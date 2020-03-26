Главная » Видео, Вооруженные силы

Вне законов физики. Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57.

00:19. 26 марта 2020 51 просмотр 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/eqgrv2kHQHA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...изобретены различные способы накапливать информацию вне человеческого тела, среди которых ...В другом случае молодой американский летчик был ранен на шуточной дуэли...и опытное и интуитивное понимание законов физики. Законы физики почти всегда записываются в ...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...сенсационные цифры побед немецких летчиков-асов, которым наши мол... президент Белоруссии. Суров закон, но он закон! Это ж не ...что по сути ставит вне критики такие методы ведения ...изучать общеобразовательные предметы такие как физика, математика, история, плюс ...
Бэкграунд, выпуск-276 за 29 сентября 2012
...партия будет защищать украинский язык вне парламента и всеми доступными ... Так что теперь украинские летчики смогут на вполне законном основании бомбить все...современной электроники. А также разработана физика твердого тела, благодаря которой появилась...
Бэкграунд, выпуск-249 за 17 марта 2012
... весной 1917, которое вне сомнения, окончило бы ...могу представить себе химию, физику, такие более точные ... Зареченый, полковник в отставке, летчик-снайпер, ветеран труда Украины....как максимум просто отменяют закон, законные требования своими не совсем...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 ноября 2015
...80 километров. По мнению физиков, на таком расстоянии от...авиационной «рок-звездой». Индийские летчики, летающие на Су-30,... статье «были сфальсифицированы». Вне судебного иска президент обвинил ...утверждал: «Мы можем игнорировать закон в этой ситуации, прокурор...
Не пространство и измерения создают время, а измерения и пространство истекают из времени
...свойства света в школьном разделе физики). В древних учениях также ...И только сам Всевышний Творец вне времени и над пространством, ... ВВС разбился истребитель и летчик за доли секунды сумел ...со всей очевидностью отражено в законо­дательной практике народов, к...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)