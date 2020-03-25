Биты и патроны, Чубайс доволен, не надо СССР // Галопом по Европам #178

В этом выпуске:

- Плюс пятьдесят семь случаев коронавируса в России, больше половины из них — Москва;

- Минтруд предлагает применять против коронавирусной безработицы общественные работы;

- Вместо высокоскоростных магистралей – больницы;

- Летняя олимпиада переносится минимум на следующий год;

- По состоянию на 23 марта во всем мире коронагрипп подхватило 332 000, 15 тысяч умело;

- В столичных аптеках наблюдается дефицит жаропонижающих препаратов, в частности парацетомола;

- Международная ассоциация аэропортов просит у Мишустина экстренных мер, чтобы предотвратить цитата “надвигающийся коллапс пассажирских и грузовых авиаперевозок;

- За две недели в России резко — почти на 30 процентов — выросли продажи патронов и бейсбольных бит;

- Бывший глава Роскомнадзора Жаров назначен гендиректором Газпром-медиа;

- Польша выдала бывшего совладельца кемеровской Зимней Вишни Вишневского;

- 75 процентов опрошенных Левадой заявили, что считают советскую эпоху лучшим временм в истории страны.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_CTIPVfo8YY