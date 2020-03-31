Новости Украины и Новороссии 31 марта 2020

В России перенесли сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки России приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов в вузах на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 31 марта сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По словам министра, даты экзаменов будут перенесены на 2–4 недели. Он напомнил, что ранее были перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11 классов. Напомним, 27 марта Минпросвещения приняло решение перенести дату начала проведения ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Экзамены у девятиклассников также в этом году начнутся позже — с 9 июня. В настоящее время в российских школах и вузах объявлены каникулы, которые также направлены на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: Трамп после разговора с Путиным сделал неожиданное заявление

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Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины

Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента государства Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады в «сдаче» страны после принятия закона, разрешающего продажу сельхозземель.

Тимошенко написала в Facebook, что «как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли».

По ее словам, это было сделано «по-воровски»: «Поздней ночью, во время эпидемии, когда люди не могут сопротивляться произволу, в момент серьезного финансового кризиса».

Политик считает, что утверждение законопроекта не остановили «ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней».

Тимошенко добавила, что власти таким образом отдали 72% территории страны «зарубежным мошенникам», и назвала такое решение преступлением против Украины. Она пообещала «вернуть землю украинцам» и привлечь к ответственности каждого, кто стоял «за этой аферой».

Напомним, Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Для вступления в силу документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

До этого Рада приняла в первом чтении другой законопроект, являющийся условием предоставления кредита от МВФ. Он должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и перекрыть их возврат экс-владельцам, в частности, возврат Приватбанка бизнесмену Игорю Коломойскому.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с фондом об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с 5 до 8 млрд долларов.

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Аваков рассказал, сколько продлится карантин на Украине

Карантин на Украине продлится минимум два месяца. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, апеллируя к опыту европейских стран и развитию болезни там. «Сейчас у нас (карантин — прим. РВ) продлен до 24 числа (апреля — прим. РВ) но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии», — сказал министр. Таким образом, карантин в Украине может затянуться минимум до 12 мая. А вот премьер-министр Денис Шмыгаль назвал максимально возможный срок ограничительных мер: он заявил, что Украина не может находиться в состоянии карантина полгода. «Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — отметил премьер в эфире одного из политических ток-шоу на украинском ТВ. Он заверил, что Кабмин рассматривает варианты, как можно ослабить карантин для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны. Читайте также: «Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам (ВИДЕО)

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Не платить МВФ. Всё, хватит

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«Подлое предательство»: вернувшихся на родину украинцев ожидал неприятный сюрприз (ВИДЕО)

Власти Украины в очередной раз доказали, что им плевать на собственных граждан. Украина — единственная страна, которая не позаботилась об эвакуации украинцев из стран, охваченных эпидемией коронавируса. А когда в сторону властей стали тыкать пальцами и упрекать в безответственности, они все-таки соблаговолили перевезти людей. Но все помнят, какой теплый прием им устроили. Сегодня ситуация повторилась. Украинцам, летевшим из Бали в Киев, в самолете сообщили, что домой их никто не отпустит. И они в обязательном порядке должны отправиться на принудительную обсервацию в отель «Козацкий». За свой счет, естественно. Часть пассажиров согласилась отправиться в отель, так как перелет был долгим, многие очень устали и не нашли сил препятствовать этому беспределу. Другие решили отстаивать свои права и остались в самолете. По словам пассажиров, если бы им заранее сказали об обсервации, они отложили свою поездку домой и остались бы на Бали. В одном самолете осталось 30 человек, в другом — 100. Все они отказываются покидать воздушные суда. Они требуют переместить их в терминал или отправить на домашнюю изоляцию. Людям отказали в их просьбах. Одна из украинок по имени Дарья сообщила, что им отказали в прохождении экспресс-тестов на выявление коронавируса. Те, кто все-таки согласился на обсервацию, рассказали об условиях их нынешнего проживания. По словам украинцев, цены в меню в три раза завышены. Из крана льется ржавая вода. Еду им оставляют на полу под дверью, как в тюрьме. Забота о гражданах во всех ее проявлениях. В целом многие украинцы считают эту ситуация «подлым предательством» со стороны властей. Читайте также: Порошенко появился на публике с синим носом запойного алкоголика (ФОТО, ВИДЕО) Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»

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Провал неизбежен: Украину продают за бесценок

Украина полностью переходит под внешнее управление, пишут авторы Telegram-канала «Янтарная Комната». «Вот прямо сейчас на наших глазах Украина превращается из банановой республики в шкуркобанановую. Уже проголосованы изменения в закон регулирующий банковскую деятельность. Фактически все деньги страны отданы во внешнее управление и решения нацбанка, полностью зависимого от евро-атлантистов, будут выше решений украинских судов. Сейчас будет так же впопыхах открыт рынок земли. По итогу, МВФ деньги даст, но они не спасут. Провал неизбежен. Земля будет продана за бесценок. Долги выкачают до копейки. И иностранные ЧВК на территории страны, контролирующие финансовые островки. На другом полюсе будут мэры крупных городов, с поддержкой общины и в клинче с остатками центральной власти. Уже к лету Украина будет беременна гражданским противостоянием и будет демонстрировать обнаженную виктимность». Читайте также: Глава МИД Украины придумал безумное оправдание сбежавшим из обсервации украинцам (ВИДЕО)

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Они продали землю

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«Ваша страна вас бросила»: Украинцы застряли в Польше по дороге из Латинской Америки (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские туристы, которые возвращались из Мексики, застряли в аэропорту Варшавы. Это произошло из-за того, что украинский авиаперевозчик отменил рейс. Об этом рассказала украинка Екатерина, которая летела из Канкуна. «Поляки сказали: „По ходу, ваша страна вас бросила, рейс отменили, а что с вами делать мы не знаем“. И пошли разбираться. Забрали паспорта и сказали ждать, выдали еду», — расказывает девушка. По ее словам, в неопределенной ситуации оказались примерно 30-40 граждан Украины. Все они летели из Мексики польским рейсом. «Польский борт согласился взять украинских граждан, нас всех собирали по разным странам Латинской Америки. Вообще рейс из Перу летел, я подсела в Канкуне в Мексике. Прилетели в Варшаву, должна была быть пересадка на Sky Up до Киева, пока долетели его отменили», — отметила Екатерина. Вместе с тем, украинка подчеркнула, что украинский консул постоянно находится на связи с гражданами. Он обещает организовать автобусы и довезти людей до Львова, но пока неизвестно, удастся ли это. Читайте также: Порошенко появился на публике с синим носом запойного алкоголика (ФОТО, ВИДЕО)

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МОЛНИЯ: Рада проголосовала за закон о продаже земли (ВИДЕО)

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За — 259 голосов. На принятии закона о продаже земли настаивает Международный валютный фонд. Закон запускает рынок земли с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектар в одни руки. С 2024 года смогут покупать и юрлица, а лимит будет повышен до 10 000 гектар. Кроме того, будет запрещена приватизация государственной земли. Фракция «Оппозиционная платформа За жизнь», которая выступает против принятия закона, уже заявила, что будет оспаривать его в Конституционном суде из-за нарушения норм регламента. Нарушения по мнению оппозиции заключаются в следующем: Рада продолжила внеочередное заседание 31 марта (хотя должна была закончить в полночь). Кроме того, во фракции говорят, что вообще рассматривать правки по земле могли только на пленарном заседании, а не на внеочередном. Читайте также: «Мичиган — это новая Украина!»: ужасы эпидемии в США сравнили с «незалежной»

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Эвакуированные с Бали украинцы объявили голодовку (ВИДЕО)

Некоторые из украинцев, эвакуированных с острова Бали и помещенных на обсервацию в киевский отель «Козацький», объявили голодовку. Люди недовольны условиями проживания, большими расходами на все сопутствующие услуги, в том числе питание. Также, среди находящихся на обсервации есть мужчина с высокой температурой, но к нему не приезжает скорая помощь. При этом на территории отеля нет ни одного медика. Из-за таких условий некоторые из эвакуированных объявили голодовку. Они обвиняют правительство Украины в отсутствии коммуникации. Всего в отеле «Козацький» разместили около 100 украинцев. Правоохранители оцепили здание, чтобы не допустить бегства находящихся на самоизоляции. Читайте также: «Мичиган — это новая Украина!»: ужасы эпидемии в США сравнили с «незалежной»

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Как Зеленые перешли грань

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