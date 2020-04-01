Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, События

Электронный надзор, Нефть за 13, Противовирусные молитвы // Галопом по Европам #181

09:00. 1 апреля 2020 163 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В мире больше 700 000 заражений. В России — 2300. 30 регионов ввели режим всеобщей самоизоляции;
- Российская нефть марки Юралс подешевела до 13 долларов за баррель;
- Две трети граждан не имеют накоплений, которые позволят им пережить кризис;
- В Европе первые случаи самоубийств среди медперсонала из-за стресса и высокой нагрузки;
- Нью-Йорк таймс пишет: крупные медкорпорации годами препятствовали разработке и производству дешевых аппаратов искусственной вентиляции;
- Минздрав штата Тенессии тем временем рекомендует врачам использовать для защиты от заражения плавательные очки, подгузники, мусорные мешки и даже обычные пластиковые пакеты;
- Украина снимает-таки запрет на продажу земли;
- В США толпы людей приветствовали на набережной Гудзона плавучий военно-морской госпиталь USNS Comfort;
- 49 процентов американских компаний планируют сокращения персонала в ближайшие три месяца, гласит опрос Челленджер-Грей-энд-Кристмас;
- Пастор церкви пятидесятников Ховард из Флориды отказался отменять службы в своем храме до “наступления конца света”.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F71P-mK0rrc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Психотронное оружие. Чистилище. Альберт Маренко
...крупных городах России, существуют электронные станции Информационного и Психотронного ...коммерческой «аппаратной», используя систему электронного наведения на тело человека, ..., мозг которого находится под электронным наведением аппаратуры. Представьте себе,...
Интервью с создателем HAARP
О возможности управление погодой, магнитным полем земли и влиянием на психику человека, рассказывает один из создателей технологии ХААРП.Источник http://via-midgard.info/
Геофизический удар по России. Версия.
*** *** В пятницу, 15 февраля 2013 года, в 07.20 по московскому времени в небе над Уралом со стороны Казахстана появился светящийся шар. Раскаленное тело двигалось по наклонной линии с огромной скоростью и взорвалось на высоте 5-10 км над землёй в районе ...
Экономика будущего. Всё будет безплатно?
Марат Харисов даёт прогноз, как будет выглядеть экономика ближайшего будущего. Все будет бесплатно? -Современные правила движения денежных потоков они разрушительные, что мы и видим по нашей экономике современной. Почему? Потому что целью данной экономики ...
Предсказания и пророчества о будущем России
...  место  в  мире  для  торговли  нефтью  займёт  российский  рубль,  который  затем...
Виктор Ефимов. Почему КОБ умышленно ненаучна
Что делать с апофенией и когнитивными искажениями, неизбежно возникающими при полном отрицании научного подхода? Виктор Ефимов в Youtube Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)