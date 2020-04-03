Борьба с офшорами началась

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства о том, что кабмин направил властям Кипра письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

«Реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, мы, как и обсуждали с вами, начали с Кипра, — сказал он. — Правительству республики отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения».

Премьер-министр уточнил, что до 24 апреля профильные ведомства должны представить согласованные предложения по следующим шагам.

Обложка: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/borba-s-ofshorami-nachalas-114463