О КОБ-мои рассуждения и мои домыслы.

Преимуществом идей КОБ-является, то что они собрали многие идеи, окрасив их новой реальностью.

Петров рассказал своё мнение о исходе евреев из Египта, смыслом его посыла является желание-быть тем, кто понимает всю важность данного исхода.

Самое важное в КОБ-это о предикторе, каждый должен понимать, что есть система, которая регламентирует поступки каждого и пусть они вам кажутся несущественными, но сила- в масштабе всего происходящего.

Даже ваши предки и про родители попали в данную систему предиктора.

Предиктору не важен статус-ему важно что исполняет данный пункт системы, кто то просто учитель, кто просто врач, но есть основатель новой идеологии и это самое важное. Пусть нет у вас специального образования, но есть начало -нового потока мысли общества.

С КОБ многие сталкивались, но не смогли применить знания в реальной жизни-это как физик ядерщик-ищет куда применить свои знания.

Ефимов и Петров положили начало, что надо спрашивать с науки -чем важным она занимается, что даст новый толчок развитию жизни общества?