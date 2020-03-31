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О КОБ-мои рассуждения и мои домыслы.

15:08. 31 марта 2020 135 просмотров Один комментарий Опубликовал:

de849e20aabfe4689b97d07c2fb12f36Преимуществом идей КОБ-является, то что они собрали многие идеи, окрасив их новой реальностью. 

Петров рассказал своё мнение о исходе евреев из Египта, смыслом его посыла является желание-быть тем, кто понимает всю важность данного исхода.
Самое важное в КОБ-это о предикторе, каждый должен понимать, что есть система, которая регламентирует поступки каждого и пусть они вам кажутся несущественными, но сила- в масштабе всего происходящего.
Даже ваши предки и про родители попали в данную систему предиктора.
Предиктору не важен статус-ему важно что исполняет данный пункт системы, кто то просто учитель, кто просто врач, но есть основатель новой идеологии и это самое важное. Пусть нет у вас специального образования, но есть начало -нового потока мысли общества.
С КОБ многие сталкивались, но не смогли применить знания в реальной жизни-это как физик ядерщик-ищет куда применить свои знания.
Ефимов и Петров положили начало, что надо спрашивать с науки -чем важным она занимается, что даст новый толчок развитию жизни общества?

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