Постглобальный порядок. Неизбежность

1. Глобализация рухнула окончательно, стремительно и бесповоротно. Она давно уже подавала признаки кризиса, но эпидемия просто взорвала все ее основные аксиомы: открытость границ, солидарность обществ, эффективность существующих экономических институтов и компетентность правящих элит при столкновение с проблемой коронавируса. Глобализация пала как идеология (либерализм), экономика (глобальные сети), политика (лидерство западных элит).

Если попытаться заглянуть в будущее из той позиции, где мы находимся сейчас, то при всей неопределенности и открытости, можно тем не менее наметить несколько наиболее вероятных сценариев или отдельных моментов.

Если в силу каких-то обстоятельств распространение вируса не остановить радикально в течении полутора-двух месяцев, то все процессы приобретут необратимый характер, и в одночасье весь миропорядок рухнет. История знает аналогичные периоды, которые были сопряжены с глобальными мировыми катастрофами, войнами и чрезвычайными обстоятельствами.

Кризис, который переживает человечество в связи с пандемией коронавируса, уже приобрел столь глобальный масштаб, что возврат к той ситуации, которая существовала накануне эпидемии, просто невозможен.



2. На обломках глобализации будет создаваться новая архитектура постглобалистского (постлиберального) мира.

Чем быстрее мы признаем именно такой поворот, тем более подготовленными окажемся к тому, чтобы справиться с новыми вызовами. Это сопоставимо с последними днями СССР: подавляющее большинство правящего советского класса отказывалось даже думать о возможности перехода к новой модели государства, управления и идеологии, и лишь совсем незначительное меньшинство осознавало фатальный характер кризиса и готовилось принять альтернативную модель.



Но в условиях двухполюсного мира при крахе одного из полюсов оставался второй. И решение состояло в том, чтобы признать его победу, скопировать его институты и постараться включиться в его структуры. Это собственно и дало глобализацию 90-х и тот однополярный мир, который тогда и сложился.

Сегодня рушится именно эта однополярность, которая – при всех попытках отстоять независимость и отвоевать наилучшие условия – признавалась (в области идеологии, экономики и политического устройства) всеми крупными мировыми игроками – включая Китай, Россию и всех остальных.



Следовательно, правящие элиты стоят перед более сложной проблемой: выбор между рушащейся в бездну моделью и полной неизвестностью, в которой ничто не может выступать в качестве образца или надежного рецепта для строительства будущего.



Можно себе представить, насколько отчаянно – еще более отчаянно чем в позднесоветскую эпоху советская номенклатура – будут правящие элиты цепляться за глобализм и его структуры, даже вопреки очевидный крах всех его механизмов и инструментов, институций и структур.

Поэтому число тех, кто сможет более или менее свободно ориентироваться в нарастающем хаосе, будет совсем невелико даже среди элит. Как будут складываться отношения между глобалистами и постглобалистами представить себе трудно, но уже сейчас можно в общих чертах предвосхитить основные моменты постглобалистской реальности.

1. На первый план выходит не открытое общество, а закрытое общество. Суверенитет становится высшей и абсолютной ценностью. Благом объявляется спасение и жизнеобеспечение конкретного народа в пределах конкретного государства.



Власть будет легитимной лишь в том случае, если она сможет справиться с этой задачей: вначале спасти жизни людей в условиях пандемии и сопутствующих ему катастрофических процессов, а затем организовать политико-экономическую и идеологическую структуру, позволяющую отстоять интересы данного закрытого общества перед лицом других.



Это совершенно не обязательно предполагает войну всех со всеми, но вместе с тем изначально определяет главный и абсолютный приоритет эта страна и этот народ – прежде всего. И никакие иные идеологические соображения не могут перекрыть этого принципа.

2. Закрытое общество должно быть автаркийно. Это значит, что оно должно быть самодостаточным и независимым от внешних поставщиков в вопросах прежде всего продовольствия, промышленного производства, денежно-финансово системы и военной мощи. Все это в ближайшее время станет главными приоритетами в условиях борьбы с эпидемией, когда государства вынужденно закроются (уже закрылись), но в постглобалистском мире такое состояние станет перманентным.



Если глобалисты рассматривают это как временную меру, то постглобалисты должны, напротив, готовится к тому, чтобы это стало стратегическими приоритетами.

3. Самодостаточность в вопросе жизнеобеспечения, ресурсов, экономики и политики должна сочетаться с эффективной внешней политикой, где на первый план выходит стратегия альянсов.



Самое важное иметь достаточное число стратегически и геополитически важных союзников, совместно составляющих потенциальный блок, способный обеспечить всем участникам эффективное сопротивление и достаточно надежную оборону от вероятной внешней агрессии. Это же касается и экономических и финансовых связей, расширяющих объем доступных рынков, но не в глобальном, а в региональном масштабе.

4. Для обеспечения суверенитета и автаркии важно установить контроль над теми зонами, от которых жизненно зависит суверенитет и безопасность каждого суверенного образования.



Это превращает определённые интеграционные процессы в геополитический императив. Существование в угрожающей близости к национальной территории (потенциально или актуально) враждебных анклавов подорвет обороноспособность и безопасность. Следовательно, уже в условиях борьбы с эпидемией определенная модель интеграции должна быть предусмотрена и заложена.

Постглобалистский мир можно представить себе в виде нескольких крупных центров и ряда второстепенных. Каждый крупный полюс должен отвечать требованиям автаркии. Он будет представлять собой аналог традиционных Империй. Это значит:



единая вертикальная система жёсткого управления (в ситуации кризиса с диктаторскими полномочиями высшей власти);

(в ситуации кризиса с диктаторскими полномочиями высшей власти);

полная ответственность государства и его институтов за жизнь и здоровье граждан;

граждан;

принятие государством ответственности за обеспечение населения продуктами питания в условиях закрытых границ, что требует развитого сельского хозяйства;

в условиях закрытых границ, что требует развитого сельского хозяйства;

введение валютного суверенитета с привязкой национальной валюты не к мировой резервной системе, а к золоту или товарному покрытию (то есть к показателям реальной экономики);

с привязкой национальной валюты не к мировой резервной системе, а к золоту или товарному покрытию (то есть к показателям реальной экономики);

обеспечение высоких темпов развития национальной промышленности , достаточных для эффективного конкурирования с другими закрытыми государствами (что не исключает кооперации, но лишь в тех случаях, когда не страдает принцип независимости и промышленной автаркии);

, достаточных для эффективного конкурирования с другими закрытыми государствами (что не исключает кооперации, но лишь в тех случаях, когда не страдает принцип независимости и промышленной автаркии);

создание эффективной военной промышленности и необходимой для этого научной и производственной инфраструктуры;

и необходимой для этого научной и производственной инфраструктуры;

контроль и поддержание транспортной и коммуникационной системы, обеспечивающей связь между отдельными территориями государства.



Очевидно, что для реализации таких чрезвычайных задач необходимы



совершенно особая элита (постглобалистский политический класс) и

(постглобалистский политический класс) и

соответственно совершенно новая государственная идеология (либерализм и глобализм для этого решительно не годится).



Политический класс должен рекрутироваться из управленцев и сотрудников военных учреждений.

Идеология должна отражать исторические культурные и религиозные особенности конкретного общества и иметь футурологическую ориентацию – проекцию цивилизационной идентичности в будущее.

Важно заметить, что нечто подобное предстоит пройти практически всем современным странам и блокам стран – и тем, кто полностью погружен в глобализацию и тем, кто старался находиться от неё на дистанции.

В этой связи следует допустить, что подобные процессы сделают США одним из важнейших мировых игроков, который вместе с тем поменяет свое содержание – от цитадели глобализации к мощной и отстаивающей только свои интересы автаркийной мировой державе.



Предпосылки к такой трансформации уже содержатся отчасти в программе Дональда Трампа, а в условиях борьбы с пандемией и чрезвычайного положения приобретут ещё более отчётливые черты.

По тому же пути – пока в условиях чрезвычайных мер – готовы пойти и некоторые европейские державы – сегодня это Франция и Германия. По мере углубления и затягивания кризиса эти процессы будут все больше приближаться к общим образом описанной нами схеме.

Китай относительно готов к подобному повороту идеологически и политически, будучи жёстким централизированным государством с ярко выраженной вертикалью власти. Китай много теряет с крахом глобализации, которую он сумел поставить на службу своим национальным интересам, но в целом всегда особый упор делал на автаркию, которую не упускал из виду даже в периоды максимальной открытости.

Есть предпосылки для подобной постглобалистской эволюции у Ирана, Пакистана и отчасти Турции, которые могут стать полюсами исламского мира.

Индия, стремительно возрождающая свою национальную идентичность, в условиях пандемии стала активно восстанавливать связи с дружественными странами региона, готовясь к новым процессам.

Россия также имеет ряд положительных моментов в данных стартовых условиях:



политика Путина последних двух десятилетий на укрепление суверенитета;



наличие серьезного военного потенциала;



исторические прецеденты полной или относительной автаркии;



традиции идеологической и политической независимости;



сильную национальную и религиозную идентичность;



признание большинством легитимности централистской и патерналистской модели управления.



Однако существующая правящая элита, сформировавшаяся в позднесоветское и постсоветское время, совершенно не соответствует вызову времени, являясь наследницей двухполюсного и однополярного (глобалистского) миропорядка и связанного с ним мышления.



Экономически, финансово, идеологически, технологически Россия слишком тесно связана с глобалистской структурой, что во многом делает ее неготовой к эффективному противостоянию с эпидемией – в том случае, если она из краткосрочного чрезвычайного происшествия превратится в создание нового – и необратимо постглобалиского – миропорядка.



Эта элита разделяет либеральную идеологию и основывает свою деятельность в той или иной степени на транснациональных структурах – продажи ресурсов, делокализация промышленности, зависимость от иностранных товаров и продуктов, включенность в мировую финансовую систему с признанием доллара как резервной валюты и т.д.



Ни по своим навыкам, ни по своему мировоззрению, ни по своей политической и административной культуре эта элита не способна к переходу в новое состояние.



Впрочем, такое положение дел является общим для подавляющего большинства стран, где глобализация и либерализм до самого последнего времени считались нерушимыми и неопровержимыми догмами.



И в этом случае у России есть шансы изменить такое положение дел, приведя государство и общество в готовность ко вступлению в новый постглобалистский порядок.

А.Г. Дугин



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