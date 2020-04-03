Главная » Невероятное в мире, Политика

Подло воспользовались моментом: В Праге во время карантина по коронавирусу снесли памятник маршалу Коневу

19:06. 3 апреля 2020 77 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: 1tv.ru @ Иван Благой

В Праге во время карантина по коронавирусу снесли памятник маршалу Коневу. Тому самому, который освободил город от фашистов. Местные власти давно хотели его убрать, но за монумент вступались рядовые жители – те, кто с уважением относится к истории и помнит, кто спас их предков от гибели. Сейчас выйти просто никто не смог.

Оказывается, вот как можно использовать запрет на собрания больше двух человек в общественных местах – для сноса памятника. Цинично, зато удобно. Никаких тебе протестов.

Подло воспользовались моментом: В Праге во время карантина по коронавирусу снесли памятник маршалу Коневу

Фотография Martin Divisek / EPA / TASS

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж – это он уже много месяцев воюет с мертвым маршалом Советского Союза – пишет теперь у себя в «Фейсбуке» про демонтаж монумента. Вот это, по мнению автора, видимо, должно быть смешно: «У него не было медицинской маски. Правила применяются в равной степени ко всем. На улицу только с защитной маской или шарфом, закрывающим рот и нос».

Подло воспользовались моментом: В Праге во время карантина по коронавирусу снесли памятник маршалу Коневу

В комментариях «искрометную» шутку старосты оценили не все:

– Иржи Ваца: «Неуважение к освободителям Чехии в столице».

– Томаш Андел: «Без Конева и Красной Армии ваши бабушки и дедушки вообще бы закончили в немецких лагерях. Вы должны это понимать…»

– Йозеф Халас: «Такой трус, староста Коларж, получил, что хотел, с помощью лжи и вандализма. Следовал «обязательным правилам», чтобы во время карантина и запрета людям собираться, «гордо» убрать памятник. Не уважаю этого обманщика».

То, что сами рабочие, снимавшие статую Конева с пьедестала, не соблюдали правило больше двух не собираться – видимо, очень важное это дело во время пандемии для чешского общества. Впрочем, в свое время президент страны Милош Земан дал исчерпывающую характеристику тем, кто воюет с памятниками.

«Маршал Конев освободил не только Прагу, но и узников Освенцима. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться», – сказал он.

Это долгая история. Памятник освободителю Праги, маршалу Ивану Степановичу Коневу, неоднократно обливали краской. Кто это делал, так и осталось неизвестным. Но именно акты вандализма были использованы как повод для демонтажа. Пресс-секретарь чешского президента лично отмывал краску с постамента. Против сноса памятника выступали и живые участники Пражского восстания против нацистов, которые помнят, что именно советские солдаты спасли их жизни.

«Красная армия спасла в том числе и предков тех, кто сейчас хочет убрать памятник. Если бы не пришли советские солдаты, если бы не было маршала Конева, то и нас бы тут не было. И уж точно не было бы таких неблагодарных потомков, потому что их семьи, их родители были бы уничтожены», – сказала участница Пражского восстания Людмила Хайкова.

Пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек сообщает: бронзовый монумент будет временно отправлен на хранение, а затем перевезен в музей памяти XX века. Это музей, как сообщает чешское радио, рассказывающий о «тоталитарных режимах, действовавших на территории Чехии в прошлом веке, их жертвах и сопротивлении».

Удивительно, насколько отношение к монументам отличается в соседней с Чехией Германией. В центре Берлина стоит памятник советскому солдату. Немцы и надписи красноармейцев на здании Рейхстага оставили, потому что история. История, которую переписывать просто нельзя.

Российское посольство в Праге сообщило, что направило в МИД Чехии ноту протеста.

 

Источник: https://nstarikov.ru/podlo-vospolzovalis-momentom-v-prage-vo-vremja-karantina-po-koronavirusu-snesli-pamjatnik-marshalu-konevu-114472

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
...на этой композиции напряженный момент во время боя. Вы видите...празднование юбилея сражения из Праги дочь генерала, командующего ...считает дочь героя войны, подло убитого бандеровцами. Субтитр, Елена... этими складами она сможет воспользоваться лишь в том случае,...
Бэкграунд, выпуск-297 за 16 марта 2013
...вода, самые подлые помои гнилой ...русскому резиденту в Праге планов развертывания ...самый дорогой – воспользоваться услугами таксиста, который...промышленности республики – время выживания, сохранения наработанных... текущему политическому моменту действа, группа...
Вторая мировая война и хозяева Запада.
...1917 года). С этого момента понятия коммунисты, партия, ... капиталистической системы. Во время войны СССР с Финляндией... раскусили подлую игру хозяев Запада. Что ими хотят воспользоваться, пробить... Вену, Кёнигсберг, Берлин и Прагу. Стоит отметить, что хозяева...
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
... время, даже явную чушь, то грех этим не воспользоваться ...пропагандистской машины в данный момент несомненно является так называемая...колесницей триумфатора. И затем подло удавлен в темнице. Такой...решение десантировать дивизию в Прагу на три аэродрома ночью....

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)