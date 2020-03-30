Зачем В.В. Путин летал со стерхами?
Ниже – попытка расшифровать этот жест президента.
В сентябре 2012 года Владимир Путин совершил полёт на мотодельтаплане со стерхами.
Прошли годы, но от простых граждан страны вы не получите внятного ответа на этот простой вопрос: «Зачем Путин летал со стерхами?».
Народ не понял, что это было.
Попробуем разобраться.
Для начала необходимо вернуться ровно на 200 лет назад и вспомнить, какие события происходили в мире.
В сентябре 1812 года рукопись будущего первого тома «Сказок для детей и домашнего чтения» братьев Гримм была послана издателю Реймеру. Изданный 20 декабря 1812 года в Берлине первый том первого издания сборника содержал 86 сказок.
В последующих изданиях каждая сказка занимала определенное место. Некоторые сказки убирали, какие-то меняли местами. Но завершала все издания одна и та же сказка «Золотой ключик».
Название сказки, принцип размещения её в сборниках и содержание однозначно указывают читателю на то, что сам сборник является неким ключом.
«Однажды зимой, когда лежал глубокий снег, бедный мальчик отправился в лес за дровами. Пока он собирал дрова, то замерз и поэтому решил не идти сразу домой, а разжечь костёр и согреться. Мальчик стал очищать землю от снега и нашёл золотой ключ. Наверняка здесь должен быть и ящик, от замка которого этот ключ, подумал мальчик и вскоре откопал железный ящик. Ключ подошёл. Он повернул его один раз, а теперь надо подождать, пока он полностью раскроется, тогда и посмотрим, что в нём лежит».
Приглядимся повнимательнее к сборнику.
На 27 месте мы обнаруживаем популярную сказку «Бременские музыканты». Интересно, что в первом издании на этом месте была притча «Смерть и пастух гусей».
Притча содержит всего 13 предложений.
На берегу великой и бурной воды бедный пастух охранял стаю белых гусей.
В это время над водой появилась Смерть, и пастух спросил, откуда она пришла и зачем идёт.
Смерть ответила, что вышла из воды и хочет в новую жизнь, в новый мир.
Тогда бедный пастух спросил осторожно, издалека, как попасть в этот новый мир.
Смерть говорит: „Тебе нужно перебраться через воду, чтобы попасть в новый мир, который находится вдалеке”.
Пастух сказал Смерти, что он устал от бедной жизни, и попросил Смерть перенести его в новую жизнь, взять его с собой.
Смерть ответила, что ему еще не время, и а у неё есть другое дело.
Некий скряга был жадным и ночью в постели часто думал о том, как разбогатеть, Смерть привела его к Великой воде и толкнула его в неё.
Поскольку скряга не умел плавать, то ушел на дно прежде, чем достиг берега.
Вместе с ним пошли собака с кошкой и тоже утонули.
Через несколько дней Смерть пришла к пастуху гусей и обнаружила, что он радостно поет, и спросила его: «Теперь ты пойдешь со мной?»
Он согласился прийти в новую жизнь, в новый мир, и там он увидел, что его белые гуси превратились в белых овец.
Пастух гусей посмотрел на прекрасную землю и услышал, что пастухи мест станут королями, и когда он обернулся назад, то увидел, как главные пастыри Авраам, Исаак и Иаков идут к нему навстречу, неся корону, которую надели на него и отвели его в замок пастухов, там он и по сей день находится.
Частичное понимание притчи пришло ко мне в тот момент, когда обратил внимание на жизнь гусиной стаи.
В отличие от стада овец, гуси не будут молча смотреть, как обижают их товарища – они бросятся на его защиту.
Гусь, выбившийся из сил или получивший травму, покидает перелётную стаю и его сопровождают два товарища до момента его полного выздоровления или смерти.
В полёте задние ряды стаи своими криками поддерживают впереди летящих товарищей.
Максимальная нагрузка ложиться на гусей, возглавляющих косяк стаи. Впереди летящие гуси взмахами своих крыльев уменьшают сопротивление воздуха в задних рядах.
В наши дни жизнь людей в обществе больше напоминает стадо овец.
Скорее, как исключение, на планете Земля остались некоторые народы, сохранившие принципы жизни по законам гусиной стаи.
Посмотрите теперь внимательно на сообщения прессы о полёте Путина в сентябре 2012 года, на ответы лидера страны журналистам во время пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, собственно перед которым и был совершён этот знаковый полёт.
Лидер страны не может оглашать все свои замыслы и указывать на противостоящие ему силы.
Народ должен прозреть, осознать причины, в результате которых было создано рабовладельческое общество по толпо-элитарной модели древнего Египта.
Логично предположить, что ответ на такой сильный шаг лидера должен был последовать в 2019 году.
Ведь именно в 1819 году, ровно 200 лет назад и появилась на 27 месте в сборнике сказок братьев Гримм сказка «Бременские музыканты».
12 августа 2019 года Центральный Банк России выпустил полмиллиона монет со сценами из советского мультфильма «Бременские музыканты».
Месяцем ранее, 14 июля, в день празднования двухсот тридцатой годовщины взятия Бастилии, произошло другое событие, о котором вы можете самостоятельно прочитать, набрав в поисковике ключевую фразу «полёт Путина со стерхами».
Что послужило реальным поводом для событий в Париже в 1789 году, нам ещё предстоит узнать. А пока лишь зачитаю цитату из книги Михаила Дмитриевича Чулкова «Историческое описание российской коммерции». Шестой том данной книги вышел в свет за три года до событий в Париже.
«Англичане и Голландцы почитаемы быть могут ростовщиками в разсуждении Французов; ибо они капиталы свои дают им из столь высокого росту, как им хочется. Французы занимают у них деньги превеликими суммами, при чем число людей, питающихся своими трудами и работаю, час от часу умаляется».
Итак, подведём небольшой итог всему сказанному.
Образы притчи и проекта «Полёт надежды»:
- бедный пастух – лидер народа, в дальнейшем – элиты;
- стерх или белый журавль – вымирающий народ России;
- мотодельтаплан – гусиный клин;
- проект «Полёт надежды» – надежда на духовное возрождение, прекращение поклонения Мамоне;
- река Обь – крупная сибирская река, в бассейне которой некогда находилось Лукоморье.
Совершенный в 2012 году лидером страны полёт со стерхами в рамках проекта «Полёт надежды» можно рассматривать как сигнал к началу построения нового общества.
Проект же порабощения народов планеты Земля и пребывания их в состоянии стада овец был реализован при помощи скряг, ростовщиков.
Сегодня этот проект подходит к своему завершению. Каждый человек, в меру своего понимания происходящих в окружающем мире событий, должен сам для себя принять решение: остаться овцой или начать трудиться над собой, овладевать знаниями, прекратить служить Мамоне, повышать уровень духовности и, в конечном итоге, стать частью нового общества.
Доброе утро. Просыпайтесь.
Благодарю за внимание.
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