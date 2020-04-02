Путин оценил обстановку в Москве и стране (+ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин выступил со вторым за последние восемь дней обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом.
В своём обращении президент отметил, что в целом России удаётся сдерживать эпидемию, однако, по оценке специалистов, её пик не пройден.
«Где-то в России нужны более жёсткие ограничения, где-то достаточно точечных решений», — пояснил Владимир Путин.
Он отдельно подчеркнул, что в столице ситуацию по распространению коронавирусной инфекции на данный момент переломить не удалось.
Также глава государства заявил, что главы регионов получат новые полномочия и до конца недели определят набор конкретных мер по борьбе с коронавирусом. При этом координировать работу регионов в рамках противодействия распространению новой инфекции будут уполномоченные представители президента.
Отметим, что в начале своего обращения президент России поблагодарил граждан за соблюдение вынужденных мер по самоизоляции, а также медиков и волонтёров.
«Спасибо всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией», — сказал Владимир Путин.
Источник: https://rusvesna.su/news/1585837191
Чтобы действительно оценить обстановку, хотя бы, в Москве, ему надо было бы делать, как султан Сулейман делал – переодеться простолюдином и потолкаться среди народа и послушать его мнение о себе и своём окружении…
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