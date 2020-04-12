1957-1983. Джерри Кук в Советском Союзе. Часть 2

ДжерриКук родился в России в 1921...потом в Индию. Из Индии Джерри перебрался в Нью-Йорк и...осваивая искусство фотографии. В последствии Джерри стал редактором журнала Life, а... смерти Сталина разрешили въезд в СоветскийСоюз. Фотографии, представленные в этом ...
...-транспортного авиационного полка имени Героя СоветскогоСоюза Францевича Гастелло81. Групповые детские фотографии82.... 1959. Деревенская жизнь на снимках Джерри Кука371. Рыбаки и рыборазводные хозяйства...
Девочки у кромки бассейнаБабушка с внуком, пока родители на работе. МоскваДети катаются на лодкеДети на берегу Балтийского моряМать с сыном на берегу Балтийского моряПара на берегу Балтийского моря Пара на берегу Балтийского моря Без подписиЖенщина с ...
7 ноября, 1969г. в Москве уже лежал снег. У всех на голове шапки-ушанки, у многих “уши” опущены. Мороз?
А советских, русских фотографов у вас для нас нет?