Бог рассказал Тайну Президентов
18:07. 1 апреля 2020 183 просмотра 5 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
По какой причине президентам не удаётся выполнять свои обещания. Разговор бога с Владимиром Зеленским.
По какой причине президентам не удаётся выполнять свои обещания. Разговор бога с Владимиром Зеленским.
Разговор был на идише или на иврите?
Зачем огород городить?
Просто припугнули, да и только.
Современные лидеры не борцы, трусливые и глупые, подверженные страху.
Прирождённая болтушка, не важно на какую тему.
При записи дёргается картинка. Долго дама тренировалась общеизвестное “донести от б-га”.
Рокфеллер: “Вы меня разочаровали, господа!” Про 1962 год (в ролике 1968?)https://www.youtube.com/watch?v=5rf2PiaCfyw