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Бог рассказал Тайну Президентов

18:07. 1 апреля 2020 183 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

По какой причине президентам не удаётся выполнять свои обещания. Разговор бога с Владимиром Зеленским.

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2rJv_yoGxfY&t=3s

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