Настоящий учитель и самозванец. В чем отличие?
Кто такой Учитель?
Алексей Орлов и Мария Сура
Что собой представляет самозванец? Какими качествами обладают учитель и самозванец? Какую цель преследует каждый из них? Разбираемся …
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В наше паскудное время среди остепенённых профессоров редко встретишь учёного, среди генералов — полководца, среди преподавателей — учителя, среди рисовальщиков — художника, среди людей — Человека… Если только степаныча…