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Настоящий учитель и самозванец. В чем отличие?

11:42. 24 марта 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Кто такой Учитель?
Алексей Орлов и Мария Сура

Что собой представляет самозванец? Какими качествами обладают учитель и самозванец? Какую цель преследует каждый из них? Разбираемся …

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Eld3H3_SrmE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 28107 24555
    Вячеслав 24 марта 2020 в 12:06

    В наше паскудное время среди остепенённых профессоров редко встретишь учёного, среди генералов — полководца, среди преподавателей — учителя, среди рисовальщиков — художника, среди людей — Человека… Если только степаныча…

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