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Царевич Дмитрий Углицкий. Загадки следствия.

14:12. 25 марта 2020 66 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UlCshdC3trc

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 28241 24669
    Вячеслав 25 марта 2020 в 14:30

    Придя к власти, Романовы повесили на Спасских воротах четырехлетнего царевича — законного наследника руского престола. Романовы старались не менять сами исторические факты по существу. Просто искажали их, меняли окраску, придавали им другой смысл и существенно иное освещение. В результате, старая руско-ордынская эпоха неузнаваемо исказилась под услужливыми перьями придворных романовских историков. Остатки казачьих войск Орды, рассеянные во время войны и частично оттесненные из центра Империи на ее границы, Романовы объявили «беглыми холопами». Или же сосланными за какие-то прегрешения «плохими людьми». Была проведена глобальная переработка, уничтожение или целенаправленное редактирование уцелевших исторических источников. Романовские историки написали новую историю «плохой Орды» в свете данного им заказа, четко продиктованного новыми властителями…

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