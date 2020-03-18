Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

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Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает RT
.
«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы», — цитирует главу ведомства РИА Новости
.
По его словам, будет также организована поддержка дистанционного обучения.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50559-kanikuly-v-rossiyskih-shkolah-prodlyatsya-s-23-marta-po-12-aprelya.html