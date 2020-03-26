Бомжи — не мы? Татьяна Крихтова о кризисе и бездомности // По-живому
Разговор с антропологом Татьяной Крихтовой.
30 марта – международный день бездомного.
Канал Татьяны:
https://t.me/krihtova_anthropology
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