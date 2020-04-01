Электронный надзор, Нефть за 13, Противовирусные молитвы // Галопом по Европам #181

В этом выпуске:

- В мире больше 700 000 заражений. В России — 2300. 30 регионов ввели режим всеобщей самоизоляции;

- Российская нефть марки Юралс подешевела до 13 долларов за баррель;

- Две трети граждан не имеют накоплений, которые позволят им пережить кризис;

- В Европе первые случаи самоубийств среди медперсонала из-за стресса и высокой нагрузки;

- Нью-Йорк таймс пишет: крупные медкорпорации годами препятствовали разработке и производству дешевых аппаратов искусственной вентиляции;

- Минздрав штата Тенессии тем временем рекомендует врачам использовать для защиты от заражения плавательные очки, подгузники, мусорные мешки и даже обычные пластиковые пакеты;

- Украина снимает-таки запрет на продажу земли;

- В США толпы людей приветствовали на набережной Гудзона плавучий военно-морской госпиталь USNS Comfort;

- 49 процентов американских компаний планируют сокращения персонала в ближайшие три месяца, гласит опрос Челленджер-Грей-энд-Кристмас;

- Пастор церкви пятидесятников Ховард из Флориды отказался отменять службы в своем храме до “наступления конца света”.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F71P-mK0rrc