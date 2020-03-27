Самый жёсткий в мире: Карантин в Индии (ФОТО, ВИДЕО)

Карантины из-за коронавируса — уже обыденная вещь в мире. Но и тут смогла удивить Индия. В стране ввели тотальный запрет на пребывание вне дома.

Население Индии превышает 1,3 миллиарда человек. И всех их посадили под замок. Сейчас в Индии подтверждено 519 случаев заболевания и 10 смертей от коронавируса.

Тотальный карантин

«Вся страна должна быть на карантине. Тотальном карантине», — заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Во время карантина практически все предприятия и учреждения будут закрыты. Открытыми останутся только больницы и другие медицинские учреждения. 2 млрд долларов будут направлены на поддержку медицинской инфраструктуры.

В специальном обращении премьер заявил, что в случае, если страна «не справится с этим за 21 день, то будет откинута назад на 21 год».

Гуманитарные проблемы

С 25 марта людям полностью запрещено выходить из домов. Каким образом в таких условиях население должно снабжать себя продуктами, пока не понятно, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на своих корреспондентов в стране.

Накануне ужесточения карантина люди смели продукты с полок магазинов, добавляет The New York Times. В Индии вводится самый масштабный карантин в мире, констатирует издание.

В городах продолжают работать только основные службы — полиция, пожарные и так далее, — была запрещена работа общественного транспорта и метро. Офисы и храмы были закрыты, а границы городов — заблокированы. Индийские железные дороги закрыли пассажирские перевозки. Небо над Индией также было закрыто: с 24 марта запрещены в том числе внутренние рейсы.

Безработица

Один из способов заработка в стране — занятость через «рынок труда» в городе Ноида. Ежедневно сюда приходят сотни мужчин, чтобы найти работу на один день. Как правило, это занятость в сфере строительства, пишет ВВС.

Таким образом за день можно заработать около 8 долларов. На эту сумму рабочий должен прокормить свою семью. Учитывая, что это небольшие деньги для реалий Индии, как правило, рабочие не могут откладывать, а живут одним днем, обеспечивая свои семьи едой и жизненно необходимыми вещами.

«Я знаю о рисках коронавируса, но не могу видеть, как голодают мои дети», — рассказал ВВС один из мужчин, который традиционно пришел искать работу на «рынок труда», несмотря на введение карантина.

В аналогичной ситуации оказался не он один. Таких мужчин, кормящих свои семьи, в Индии миллионы. На протяжении трех недель у них не будет работы и оплаты из-за введенного карантина, а значит, их семьи начнут голодать уже спустя несколько дней.

В некоторых регионах власти пообещали местным жителям помочь финансово и передать деньги работникам, получающим оплату за день. Но такое заявление ничего не значит для большинства таких индийских рабочих. Около 90% рабочей силы Индии работают в тени, а значит, не могут получить помощь от государства. Они теперь лишены не только помощи из-за карантина, но также обычных больничных, отпускных, страховых выплат и так далее.

Дискриминация иностранцев

В последние недели улицы индийских городов и деревень контролируют полицейские и отряды «дружинников». Последние вооружены палками и агрессивно настроены к иностранцам — их считают переносчиками вируса.

«Если европеец чихнул бы в общественном месте, то мог реально палкой получить. Могут бросить палку, в конце февраля на балкон к нам прилетал кусок кирпича. От той же полиции можно палкой получить. Все шарахаются (от иностранцев), как от прокаженных», — рассказывает один из очевидцев.

Владельцы отелей и гостевых домов массово требуют от иностранцев выселиться — даже если других вариантов жилья у них нет. Также в последние недели иностранцам часто отказывали в магазинах в продаже продуктов, питьевой воды и лекарств.

О дискриминации иностранцев рассказал и индийский журналист Джалис Андраби, сотрудничающий с западными новостными агентствами. Он подтвердил, что в последнее время иностранцам отказывали в обслуживании отели и магазины, а на улицах на них кричали и называли «короной».

«В основном людей дискриминируют из-за предрассудков и дезинформации. Когда эпидемия распространилась в Италии и Испании, местные стали опасаться иностранцев. Еще сложнее все стало после того, как у группы итальянских туристов в Индии подтвердили коронавирус», — сказал Андраби.

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