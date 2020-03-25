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Каникулы до 5 апреля

16:54. 25 марта 2020 276 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Путин выступил с обращение к народу по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Если коротко, то:

1. Голосование за поправки в Конституцию РФ с 22 апреля переносится на неопределенный срок. Когда именно оно может пройти, решат позднее, когда ситуация с коронавирусом разрешится.
2. Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей. С этих выходных и до 5 апреля можно гулять, вернее, сидеть дома. Зарплаты за выходную неделю будут сохранены.
3. Гражданам рекомендовано проявлять сознательность и сидеть дома, особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Гос.структуры необходимые для жизнеобеспечения государства и общества продолжат работать.
4. Терпящим убытки предприятиям будет оказана государственная поддержка, а также предоставлены частичные налоговые послабления и отсрочки.
5. Пособие по безработице будет повышено с 8 до 12 тыс.
6. Все выплаты ко Дню Победы пройдут до майских праздников. Также будут проведены выплаты по материнскому капиталу.
7. Налог на средства выводимые в оффшорные зоны будет повышен с 2 до 15%.Хм, а что так нельзя было сделать без коронавируса?
8. Процедура банкротства будет упрощена, для должников введут различные послабления. По ипотеке планируют объявить частичные каникулы для определенных категорий граждан.



Ситуация с коронавирусом была названа "сложной". В дальнейшем, возможно и другие меры, если ситуация будет ухудшаться.
Режим ЧС пока не объявлен, но при росте числа заболевших и если объявленные меры не будут достаточно эффективны, его введение лишь вопрос времени.

Ну чтож, пару недель таки придется посидеть дома.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5737191.html

Метки: коронавирус, медицина, Путин, Россия

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10 6
    влад 25 марта 2020 в 18:50

    то есть, все, кто получают зарплату в конце месяца будут сосать ещё неделю

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  • 7618 6076
    марина 25 марта 2020 в 19:01

    “”Налог на средства выводимые в оффшорные зоны будет повышен с 2 до 15%.Хм, а что так нельзя было сделать без коронавируса?””
    вот это меня тоже удивило -т.е выводите в оффшоры ,только немного дайте бедному бюджету.Ну явный прокол Штирлица.

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