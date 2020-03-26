Вне законов физики. Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57.
00:19. 26 марта 2020 51 просмотр 5 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/eqgrv2kHQHA
Источник: https://youtu.be/eqgrv2kHQHA
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Неправильное воспитание никого не оправдывает; последствия его необходимо преодолевать сознательными усилиями.
Все таки решили уйти от обратного крыла.
Обратное крыло практично для штурмовиков при полетах на предельно малых скоростях, близких к сваливанию.
То есть пятое только истребители с супер летчиками.
У этого объекта обе стреловидности. Так что порядок)
Тогда это меняет дело.
https://topwar.ru/144013-i-su-57-uzhe-ne-nuzhen.html