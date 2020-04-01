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Как избавиться от паразитов внутри нас

17:11. 1 апреля 2020 120 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Паразиты способны ухудшить не только наше здоровье, но и влиять на наше самочувствие и настроение! В этом видео показано, каким образом их полностью вывести из нашего организма, и при этом не использовать ни химию, ни медицинские средства, в которых так же полно химии, а использовать только сильнейшие травы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ztd9X3IRlh0

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