Главная » Аналитика, Здоровье, Наука, События Настоящего

ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса.

16:14. 28 марта 2020 186 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Федеральное медико-биологическое агентство представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата мефлохина.
 
ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса

 

  • © Григорий Сысоев 
  • РИА Новости

«Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учётом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина», — говорится в сообщении.

Данная схема предложена для включения в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса.

Кроме того, началась разработка схемы профилактики коронавирусной инфекции на основе мефлохина.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — цитирует пресс-служба главу ФМБА Веронику Скворцову.

Ранее Минздрав России расширил список возможных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.

В частности, к ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов, а также находящиеся на стадии клинических испытаний умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/732724-fmba-rossiya-preparat-koronavirus

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 31 марта 2017
....12.2015 реабилитационная клиника ЦКБВЛ ФМБА России «Голубое» — медикаментозное лечение и....04.2016 клиника ФГБУ ФНКЦ ФМБА России – реабилитационные процедуры, а также....04.2016 – реабилитационная клиника ЦКБВЛ ФМБА России «Голубое» — медикаментозное лечение и...
В Ростовской области чиновники скоро убьют 11 человек
... ФГУ ЮОМЦ ФМБА России извещено."Минздрав Ростовской обл. кивает на ФМБА, ФМБА на Минздрав...
Наука против рака - разработано лекарство
...же министр рассказала, что в России начались испытания нового препарата, ... онкологической программе, действовавшей в России с 2009 по 2014 год...препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России завершаются доклинические испытания «Белка ...
Путешествие по Росатому: от добычи до пуска энергоблока
...этом Росатом строит АЭС в России, Росатом выполняет государственный оборонный ... с рекордным «ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ФМБА России» – справимся.Горнорудный дивизионЗалог развития ...счет ресурсов, имеющихся на территории России. Залог развития международной деятельности ...
Силовые амбиции российского Минздрава
.... директора ГосНИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России, к.биол.н. Юрий Васильев... нескольких десятков болезней всего населения России. Для тех родителей, которые ... вакцин – чрезвычайно рентабельная сфера; только Россия ежегодно выделяет на вакцинацию 10...
Пыхнуть - не хотите?
... воплощаться в реальность. Западня рассматривала Россию как пространство для геноцида живущих...кардинально ситуация не переменилась. 4. Россия, 2786 сигарет в год (отлегло... также заместителем директора НИИ пульмонологии ФМБА России: «Эта новость вряд ли может...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9657 8891
    жора шапов 28 марта 2020 в 17:10

    Хорошая новость . Китайские схемы в опубликованной инструкции СОVID-19 по препаратом довольно ёмкие. Поглядим, что тут. Трамп поставил задачу американским медикам свести лечение к “одной таблетке”. Но где-то сидят парни с вакциной. Которая “внезапно” появится.

    Ответить
       
  • 3505 2457
    чужой 28 марта 2020 в 17:20

    Интересная подборка. Спасибо Кот.
    Можно и нужно Ибупрофен при побочных эффектах воспаления легких.
    Но почему же его не рекомендуют при этом вирусе ?

    Ответить
       
  • 2343 1927
    КБ Александр 28 марта 2020 в 17:48

    Нужно этот препарат на принце испытать – вдруг он не качественный.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)