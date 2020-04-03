Подло воспользовались моментом: В Праге во время карантина по коронавирусу снесли памятник маршалу Коневу

В Праге во время карантина по коронавирусу снесли памятник маршалу Коневу. Тому самому, который освободил город от фашистов. Местные власти давно хотели его убрать, но за монумент вступались рядовые жители – те, кто с уважением относится к истории и помнит, кто спас их предков от гибели. Сейчас выйти просто никто не смог.

Оказывается, вот как можно использовать запрет на собрания больше двух человек в общественных местах – для сноса памятника. Цинично, зато удобно. Никаких тебе протестов.

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж – это он уже много месяцев воюет с мертвым маршалом Советского Союза – пишет теперь у себя в «Фейсбуке» про демонтаж монумента. Вот это, по мнению автора, видимо, должно быть смешно: «У него не было медицинской маски. Правила применяются в равной степени ко всем. На улицу только с защитной маской или шарфом, закрывающим рот и нос».

В комментариях «искрометную» шутку старосты оценили не все:

– Иржи Ваца: «Неуважение к освободителям Чехии в столице».

– Томаш Андел: «Без Конева и Красной Армии ваши бабушки и дедушки вообще бы закончили в немецких лагерях. Вы должны это понимать…»

– Йозеф Халас: «Такой трус, староста Коларж, получил, что хотел, с помощью лжи и вандализма. Следовал «обязательным правилам», чтобы во время карантина и запрета людям собираться, «гордо» убрать памятник. Не уважаю этого обманщика».

То, что сами рабочие, снимавшие статую Конева с пьедестала, не соблюдали правило больше двух не собираться – видимо, очень важное это дело во время пандемии для чешского общества. Впрочем, в свое время президент страны Милош Земан дал исчерпывающую характеристику тем, кто воюет с памятниками.

«Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться», – сказал он.

Это долгая история. Памятник освободителю Праги, маршалу Ивану Степановичу Коневу, неоднократно обливали краской. Кто это делал, так и осталось неизвестным. Но именно акты вандализма были использованы как повод для демонтажа. Пресс-секретарь чешского президента лично отмывал краску с постамента. Против сноса памятника выступали и живые участники Пражского восстания против нацистов, которые помнят, что именно советские солдаты спасли их жизни.

«Красная армия спасла в том числе и предков тех, кто сейчас хочет убрать памятник. Если бы не пришли советские солдаты, если бы не было маршала Конева, то и нас бы тут не было. И уж точно не было бы таких неблагодарных потомков, потому что их семьи, их родители были бы уничтожены», – сказала участница Пражского восстания Людмила Хайкова.

Пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек сообщает: бронзовый монумент будет временно отправлен на хранение, а затем перевезен в музей памяти XX века. Это музей, как сообщает чешское радио, рассказывающий о «тоталитарных режимах, действовавших на территории Чехии в прошлом веке, их жертвах и сопротивлении».

Удивительно, насколько отношение к монументам отличается в соседней с Чехией Германией. В центре Берлина стоит памятник советскому солдату. Немцы и надписи красноармейцев на здании Рейхстага оставили, потому что история. История, которую переписывать просто нельзя.

Российское посольство в Праге сообщило, что направило в МИД Чехии ноту протеста.