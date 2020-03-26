НКО “Агора” предлагает помощь нарушителям карантина, способствуя распространению эпидемии

Правозащитная группа “Агора” (признана иноагентом) 19 марта открыла оперативный штаб правовой помощи гражданам в связи с пандемией COVID-19. Организация утверждает, что из-за угрозы распространения вируса права многих граждан якобы нарушают.

Россияне приняли инициативу “правозащитников” негативно. Мало кто поверил в бескорыстность иноагента. Главный вопрос, который волнует многих: как в таком случае быть с правами граждан на здоровье? Ведь нарушающие карантин люди рискуют распространить коронавирус на территории страны.

“Агора” аргументировала открытие штаба жалобами россиян на принудительную госпитализацию. “Правозащитники” обещают также помочь всем пострадавшим в случае отмены туристических путевок. Организация часто ссылается на историю Аллы Ильиной, вернувшейся из охваченного инфекцией Китая, которая сбежала из карантина. Иноагент уверен, что права женщины якобы были нарушены. “Оппозиционная” пресса выставила Ильину настоящей героиней, хотя россияне так и не встали на ее сторону. Естественно, ведь девушка подвергла опасности здоровье жителей огромного мегаполиса.

Организация попросту сделала вид, что не знает ни об инкубационном периоде болезни, ни о том, что анализы пока что не дают 100% гарантии отсутствия вируса. И уж тем более “Агора” будто забыла, что именно жесткий карантин помог Китаю взять эпидемию под контроль, сообщает издание Nation News.

Учитывая всю серьезность угрозы коронавируса здоровью граждан, логично, что россияне возмутились активностью иноагента. Ведь, предлагая “защиту прав человека”, на самом деле юристы организации мешают правительству предотвращать распространение опаснейшего вируса. “Правозащитники” попросту забывают о других правах — правах на здоровье.