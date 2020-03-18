Главная » Образование, События

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

09:15. 18 марта 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: РИА Новости
Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает RT.

«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

По его словам, будет также организована поддержка дистанционного обучения.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50559-kanikuly-v-rossiyskih-shkolah-prodlyatsya-s-23-marta-po-12-aprelya.html

Метки: Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2019
...Источник: rusvesna.su Российский суд продлил арест фабрики Roshen Басманный... в понедельник, 11 марта. Отмечается, что по...еще были разрешены русские школы, стояли памятники Ленину... полосы программу «Счастливые каникулы». Благодаря руководителю международной ...
Новости Украины и Новороссии 29 января 2016
...школах Донецкой Народной Республики возобновится 1 февраля после каникул, которые были продлены... Украины «товаров, происхождением из Российской Федерации, согласно перечню». Министерство ... обороны Украины до конца марта определит количество мобилизованных в ...
Школьные системы разных стран
...марта. Точные даты начала и окончания учебного года каждая школа...недостаточно тщательно, обязанность продлят. Уроки начинаются ...по неделе февральских каникул и пасхальных. Будни...российских школах ввели курс финансовой грамотности В некоторых российских школах...
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию — Пресс-служба Президента России
.... Как известно, в марте этого года в Крыму... будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат производства... «Доступная среда», предлагаю продлить её до 2020 года....за многие годы в российских школах вновь писали выпускное сочинение....
Новости Украины и Новороссии 24 октября 2016
...совещание газотранспортных компаний-транзитеров российского газа в балканском направлении,...каникулы отменили в 12 школах, вместе с тем в 15 школах...Украину возникла в конце марта 2014-го у ...и самим достроить жилье, продлить просроченную аренду земли, закупить...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
...банковская лицензия не была продлена. Во главе сил... императором. В марте 1815 года Наполеон...в боеготовность часть российского Тихоокеанского флота и ...удалились на Рождественские каникулы, получив от политического...и законодательные органы, школы, суды, газеты и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)