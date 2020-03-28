ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса.
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- РИА Новости
«Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учётом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина», — говорится в сообщении.
Данная схема предложена для включения в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса.
Кроме того, началась разработка схемы профилактики коронавирусной инфекции на основе мефлохина.
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — цитирует пресс-служба главу ФМБА Веронику Скворцову.
Ранее Минздрав России расширил список возможных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
В частности, к ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов, а также находящиеся на стадии клинических испытаний умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/732724-fmba-rossiya-preparat-koronavirus
Хорошая новость . Китайские схемы в опубликованной инструкции СОVID-19 по препаратом довольно ёмкие. Поглядим, что тут. Трамп поставил задачу американским медикам свести лечение к “одной таблетке”. Но где-то сидят парни с вакциной. Которая “внезапно” появится.
Интересная подборка. Спасибо Кот.
Можно и нужно Ибупрофен при побочных эффектах воспаления легких.
Но почему же его не рекомендуют при этом вирусе ?
Нужно этот препарат на принце испытать – вдруг он не качественный.