Новости Украины и Новороссии 25 марта 2020
- 08:04 Украина создаст “мозговой центр” по борьбе с последствиями COVID-19.
- 07:32 Они понимают, что обречены: жить и лечиться придётся в той Украине, которую строили для нас, — мнение киевлянина (ФОТО).
- 06:54 Украине пора всё переосмыслить и обратиться за помощью к России, ну или покажите, как вы можете сами.
- 05:30 Хроники коронавируса: в ЛНР прибыла опасная группа людей.
- 04:30 «Зеленский-дед против Зеленского-внука» (ВИДЕО).
- 03:30 Работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ временно приостановлена.
- 02:30 «Бегите отсюда!»: Украинка рассказала правду о лечении коронавируса в Киеве.
- 00:30 Денег нет: Разработавших тест на COVID-19 украинских учёных отправили в отпуск.
- 00:00 «Будет вынужден обратиться к заклятому врагу»: странное обращение Зеленского (ВИДЕО).
- Вчера 21:36 Россия и Украина согласовали спецпоезд для вывоза граждан.
- Вчера 20:43 В Киеве запретили продажу шаурмы и кофе.
Украина создаст “мозговой центр” по борьбе с последствиями COVID-19
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Они понимают, что обречены: жить и лечиться придётся в той Украине, которую строили для нас, — мнение киевлянина (ФОТО)
Киевлянин Алексей Давиденко на странице в соцсети поделился мыслями о ближайшем будущем украинских «элит» — политиков и просто очень богатых людей.
«Конча-Заспа* обречена. Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.
Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о VIP-заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людей из окружения олигархов.
Кто-то говорит их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница (ЦГКБ в Киеве — прим. РВ) — это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии — это равносильно п***.
Вы что думаете, они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных — лютый трэш.
Они строили Украину для нас — а придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-коронавирусных нет.
Вот же ж беда какая. Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может, и умирать.
А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
И главное — спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово. Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов. Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП-знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам, и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда — только в обычную государственную инфекционную.
Их самый страшный сон вдруг стал явью — их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to Ukraine».
За два дня эта публикация набрала 22 тысячи лайков, а прокомментировало её более тысячи человек. Одним из комментаторов стал, как ни странно, мэр Днепропетровска Борис «Вешать будем потом» Филатов. Он, будто дистанцируясь от тех самых элит, что странно при его положении правой руки олигарха Игоря Коломойского, написал: «По-моему, это — красиво».
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* Конча-Заспа — в советское время курортный посёлок под Киевом, где располагались санатории, в том числе и ведомственные, сегодня — аналог Рублёвского шоссе в Москве, где селятся богатые киевляне, чтобы жить за городом, в окружении хвойного леса и по соседству с такими же «солидными людьми».
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Украине пора всё переосмыслить и обратиться за помощью к России, ну или покажите, как вы можете сами
В середине марта 2020 года власти Украины предприняли жесткие карантинные меры, надеясь таким образом предотвратить распространение инфекции. Дело идёт к тотальному карантину и введению режима чрезвычайного положения. Однако, по мнению ряда экспертов и политиков, последствия карантина могут обрушить экономику, не имеющую запаса прочности.
Безработица и парад суверенитетов
Так, по словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, такая стратегия «может завершиться полным разрушением страны и может угрожать вообще самому существованию Украины».
«Потому что, когда через два месяца, например, такой политики люди останутся без денег, кто-то без еды, пенсионеры без пенсии, где у нас гарантии, что люди не будут на улицах и не начнется парад суверенитетов отдельных территорий, отдельных областей?» — задала Тимошенко вопрос в эфире одного из украинских телеканалов.
Похоже на то, что ответа на этот вопрос сейчас нет ни у кого. С одной стороны, вирус, с другой — угроза экономического краха. Угроза вполне реальная.
Эксперты предупреждают: в связи с экономическим кризисом в Европе (где тоже вводят тотальный карантин и закрывают рынки труда) осенью на Украину могут вернуться более миллиона украинцев, потерявших европейские рабочие места.
Как отмечает на своей странице в соцсети экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко, в таком случае показатель безработицы в стране (сейчас, по данным МОТ, 8,5%) вырастет в 2-2,5 раза.
«Обратиться к России»
Тотальная остановка жизнедеятельности очень скоро превратит всех украинцев в нищих, считает Вадим Рабинович. И евроинтеграция не поможет. Он предложил в создавшейся ситуации прекратить выплату внешних долгов.
«Мы не можем платить в условиях полного тотального карантина какие-то долги. Мало того, я считаю, что это должны понять эти наши… там, кто у нас партнёры», — сказал политик, выступая в эфире телеканала «112 Украина».
«Сейчас ведь не поймёшь, кто партнёры, кто нет, — продолжил он. — Мы всё время шли в ЕС и в НАТО, в единую семью народов Европы, в цивилизованное общество… Сегодня, когда в Италии произошло, цивилизованному обществу Италии помогает Россия в первую очередь, которую гнобили санкциями, и самолёт российский принимают с флагами там, на Кубе и в Венесуэле».
Рабинович отметил, что самой Украине «помогает коммунистический Китай, который мы не успели декоммунизировать».
«Поэтому, кто враг, кто друг — очень сложно сейчас понимать», — констатировал политик, добавив, что он не наблюдает никакой помощи Украине от стран, послы которых защищали дружно творца медреформы Ульяну Супрун.
«Я хотел бы посмотреть, где эта помощь. Мало того, я считаю, что сегодня надо к России обратиться с просьбой о помощи. У них есть специалисты, они в Италии сегодня спасают сотни, тысячи жизней. Почему мы боимся их пригласить к себе? Мы можем сами? Ну, покажите, что вы можете! Вы сами ничего не можете. Поэтому надо всё переосмыслить сейчас», — заявил Рабинович.
Отметим, что с таким же предложением выступает бывший соратник Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко. По его словам, он чувствует, если Украине будет совсем «петля», то на помощь придёт в первую очередь Россия, помогут Белоруссия и Казахстан…
«Просто нас не существует»
Ситуация усугубляется неразберихой во власти, отмечает Вадим Рабинович. Так, по его словам, в нынешних экстремальных условиях Верховная рада не информирована о происходящем, что недопустимо, поскольку Украина является парламентско-президентской республикой, однако, по его словам, «какие-то люди» парламент просто отстранили «не то, что от принятия решений, а даже от информации, от возможности совета».
«Просто нас не существует, вот какие-то люди взяли и нас убрали», — заявил Рабинович, подчеркнув, что парламентарии не знают, что происходит, их просто не информируют.
«Мы ничего не знаем… В парламентско-президентской республике не существует вообще информированности парламента о том, что происходит. Ну как это может быть, скажите мне?» — сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.
По его словам, никто из глав фракций Рады не в курсе, какая повестка дня будет предложена на внеочередном заседании парламента, и даже не понимают, где это будет происходить (с учётом того, что у ряда нардепов — подозрение на коронавирус, Рабинович выдвинул предложение собраться на открытом воздухе, в парке или на стадионе).
Отметим, внеочередное заседание Рады запланировано на четверг, 26 марта. Ранее рассматривалась возможность дистанционного голосования. Однако, по словам Вадима Рабиновича, «не меняя Конституцию, этого делать нельзя».
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Андрей Лубенский, «Украина.ру»
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Хроники коронавируса: в ЛНР прибыла опасная группа людей
Службой пограничной охраны Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики обеспечено выполнение необходимых санитарно-карантинных мер по недопущению возможного проникновения коронавирусной инфекции на территорию ЛНР.
Подробности «Русской Весне» рассказали в республиканском МГБ.
Так, во время пропуска граждан через МАПП «Должанский» со стороны Российской Федерации в марте 2020 года сотрудниками СПО МГБ была выявлена группа лиц в количестве 17 человек, которая следовала из Индии — страны риска распространения коронавирусной инфекции на территории ЛНР. Также были выявлены 2 человека, которые встречали указанных выше граждан на личном автотранспорте и вступившие с этими лицами в контакт.
Во исполнение Указа Главы ЛНР № УГ-160/20 от 13 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности» все 19 жителей Республики были направлены в лечебные учреждения города Свердловска и Луганска для карантинной обсервации сроком на 14 дней.
Обращаем внимание жителей ЛНР на то, что в соответствии с Указом Главы ЛНР № УГ-160/20 от 13 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности», Указом Главы ЛНР № УГ-181/20 от 23 марта 2020 г. «О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности», граждане обязаны неукоснительно выполнять требования Службы пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР.
Граждане обязаны своевременно информировать сотрудников СПО МГБ ЛНР в пунктах пропуска о фактах пребывания в стране, где зафиксирована неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В случае если граждане скрывают факт своего пребывания в таких странах, к таким лицам могут быть применены нормы ст. 6.3. «Нарушение законодательства Луганской Народной Республики в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Кодекса об административных правонарушениях ЛНР.
Обращаем внимание, что при выявлении фактов неисполнения со стороны юридических лиц всех форм собственности обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий, к ним будет применяться практика наложения административных взысканий.
Грубое нарушение санитарно-карантинного режима может привести к применению против граждан мер уголовной ответственности, предусмотренных ст. 291 УК ЛНР «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», санкция которой предусматривает исправительные работы либо лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет.
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«Зеленский-дед против Зеленского-внука» (ВИДЕО)
В начале своего президентского срока Владимир Зеленский опубликовал фото на могиле своего деда, героя Великой Отечественной войны, Семена Ивановича Зеленского.
Семен Иванович Зеленский — уроженец Кривого Рога, в 17 лет ушел на фронт. Во время Великой Отечественной войны красноармеец служил в качестве командира минометного взвода. Позднее занял должность командира стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.
Сегодня все видят, что Вова «Янелох», внук Семена Ивановича, предает память своего родного деда. Вова прославляет нацистов, запрещает русский язык, воюет с собственным народом.
Студенты Луганской академии внутренних дел им Э. А. Дидоренко и молодые активисты проекта «Медиагвардия» подготовили видеоролик, в котором объяснили разницу между героем-дедом и внуком-предателем.
Об этом сообщил «Русской Весне» председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов.
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Работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ временно приостановлена
Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует о том, что работа местных пунктов пропуска на границе ЛНР с РФ — «Поповка», «Северный», «Песчановка», «Краснодарка», «Краснодарка-1» и «Новоборовицы» временно приостановлена.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«Пропуск граждан и транспортных средств осуществляется исключительно в МАПП „Изварино“, „Должанский“ и „Червонопартизанск“», — отметили в ведомстве.
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«Бегите отсюда!»: Украинка рассказала правду о лечении коронавируса в Киеве
Украинка Елизавета Романчук, у которой заподозрили коронавирус COVID-19, детально рассказала о времени, которое провела в Александровской больнице в Киеве.
Свою историю она опубликовала на своей странице в соцсети. Девушка рассказала, что в больнице оказалась 19 марта, когда у нее резко поднялась температура, началась головная боль и ей стало сложно дышать.
Прибывшие медики по вызову сделали ей тест на грипп, но он оказался отрицательным. Уже оказавшись в больнице, девушку ужаснуло то, что врач не подходил к ней два дня.
«Около 18:20 попадаем в приемную, где сидит 3 человека. Мне записывают диагноз грипп, несмотря на то, что медбрат сказал о сделанном тест на грипп. Минимум вопросов, минимальный обзор (легкие, горло). Бригада меня отпускает и желает выздоровления», — пишет она.
По словам девушки, после этого ее отправили в палату. Интересно, что ее положили не в изолированную палату, а с другой пациенткой.
«Соседка» лежит, сопит, всхлипывает носом и кашляет как собака. Я выхожу из палаты в поисках медсестры. Спрашиваю ее: это шутка — поселить меня в двушку, а она отвечает: «Да мы селим с одинаковыми симптомами». Спрашиваю, есть ли платная палата, оказывается есть. Санитарка ведет в платную палату возмущаясь, что как это я иду туда не в сменной обуви», — добавила Романчук
Врач пришел к девушке около 12 часов дня 20 марта, после этого она вернулся спустя час и послушал легкие пациентки.
«Потом пришли взять пробы на Сovid-19. Дважды (учитывая, что между двумя пробами прошло где-то 1.5–2 часа). Подозреваю, что первая проба просто была неправильно взята/обработана. В 17:30 пришла адекватная завотделением, посмотрела ренгтен. В конце кратковременного визита сказала: „Анализы, которые делает наша больница на covid-19 будут вечером. Ну вы же понимаете, никто их ждать не будет. Возможно, я зайду к вам, если еще буду на работе”. Не зашла, но передала через медсестру, что результат ни отрицательный, ни положительный», — пишет она.
В следующие два дня врач к девушке не приходил. При этом медсестры просили пациентку не вызывать их без надобности, так как у них был приказ «лишний раз ни к кому не ходить». Также девушка успела пообщаться с санитаркой, которая советовала ей «бежать из больницы».
«Как себя чувствуете? С подозрением на коронавирус лежите? Если самочувствие нормальное, то бегите отсюда быстрее», — сказала ей санитарка.
23 марта к девушке все же пришла врач, которая осмотрела ее за 3 минуты и не стала интересоваться состоянием здоровья. Также она сообщила, что тест на коронавирус был отрицательным.
«Мораль басни такова: если вы не умираете, если есть знакомые/друзья врачи и вы понимаете, что справитесь дома — сидите дома», — отметила она.
«Я была готова платить в карман, если бы чувствовала себя плохо, потому что понимала, что свою беспринципность можно засунуть в одно место, когда нужна помощь, а врач не приходит 2 дня», — добавила девушка.
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Денег нет: Разработавших тест на COVID-19 украинских учёных отправили в отпуск
В разгар эпидемии коронавируса сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины вынуждены были уйти в отпуск за свой счет. Перед этим ученые успели создать тест для выявления коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила ведущий научный сотрудник института, доктор биологических наук Оксана Пивень.
Она отметила, что в институте есть проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск минимум до конца марта, несмотря на карантин и эпидемию вируса по всему миру.
«И ситуация с отпусками за свой счет или переходом учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым — это „хорошая“ ежегодная традиция. Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее, чем астрофизики…» — сообщила Пивень.
Она также рассказала о тесте, который создали ученые института. По ее словам, он дает точный ответ инфицирован пациент или нет, даже если у него еще нет или вообще не имеет симптомов.
«Этого не сможет обеспечить экспресс-тест на выявление антител, так как на момент тестирования у пациента просто еще могут не наработаться антитела и тест даст результат — „здоровый“», — написала Пивень.
В своей предыдущей публикации Оксана Пивень раскритиковала привезенные благодаря содействию президента Владимира Зеленского якобы 250 тысяч тестов на Covid-19 из Китая.
«Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции), а на антитела. И не 10 млн, а 250 тысяч штук. Немного не то, и немного не столько, ошибся, с кем не бывает, хотел же приятное сделать народу. Зато 10 ИВЛ приехали из Китая! Ой, нет не ИВЛ, а 11 амплификаторов (это специальные машины, чтобы ПЦР проводить и обнаруживать присутствие генома вируса у пациентов)», — рассказала Пивень.
Она также написала, что вакцину обязательно разработают, но не в Украине, так как в стране не выделяют достаточно средств для проведения надлежащей научной работы.
«А мы будем ее покупать из-за границы, ну те, кто сможет себе это позволить», — резюмировала ученая.
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«Будет вынужден обратиться к заклятому врагу»: странное обращение Зеленского (ВИДЕО)
В понедельник на Украину прибыл борт с остро необходимыми тестами и медицинским оборудованием для борьбы с распространяющимся коронавирусом в стране. Медицинский груз прибыл из Китая, который на данный момент уже справился со вспышкой и рапортует о ежедневном сокращении числа болеющих новой инфекцией. Президент Украины по этому поводу традиционно попозировал перед камерой. Однако в очередном видеообращении заметили странность.
Сообщив, что в понедельник ночью в Борисполь прилетел украинский военный борт, доставивший из Китая тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, маски, защитные костюмы и другие средства борьбы с коронавирусом, Зеленский далее говорил много и долго, благодарил различные службы и ведомства, стыдил несознательных политиков. Но благодарность от президента Украины в адрес Китая за спасительный для страны с разваленной медициной груз не прозвучала.
Так же, как ни одного слова благодарности не появилось и в различных сообщениях пресс-службы главы украинского государства.
На это обратили внимание и авторы Telegram-канала «Зрада чи Перемога»:
«Мы ещё раз пересмотрели вчерашнее видеообращение пана Зе по случаю прибытия гумпомощи из Китая.
Он перечислил привезённые грузы, но слова благодарности в адрес правительства КНР почему-то так и не прозвучали.
Зеленский поблагодарил всех: наших медиков, полицию, пограничников, бойцов ВСУ, но только не руководство страны, которая оказывает реальную материальную и такую необходимую сейчас помощь.
Как так, пан Зе? Неужели у вашей пресс-службы есть „обстоятельства непреодолимой силы“, которые мешают черкануть твит или пост в Fb, где от вашего имени будут слова благодарности? На украинском и китайском языках.
Откуда эта нездоровая и такая ненужная сейчас принципиальность?
Пан Зе, неровен час наступят времена, когда вы вынуждены будете обратиться и к своему „заклятому врагу“ — Путину. И вы обратитесь, если реально, как вы говорите, „хотите сберечь народ Украины“.
Вы же „слуга народа“? Или нет?».
И такую реакцию на помощь перед лицом охватившей мир пандемии есть с чем сравнить. Напомним, как мгновенно отреагировали итальянцы на прибывшую из России несколькими самолётами помощь. Видеоролик с итальянцем Кане, который символично убрал флаг Евросоюза и развернул флаг России рядом с флагом страны, быстро набрал популярность и запустил цепь благодарственных обращений в адрес Путина и России.
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Россия и Украина согласовали спецпоезд для вывоза граждан
РЖД и «Укрзализныця» договорились об отправке специального поезда N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев, который вывезет граждан двух стран домой в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев», — говорится в сообщении РЖД.
В поезде будет 18 вагонов — около 800 мест. Состав отправится из Киева 27 марта и 28 марта прибудет в российскую столицу. В тот же день он проследует в обратном направлении — из Москвы в Киев. Поезд проследует по маршруту без остановок.
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В Киеве запретили продажу шаурмы и кофе
В Киеве на время карантина запретили продавать шаурму и кофейные напитки. Решение о закрытии соответствующих МАФов приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает официальный портал Киева.
«Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, речь идет о запрете работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т. д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажи кофейных напитков», — говорится в сообщении.
Также в столице вводится обязательный «масочный режим» для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение такого режима должны Национальная полиция и районные администрации.
Городская власть также обратилась к Национальной академии медицинских наук с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике.
«Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19», — говорится в сообщении.
Решения Комиссии являются обязательными для исполнения.
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Доскакались под оккупантами ? Поздно пить боржоми.