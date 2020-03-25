Новости Украины и Новороссии 25 марта 2020

Киевлянин Алексей Давиденко на странице в соцсети поделился мыслями о ближайшем будущем украинских «элит» — политиков и просто очень богатых людей.

«Конча-Заспа* обречена. Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.

Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.

Каждый день идут сообщения о VIP-заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людей из окружения олигархов.

Кто-то говорит их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.

И Александровская больница (ЦГКБ в Киеве — прим. РВ) — это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии — это равносильно п***.

Вы что думаете, они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных — лютый трэш.

Они строили Украину для нас — а придётся пожить в ней чуток самим.

Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.

В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-коронавирусных нет.

Вот же ж беда какая. Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может, и умирать.

А умирать ведь не хочется.

Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.

И главное — спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.

Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово. Где ж вы раньше были?

Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов. Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.

Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП-знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам, и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда — только в обычную государственную инфекционную.

Их самый страшный сон вдруг стал явью — их нигде больше не ждут и нигде не примут.

С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.

Welcome to Ukraine».

За два дня эта публикация набрала 22 тысячи лайков, а прокомментировало её более тысячи человек. Одним из комментаторов стал, как ни странно, мэр Днепропетровска Борис «Вешать будем потом» Филатов. Он, будто дистанцируясь от тех самых элит, что странно при его положении правой руки олигарха Игоря Коломойского, написал: «По-моему, это — красиво».

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* Конча-Заспа — в советское время курортный посёлок под Киевом, где располагались санатории, в том числе и ведомственные, сегодня — аналог Рублёвского шоссе в Москве, где селятся богатые киевляне, чтобы жить за городом, в окружении хвойного леса и по соседству с такими же «солидными людьми».