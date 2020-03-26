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Бомжи — не мы? Татьяна Крихтова о кризисе и бездомности // По-живому

21:01. 26 марта 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с антропологом Татьяной Крихтовой.

30 марта – международный день бездомного.

Канал Татьяны:
https://t.me/krihtova_anthropology

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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wjoWMNdlqzo

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