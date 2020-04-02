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Путин оценил обстановку в Москве и стране (+ВИДЕО)

18:51. 2 апреля 2020 138 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
ВАЖНО: Путин оценил обстановку в Москве и стране (+ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин выступил со вторым за последние восемь дней обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом.

В своём обращении президент отметил, что в целом России удаётся сдерживать эпидемию, однако, по оценке специалистов, её пик не пройден.

«Где-то в России нужны более жёсткие ограничения, где-то достаточно точечных решений», — пояснил Владимир Путин.

Он отдельно подчеркнул, что в столице ситуацию по распространению коронавирусной инфекции на данный момент переломить не удалось.

Также глава государства заявил, что главы регионов получат новые полномочия и до конца недели определят набор конкретных мер по борьбе с коронавирусом. При этом координировать работу регионов в рамках противодействия распространению новой инфекции будут уполномоченные представители президента.

Отметим, что в начале своего обращения президент России поблагодарил граждан за соблюдение вынужденных мер по самоизоляции, а также медиков и волонтёров.

«Спасибо всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией», — сказал Владимир Путин.

Источник: https://rusvesna.su/news/1585837191

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 28803 25155
    Вячеслав 2 апреля 2020 в 18:59

    Чтобы действительно оценить обстановку, хотя бы, в Москве, ему надо было бы делать, как султан Сулейман делал – переодеться простолюдином и потолкаться среди народа и послушать его мнение о себе и своём окружении…

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    2
  • 9151 8013
    Руса 2 апреля 2020 в 19:31

    А. Кудрин заявил, что ВВП в России снизится за 2020 год до 5%.
    Если ситуация сложится, как в 2009г., то снижение ВВП составит 8%.

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