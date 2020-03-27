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Встречный пал в информационной войне

22:58. 27 марта 2020 110 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Встречный пал в информационной войне

Как это делается

Италия официально запрашивает у РФ оказание помощи по военной линии для борьбы с коронавирусом на севере Италии.

РФ официально соглашается предоставить Италии необходимую помощь, направив на полуостров группировку войск РХБЗ для оказания содействия итальянским медикам.

Начинается истерика – у нас тоже эпидемия, нельзя ни одного медика в Италию отправлять, а вдруг самим не хватит.

Военные объясняют, что они от своего общего пула ресурсов отправляют незначительную часть, а отправленные военные не только помогут итальянцам, но и получат практический опыт действий и борьбы с эпидемией на европейском ТВД.

В итоге войска РХБЗ отправляют в Италию (делая крюк через Средиземное море, так как «почему-то» через воздушное пространство стран НАТО лететь не получается), и итальянцы их там радостно встречают. Вместе флагов ЕС в Италии начинают демонстративно вешать флаги Китая и РФ.

В неолиберальных и глобалистских медиа начинается истерика на тему того, что РФ и Китай используют оказание помощи Италии для реализации своих интересов, подрыва единства ЕС, пропагандистской кампании и так далее. Итальянцы продолжают радоваться китайской и российской помощи. С этим надо что-то делать.

Через газету «Ла Стампа» организуется анонимный вброс, что «российская помощь неэффективна», как заявил «анонимный источник». Все это дружно начинают перепечатывать. «Ла Стампа» продолжает нагнетать, что «российская помощь — это практически вторжение в Афганистан».

Глава Ломбардии, комментируя вбросы «Ла Стампы», проигнорировал эти «обвинения», указав, что они «не стоят слов» и поблагодарил Россию за оказанную помощь.

Российская группировка РХБЗ, не обращая внимание на подобные вбросы, прибыла в район развертывания в Бергамо и начала втягиваться в процесс взаимодействия с итальянскими медиками.

Что мы имеем. Решение об отправке войск РХБЗ в Италию вызвало нешуточную истерику в евроатлантических структурах, так как сам факт такой помощи подрывал многолетние пропагандистские усилия стран НАТО против РФ. Поэтому на всех этапах подготовки и отправки помощи она подвергалась информационным атакам, направленным на ее дискредитацию и подрыв нарратива «Россия помогает Италии». На данном этапе через газету «Ла Стампа» идет поток откровенной пропаганды в стиле операции «Integrity Initiative», дабы сформировать нарратив «Российские военные вторглись в Италию и не помогают итальянцам». По сути, это «встречный пал», когда пытаются в форсированные сроки сменить медийную повестку вокруг российской военной помощи Италии. Наверняка, за этим последуют и другие информационные атаки, а также кулуарные попытки надавить на правительство Италии, чтобы оно поскорее спровадило российских военных обратно и не подрывало «евроатлантическое единство». Последствия подрыва усилий Китая и РФ по помощи Италии заказчиков подобных кампаний разумеется не волнуют.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/v-mire/vstrechnyy-pal-v-informatsionnoy-voyne/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5743739.html

Метки: Европа, информационная война, италия, коронавирус, манипуляция сознанием, нато, Россия, рхбз

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2085 1515
    Игорь 28 марта 2020 в 9:12

    А какие проблемы нон проблем в любую страну Европы переедет санобоз встретят аналогично, это сейчас. Опасность спадет, будут лажать конкретно, эта помощь реальный повод для свары, Европе всей Европе а не деревне макаронников она точно на не нужна.

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