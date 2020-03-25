Царевич Дмитрий Углицкий. Загадки следствия.
14:12. 25 марта 2020 66 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Русофил
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Уникальный смысл сегодня-это универсальная ценность завтра. Таким способом творятся религии и создаются ценности.
Придя к власти, Романовы повесили на Спасских воротах четырехлетнего царевича — законного наследника руского престола. Романовы старались не менять сами исторические факты по существу. Просто искажали их, меняли окраску, придавали им другой смысл и существенно иное освещение. В результате, старая руско-ордынская эпоха неузнаваемо исказилась под услужливыми перьями придворных романовских историков. Остатки казачьих войск Орды, рассеянные во время войны и частично оттесненные из центра Империи на ее границы, Романовы объявили «беглыми холопами». Или же сосланными за какие-то прегрешения «плохими людьми». Была проведена глобальная переработка, уничтожение или целенаправленное редактирование уцелевших исторических источников. Романовские историки написали новую историю «плохой Орды» в свете данного им заказа, четко продиктованного новыми властителями…
Маловероятно,что повесили на Спасских воротах четырехлетнего царевича.