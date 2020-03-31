Россия развернула строительство новых больниц по всей стране

Прямо сейчас в России совершается очередное чудо – уже достраивается инфекционная больница, на строительство которой в обычное время ушло бы несколько лет. Это настолько невероятно, что отдельные персонажи отказываются верить в происходящее и называют постановкой «Мосфильма». Нет, ребята, это наша новая реальность, просто вы к ней всё никак не привыкнете – Россия научилась собирать волю в кулак и делать невозможное будь то Крымский мост, арктические заводы и базы, а теперь ещё и больницы. Не верите? Посмотрите сами.



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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5FDkgOe76XQ