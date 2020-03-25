Биты и патроны, Чубайс доволен, не надо СССР // Галопом по Европам #178
В этом выпуске:
- Плюс пятьдесят семь случаев коронавируса в России, больше половины из них — Москва;
- Минтруд предлагает применять против коронавирусной безработицы общественные работы;
- Вместо высокоскоростных магистралей – больницы;
- Летняя олимпиада переносится минимум на следующий год;
- По состоянию на 23 марта во всем мире коронагрипп подхватило 332 000, 15 тысяч умело;
- В столичных аптеках наблюдается дефицит жаропонижающих препаратов, в частности парацетомола;
- Международная ассоциация аэропортов просит у Мишустина экстренных мер, чтобы предотвратить цитата “надвигающийся коллапс пассажирских и грузовых авиаперевозок;
- За две недели в России резко — почти на 30 процентов — выросли продажи патронов и бейсбольных бит;
- Бывший глава Роскомнадзора Жаров назначен гендиректором Газпром-медиа;
- Польша выдала бывшего совладельца кемеровской Зимней Вишни Вишневского;
- 75 процентов опрошенных Левадой заявили, что считают советскую эпоху лучшим временм в истории страны.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам