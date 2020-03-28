Новости Украины и Новороссии 28 марта 2020

Благодаря «эффективной» политике предыдущего украинского кабмина, сегодня страна больше готова к зомби-апокалипсису, чем к борьбе с настоящей эпидемией.

Не так давно, 24 марта 138 лет назад был открыт возбудитель туберкулёза. Со временем эта дата стала всемирным днем победы над страшным заболеванием, унесшим миллионы жизней. Впрочем, эта победа не окончательная, ведь от туберкулёза по-прежнему ежегодно умирают более 1,5 млн человек. Примечательно, что Украина традиционно год от года входит в ТОП-30 стран с наибольшей смертностью от этого заболевания.

А между тем, в этой стране вот-вот начнется второй этап так называемой реформы здравоохранения. Символично, что его старт намечен на всемирный День дурака. Особенно, если вспомнить, что первый этап этой реформы фактически убил всю систему санитарно-эпидемиологических служб. Автор этого шедевра — экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун даже удостоилась прозвища «Доктор Смерть».

По собственному признанию женщины, она вдохновлялась американским примером, а именно Центром по контролю и профилактике заболеваний.

По образу и подобию США Супрун заявила тогда, что главное в эпидемиологической борьбе вовсе не профилактика и прививки, а сайт и брошюра.

Она с неподдельным восторгом рассказывала, какие американцы молодцы, ведь они готовы даже к зомби-апокалипсису. И ведь на полном серьезе говорила, цепляя ссылки на соответствующие разделы.

И создала Супрун целую «систему смерти».

С 1 апреля должны закрыться пока ещё действующие тубдиспансеры. Их финансирование сократилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Последний акт, регламентирующий госполитику по борьбе с туберкулёзом, истёк в 2016 году. С тех пор новый так и не приняли за ненадобностью.

Вот и живёт себе Украина без паники, не боится туберкулёза, она ведь пока не на первом месте, благо все ещё можно сделать флюорографию. А когда будет на первом, нет сомнений, что денег в казне не окажется. Вон, сейчас местные чинуши как забегали, испуганные коронавирусом. Срочно начали искать главных санитарных врачей в регионы.

Вот только местные вузы за ненадобностью давно упразднили соответствующие кафедры, а старых выпускников разбросало по миру, ведь работать им стало негде.

В этих условиях сложно представить, как Украина сможет противостоять пандемии, если она разрастется до по-настоящему общенародных масштабов. Да, вероятно, сравнивать COVID-2019 и туберкулёз не совсем корректно, ведь новая инфекция ещё не до конца изучена, а ее последствия нам только предстоит узнать.

Однако дело вовсе не в болезни. И та, и та, при должном внимании, не представляет государственной угрозы, это ясно уже сейчас. Вот только, как мы видим, украинские власти максимально халатно отнеслись к «побежденному» туберкулёзу, заинтересовавшись зомби-апокалипсисом, а не реальными угрозами.

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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»