1000 жителей 14,92 15,82 14,02 Хронический бронхит общее количество 87 45 42 отличие показателей статистически недостаточно количество на 1000 жителей 14,92 15,82 14,02 Диабет общее количество 120 65 55 – || – количество на 1000 жителей 20,57 23,00 18,40

БЛА – биолокационные аномалии

В пределах ГПЗ распределение онкозаболеваемости достаточно неравномерное (Мельников и др., 1993). Так, если за пределами ГПЗ дома, в которых в течение двух лет не зарегистрировано ни одного онкозаболевания, составляют около 60% от всех жилых сооружений, то в пределах ГПЗ таких домов только порядка 20%, а в узлах их пересечения всего 10%. В то же время дома с показателем онкозаболеваемости более 8 чел. на 1000 чел./год вне ГПЗ составляют всего 3% от общего количества, в ГПЗ – 21%, а в узлах пересечения – порядка 46%, т.е. почти каждый второй дом характеризуется этим показателем, а в 18% домов в таких узлах количество онкозаболеваемости возрастает до 15-50 на 1000 чел./год. Следует отметить, что в одном из центральных районов города выявлено здание, расположенное частично на ГПЗ, обусловленной палеоруслом реки, где показатель онкозаболеваемости сотрудников, рабочие места которых расположены в пределах этой ГПЗ, составляет 70 на 1000 чел./год, в то время как для сотрудников, находящихся за пределами ГПЗ, – лишь 11 на 1000 чел/год.

И. Павловец (1994) установил прямопропорциональную зависимость количества заболевших человек от времени пребывания в ГПЗ. Им проведены эксперименты, раскрывающие влияние ГПЗ на человека при кратковременном пребывании в пересечении ГПЗ. На протяжении нескольких минут резко уменьшается величина биополя человека. Восстановление биополя после выхода из ГПЗ происходит значительно быстрее, и оно не только восстанавливается, а становится еще больше и только через некоторое время возвращается в свое начальное состояние.

Влияние геомантийных зон на организм человека совершенно противоположно. Проведенные эксперименты показывают (Павловец, 1994), что пребывание в них коррегирует биополе человека и увеличивает его, иногда в 2-4 раза.

Инженерно-технические конструкции.

Как уже отмечалось, характерным признаком ГПЗ является аномальное воздействие на живые организмы (человека, животных, растения и микроорганизмы). Разрушительное действие теллурические излучения могут оказывать не только на живые организмы, но и на различные сооружения. По данным инженеров-геологов, заметные изменения на инженерные сооружения и коммуникации могут оказывать физические поля, обладающие напряженностью порядка 10-100 В/м (Павловец, 1994). Процесс разрушения зданий хорошо продемонстрирован исследованиями С. Нагина, который установил, что 90 % зданий г.Норильска, попадающих в ГПЗ, связанные с тектоническими разрывами, подлежат сносу или капитальному ремонту. Имеются эмпирически установленные факты влияния ГПЗ на технические сооружения и дорожно-транспортную сеть. Исследования показали, что у домов, которые пересекаются такими зонами, часто возникают трещины в фундаментах и стенах. Участки автомобильных дорог, попадающие на ГПЗ, отличаются повышенной аварийностью.

Обращают на себя внимание исследования влияния ГПЗ на поведенческие функции человека на примере 3500 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). При этом обнаружено увеличение ДТП от 30% до 1000%.

Нами обследованы (совмесно с Берлей В.Н. и Гребневым А.Н.) участки повышенной концентрации ДТП на автодороге государственного значения М-18 (Симферополь-Ялта-Севастополь), в частности, в пределах 9 - 11 км и 12 км. Оба участка находятся на территории п.Пионерское по ул. Алуштинская (Симферопольский р-н) и расположены в пределах левого борта долины р. Салгир. На учаске 9 - 11-й км за 2000 -2001 г.г. произошло 23 аварии, в которых погибло 3 и ранено 34 человека. На участке 12-й км с 1993 по 2001 г.г. произошло 20 ПТП в которых погибло 2 и ранено 23 человека. На этих двух участках обнаружено 6 ГАС, способствующих возникновению ДТП. Их протяженность по дороге составляет 42, 85, 45. 15, 12, 6 м. В большинстве случаев (5 из 6) они приурочены к водным потокам, либо к водотоком, проходящим по лоткам стока под дорогой и впадающим в р. Салгир, либо к водотоку р. Салгир. В тоже время ГАС не располагаются непосредственно над водными потоками, а находятся за несколько метров за ними или до них. Аварийность ситуации усугубляется с одной стороны, тем что в двух случаях в пределах ГАС находились односторонные перекрестки, с другой - в пределах центральной улицы необходимо допольнительное количество организованных пешеходных переходов.

ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ ЛАНДШАФТА прослеживается по нескольким направлениям:

1) через формирование форм рельефа как каркаса ландшафта;

2)есть основания полагать, что пространственное распространение фаций зависит от ГАС (рис.5.23).

Рис. 5.23. Соотношение геоактивных структур и границ ландшафтных фаций (Петлин, 1998)

3) к тому же как показывают работы львовлян, одесситов и наши исследования, а также литературные данные пространственная структура естественного восстановления растительности такова, что в большинстве случаев восстановления идет вне пределов зон пересечения ГАС, т.е. видовые ассоциации растений произрастают в наиболее благоприятных местах в том числе и относительно ГАС, фациальная структура - парцелы зависит от структуры ГАС.

4) есть основания полагать, что и урочища как то связаны с ГАС. Г.П.Пилипенко (Одесский национальный университет) обнаружен факт слияния линий Витмана, подходящих к вершине оврага, и дальнейшее наличие одной линии. Но что первично, а что вторично пока трудно ответить.

Таким образом, ГАС это зоны аномального проявления, геофизических (электропроводимость почв, аномалии электромагнитного поля), геохимических, биохимических процессов вероятно и иных процессов, которые формируют как свойства компонентов ландшафта, так и участвуют в становлении структуры геосистем. Поэтому, их можно считать одним из факторов формирования ландшафта.

УЧЕТ ГЕОАКТИВНЫХ СТРУКТУР ПРИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ.

Исследования ГАС является новым направлением в развитии ландшафтной географии, в частности, геоэкологии. ГПЗ – достаточно неблагоприятный экологический фактор, который в настоящее время практически не учитывается при природопользовании. Во избежание значительных материальных и социальных потерь необходимо изучать ГАС при выборе мест жилых домов, детских и лечебных учреждений, производственных корпусов (см. рис.5.24); размещении парниково-тепличных и животноводческих комплексов; выращивании элитных с-х культур и посевного материала; планировании скоростных автомагистралей, дорожных перекрестков, взлетно-посадочных полос, диспетчерских пунктов; сооружений военного назначения.

Тщательному обследованию на предмет выявления ГАС должны подвергаться искусственные строительные площадки, образованные методом намыва в поймах крупных рек.

В структуре экспертного отчета (заключения) должен быть раздел, посвященный анализу как природных, так и техногенных геопатогенных зон. Необходим учет прежде всего общеземных энергополевых геопатогенных зон. В их исследовании эффективен и экономичен метод биолокации.

Вторым аспектом анализа должны быть геохимические ГАС, связанные с выделением газов, прежде всего радона. Попадая в дома, расположенные на таких участках, или выделяясь из некоторых стройматериалов (кирпича из красной глины, фосфогипса, глинозема, доменных шлаков), радон постепенно накапливается в помещениях (преимущественно в подвалах и первых этажах). В зонах с умеренным климатом концентрация радона в закрытых, слабо проветриваемых помещениях в среднем примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. В конце 70-х годов нашего столетия в некоторых домах Швеции и Финляндии была обнаружена концентрация радона, в 5000 раз превышающая средние его концентрации в наружном воздухе. Аналогичные накопления были выявлены в 80-е годы в ряде домов США и Великобритании (Павловец, 1994). Особую опасность вызывают дома, построенные на старых отвалах горнодобывающих предприятий, где концентрации радона могут быть весьма значительными.

Третий, обязательный, аспект учета ГАС – техногенный, связанный с радио - и телестанциями, линиями высоковольтных передач и другими установками высокого напряжения.

Таким образом, в состав комиссий ГЭЭ селитебных, лечебных, рекреационных, некоторых сельскохозяйственных, транспортных и военных объектов, а также их проектов должны входить специалисты по изучению ГАС, а проекты, не имеющие раздела, отражающего исследования ГАС, должны возвращаться на доработку.

Источник: https://studfile.net/preview/1093187/page:32/