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1957-1958. Джерри Кук в Москве

10:06. 29 марта 2020 182 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



Девочки в московском парке




Друзья несут цветы во Дворце бракосочетаний


Женщина читает на скамейке в парке


Зрители смотрят футбольный матч


Могила Неизвестного солдата


Молодая женщина демонстрирует одежду в Институте моды


Молодые люди идут по улице


Молодые пары танцуют


Отдых в парке на выходных


Любители скачек на ипподроме


Любители скачек на ипподроме


Покупка обручальных колец в ювелирном магазине


Работники Первой типовой типографской фабрики выполняют обязательные физические упражнения в полдень.


Работники Первой типовой типографской фабрики выполняют обязательные физические упражнения в полдень.


Работники Первой типовой типографской фабрики выполняют обязательные физические упражнения в полдень.


Учащиеся школы конькобежного спорта зашнуровывают ботинки перед тренировкой.


Учащиеся школы конькобежного спорта выполняют упражнения в небольшом тренажерном зале


Учащиеся школы конькобежного спорта


Физкультура


Школьники на уроке


Без подписи




Источник: https://humus.livejournal.com/7154555.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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