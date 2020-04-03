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Борьба с офшорами началась

13:16. 3 апреля 2020 162 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства о том, что кабмин направил властям Кипра письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

«Реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, мы, как и обсуждали с вами, начали с Кипра, — сказал он. — Правительству республики отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения».

Премьер-министр уточнил, что до 24 апреля профильные ведомства должны представить согласованные предложения по следующим шагам.

Обложка: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/borba-s-ofshorami-nachalas-114463

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3666 3052
    sergej 3 апреля 2020 в 13:48

    Изменение договора об избежании двойного налогообложения , могло бы стать ( давно при чем ) решением проблемы с офшорами .Только слабо верится , что власть в состоянии решить этот вопрос … возможно все закончится разговорами и не более того .

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    1
  • 7840 6294
    марина 3 апреля 2020 в 14:25

    тоже не верю,это если большие босы захотели обобрать помельче ,тогда откроют счета.

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