Настоящий учитель и самозванец. В чем отличие?

Кто такой Учитель?

Алексей Орлов и Мария Сура



Что собой представляет самозванец? Какими качествами обладают учитель и самозванец? Какую цель преследует каждый из них? Разбираемся …



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Eld3H3_SrmE