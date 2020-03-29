1957-1958. Джерри Кук в Москве
10:06. 29 марта 2020 182 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Работники Первой типовой типографской фабрики выполняют обязательные физические упражнения в полдень.
Работники Первой типовой типографской фабрики выполняют обязательные физические упражнения в полдень.
Работники Первой типовой типографской фабрики выполняют обязательные физические упражнения в полдень.
Учащиеся школы конькобежного спорта зашнуровывают ботинки перед тренировкой.
Учащиеся школы конькобежного спорта выполняют упражнения в небольшом тренажерном зале
Учащиеся школы конькобежного спорта
Физкультура
Школьники на уроке
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