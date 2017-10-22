Новости Украины и Новороссии 22 октября 2017
- 10:19 Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №73: “О разнице между предателем и смертельным врагом”.
- 08:46 Обвиняемая СБУ в госизмене Дарья Мастикашева написала прощальное письмо сыну.
- 06:30 Майдан 3.0 и макаки с гранатами: что дальше?.
- 04:00 Порошенко и бедные злые люди.
- 02:00 Под Днепропетровском задержали КамАЗ с похищенными в зоне «АТО» боеприпасами.
- 01:30 Саакашвили обвинил Порошенко в похищении его соратников.
- 00:20 Украина абсолютно деградировала и обнищала, ее армия терпит сильнейшие поражения, социальный взрыв неизбежен — откровения создателя «Азова».
- 00:14 Саакашвили показал на фасаде Рады свой “план спасения Украины за 70 дней”.
- Вчера 23:50 На Западной Украине готовится силовой захват храма УПЦ МП.
- Вчера 21:09 У Саакашвили пропали еще двое соратников.
- Вчера 20:02 В Киеве 8 вооруженных людей похитили главного охранника Саакашвили.
- Вчера 19:50 Саакашвили возле Рады рассказал, как спасти Украину за 70 дней.
Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №73: “О разнице между предателем и смертельным врагом”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обвиняемая СБУ в госизмене Дарья Мастикашева написала прощальное письмо сыну
Жена бывшего телохранителя Березовского Дарья Мастикашева, обвиняемая украинскими властями в госизмене, в письме к матери и сыну написала, что не верит, что сможет выйти живой из тюрьмы.
Как передает телеканал RT, в начале прошлой недели Мастикашева объявила голодовку в знак протеста против произвола украинских властей. Муж Дарьи обратился в международные правозащитные организации, а также к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой провести расследование в отношении Киева.
Письмо женщине удалось передать из Днепропетровского СИЗО после объявления голодовки. В послании, адресованном матери и 10-летнему сыну Даниилу, женщина пишет, что не в силах больше терпеть унижения и издевательства.
«Дорогие мама и Данечка! У меня больше нет сил терпеть унижения и издевательства со стороны СБУ. Не имея абсолютно никаких прав на защиту и хотя бы человеческое отношение, я решила объявить голодовку в знак протеста против произвола подонков, похитивших и пытавших меня, а затем бросивших меня в тюрьму, издевающихся надо мной здесь!…Никакие законы в Украине не действуют. Есть только страх и насилие», – написала Мастикашева.
Гражданский муж Мастикашевой, бывший телохранитель и начальник охраны Бориса Березовского Сергей Соколов рассказал, что голодовка для Мастикашевой может иметь трагический финал.
«Голодовка означает фактически медленное самоубийство. У Дарьи после всех перенесенных издевательств и так уже серьезно ослаблено здоровье. Ее мучают постоянные головные боли, начались проблемы с почками. Я боюсь, Дарья умрет из-за голодовки», – сказал Соколов.
Мастикашева написала: она уверена, что глава СБУ Грицак и люди, причастные к ее похищению, понесут наказание.
«Прощай, мама. Обнимай и целуй Данечку», – закончила письмо Дарья Мастикашева.
Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что правоохранители 17 августа якобы задержали в Харькове «резидентуру российской разведки» из 18 человек, которые вели «диверсионную деятельность» на Украине.
Позже международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в пытках заподозренной в госизмене 29-летней Дарьи Мастикашевой.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Майдан 3.0 и макаки с гранатами: что дальше?
Ну что, понеслась… Дубина по почкам.
Как только Западная Украина соберёт осенний урожай, у них появляется обострённое чувство справедливости, и их магнитом тянет у Киев. А что, ведь денюшку где-то брать нужно. К тому же, у меня есть подозрения, что в чаёк уже начали что-то добавлять. Парасюк, улыбаясь наркоманской улыбкой, сказал, что «біля верховної ради знов запахло свободою. Таким знаете, майданівським духом», — заявил больной.
Просто шикарно. Оказывается, от этого акта они получают своеобразное удовольствие. Всё-таки не зря мы от них ушли, если им это нравится, то оно явно неизлечимо. Тут либо жить с хроническим идиотом, либо расходиться. Иного не дано.
Майданыки заявляют, что будут стоять до перемоги. Заскучали хлопцы без майдана. Совсем осканитились и заржавели.
Если всю эту майдановскую беду взять отвлечённо, откуда-нибудь из Европы, где по большому счету все плевать хотели на их проблемы, то сложится такое впечатление, что они только вчера начали и продолжают дальше.
Самое интересное что, когда их спрашиваешь, изменилось чего или нет, они говорят, что стало только хуже. Так это вам и говорили с самого начала. Меняете шило на мыло. А что вы собираетесь менять сейчас? Мыло на вшей?
Украинские недоэксперты заявляют, что никакого майдана нет. Это всё обыкновенный протест. Но что тогда происходит? Как это называть?
Палатки поставили, о бессрочности акции заявили, список требований выдвинули, киевляне хавку уже подносят. Даже бомжи стягиваются со всех областей. Ну, и аниматоров с барабанами проплатили и про сцену тоже не забыли. Всё готово, можно назначать сотников.
Брусчатку, кстати, уже демонтируют, а значит можно завозить поросяток и сажать цыбульку. Песни уже спивають и как всегда орут своё «Сало уронили». Ну не дебилы?
Глядя на всю эту славаукраинскую братию в масс-медиа, когда они, к примеру, как макаки громят инвентарь в каком-нибудь офисе Ахметова, или затевают очередную перемогу, первое, что мне всегда приходит на ум — это слово «дебилы».
На самом деле, это некая рефлекторная попытка подсознательно повлиять на ситуацию через экран, наушники, газету, уши собеседника и так далее. Иногда после слова «дебилы» я дополняю его окончанием, в стиле а-ля Лавров, на букву «Б». Именно в эти моменты я хорошо понимаю, что именно творилось в голове Сергея Викторовича в момент его знаменитой фразы о дебилах.
Разве может нормальный человек пойти за таким сомнительным лидером, как этот грузин? Вот кто такой Саакашвили, что за ним попёр «народ»? Кому он вообще облокотился?
Это какой-то шут и не более того. И смешон он уже не своим знаменитым поеданием галстука, а совершёнными им выходками на посту губернатора Одесской области, который, кстати говоря, сидит на какой-то кислоте.
И это не шутка, оно по морде лица видно. По крайней мере, так говорят наркоэксперты. Не исключено, что после этого майдана Саакашвили выбросят как отработанный материал. Возможно, даже утилизируют как Сашка Белого. Потом, как всегда, заявят, что это всё проделки Путина и ФСБ.
Читайте также: Царев: Порошенко может спровоцировать бойню, чтобы зачистить Майдан
Всё это, конечно, смешно и весело, но вот последствия у этой акции могут быть самыми печальными. Нынче готовность применять силу у Порошенко гораздо выше, чем 4 года назад была у Януковича, но и последствия гораздо серьёзнее.
Ещё этой весной Аваков говорил, что на руках у населения 4 млн. единиц нелегального оружия. Это по стволу на каждых четырёх украинцев. Что будет в случае применения жёстких мер, остаётся только догадываться.
Если даже ни сторонники Саакашвили, ни США не хотят кровопролития, то его вполне могут спровоцировать любые, даже самые малочисленные отморозки. Чтобы разжечь пламя, достаточно одной искры. В нашем случае выстрела или гранаты.
А подобный опыт Украина уже имела 2 года назад сразу после событий в Мукачево, когда под Радой собралась толпа и какой-то хлопчик бросил гранату. Наверное, все уже забыли про этот инцидент. На период 1 сентября 2015-го нелегального оружия было в 2.5 раза меньше. По одному стволу на каждых 10 человек, вместо нынешних 4 млн.
Да и народное напряжение сейчас гораздо выше. Средний контингент Майдана 3.0, вместо мальчиков образца 2013-го, состоит из мужчин среднего возраста с военной или спортивной выправкой.
Был бы я киевлянином, собирал бы чемоданы подальше от центра. Ну, не их эта акция. Не народная. Даже основные требования майданщиков не отражают реальных приоритетов народа и являются искусственными и узкополитическими.
Народ сейчас интересуют тарифы, рост цен, угроза потери рабочего места, безопасность и тому подобные социально-экономические вопросы. И плевать народу на всё остальное. Даже вопрос Донбасса стоит на втором месте после пустоты холодильника.
Если бы на майдан вышли реальные люди, то требовали бы они восстановить бесплатную медицину, отменить пенсионную реформу и так далее. Но эти требования были бы не на руку Западу, который так активно внедряет все эти реформы.
Что не двусмысленно намекает на настоящих заказчиков этого балагана.
Люди хотят кушать, а уже после всё остальное. Все требования Сааковцев призваны создать политический кризис. Создание антикоррупционного суда и принятие закона о выборах никого не волнуют. Даже депутатская неприкосновенность. Все требования нового майдана притянуты за уши.
Взять хотя бы создание антикоррупционного суда. За эту затею Запад топит уже давно, посему организаторы нового майдана вполне очевидны.
Весь майдан выглядит как банальный шантаж Порошенко. Кто знает, о чём они разговаривали там в США с Трампом, но Петя явно чего-то не сделал. Одним из наиболее вероятных вариантов, наверное, является бездействие на Донбассе. Вероятнее всего, что данная затея инициирована американцами и призвана усилить давление на Россию через Донбасс.
Но как бы то ни было, время покажет. Ветер ещё 300 раз может перемениться. Главное, чтобы хватило ума не таскать гранаты в карманах. Иначе будет полномасштабная гражданская война.
Читайте также: США уже выбрали Украине нового президента: Госдеп назвал условия (ВИДЕО)
Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко и бедные злые люди
Так называемый «президент Украины» Петро Порошенко несколько дней молча бухал в ужасе, а потом выдал заявление, что «свержение законной власти в результате массовых акций — это государственное преступление», пишет Журналистская правда.
Надо же! А я как раз на прошлой неделе написал открытое заявление в СБУ, что знаю несколько таких преступников — Сашу Турчинова, Андрюшу Парубия, Юрика Луценко, Олежку Тягнибока, Педалика Кличко, Растения Яценюка и, конечно, Петю Порошенко.
Согласно украинскому законодательству, публикация в прессе информации о преступлении является основанием для проведения проверки на наличие состава преступления, с последующим (внимание!) обязательным ответом со стороны соответствующих органов — выявлены или нет признаки наличия преступления, и возбуждено ли по факту уголовное дело, а если нет, то почему.
Вот, сижу, жду ответа от СБУ на своё обращение. Петр Алексеевич, а вы в курсе, что у вас Служба Безопасности хреново работает? Вот и пожинайте плоды того, что сами посеяли.
В общем, если в 2014 году всё было законно, то и в 2017 всё происходит законно. И наоборот. Выбирайте сами, меня любой вариант устраивает.
Про «на законный майдан должна быть выдана лицензия в американском посольстве» в законе ничего не сказано. Да я и не уверен, что у Саакашвили, который летал в США, «личный друг Трампа» и за которым стоит агент ЦРУ Наливайченко, нет такой лицензии.
Читайте также: Путин назвал технологию более страшную, чем атомная бомба
Но этим словоизлияния бухого кондитера-самозванца не закончились. Выступая перед отрядом пограничников где-то в Киевской области он заявил, что «собравшиеся в Киеве жаждут крови».
Не может такого быть, Петр Алексеевич! Вы посмотрите на эти светлые лица! Это всё сплошь те же интеллигенты с двумя высшими образованиями, которые приводили вас к власти. И теми же методами.
Вот взять бы этого самого «харанта», развернуть на стуле и спросить ласково: а когда майдауны жгли коктейлями Молотова «беркутов» и солдат внутренних войск, они крови не хотели? Когда в захваченном ими киевском Доме профсоюзов устроили целый пыточный этаж — это было миролюбиво? Когда к раненому милиционеру, истекавшему кровью на майдане, не пустили «скорую» — это было милосердно?
Или может когда сжигали одесситов, это делали не те же, кто сейчас хочет вашей, поросячьей, крови? Или когда расстреливали безоружную толпу на 9 мая в Мариуполе — это не было «кровожадно»? И эти же, кхм, люди, по вашему приказу обстреливали женщин, стариков и детей Донбасса. Так кто четыре года способствовал и потакал их кровожадности, неуважаемый самозванец?
Братья Стругацкие персонально про вас, Пётр Алексеевич, написали когда-то рассказ. Называется «Бедные злые люди». Там всего шесть страниц, обязательно прочтите — они предельно точно описывают весь ваш «путь к успеху», и чем он неминуемо закончится.
Александр Роджерс
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Под Днепропетровском задержали КамАЗ с похищенными в зоне «АТО» боеприпасами
Украинские полицейские в Днепропетровской области задержали водителя КамАЗа, который вез из зоны так называемой «АТО» более 700 гранат разных модификаций и другое вооружение.
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что в зоне так называемой «АТО» продолжается массовое хищение оружия и боеприпасов.
«Так, 16 октября на блокпосту в населенном пункте Андроновка Днепропетровской области во время осмотра транспортного средства марки КамАЗ работники полиции обнаружили 550 гранат РГД-5, 187 гранат Ф-1, два гранатомета РПГ-22 и более 5000 патронов (калибра) 5,45 мм», — сообщил Марочко.
«Все оружие и боеприпасы были изъяты. Водитель, перевозивший груз, задержан и проводится следствие», — отметил он.
«Уже установлено, что серийные номера на изъятых гранатометах соответствуют номерам, которые числятся в одном из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады», — добавил подполковник.
Читайте также: На Украине оценили свои шансы, если Россия решит атаковать
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Саакашвили обвинил Порошенко в похищении его соратников
Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в организации похищения троих его соратников.
«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — написал он на своей странице в соцсети.
«МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется», — утверждает Саакашвили.
Читайте также: На Украине оценили свои шансы, если Россия решит атаковать
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина абсолютно деградировала и обнищала, ее армия терпит сильнейшие поражения, социальный взрыв неизбежен — откровения создателя «Азова»
Создатель и первый командир карательного батальона «Азов», нардеп Андрей Билецкий признал, что экономика и армия Украины находятся в крайне плачевном состоянии.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности нового «майдана», он сказал:
«Безусловно, может быть. Средняя степень недоверия к любому институту власти зашкаливает за 80%. Страна абсолютно деградировала экономически. Мы не будем обсуждать все эти „росты процента жира в масле“ у Гройсмана и прочее. Понятно, в каком состоянии находится экономика страны. Говорить на черное „белое“ — люди не слабоумны. А в каком состоянии армия во время войны…»
По его словам, не лучше ситуация и в «сильнейшей армии Европы».
«Понимаете, парадами рассказывать о том, что мы создали сверхмощную армию и так далее, нельзя. Люди понимают на подкорке, что армия во время войны хорошо выглядит исключительно победами, не парадами.
А у нас огромные поражения и капитулянтская, трусливая позиция украинской власти в отношении России. Поэтому делать вид, что ничего не происходит на улицах Киева, не наших солдат мертвыми везут в Днепр и раненых на вертолетах везут в больницу Мечникова…
Власти нечем похвастаться, разве что тем, что теперь полное обнищание страны», — констатировал Билецкий.
«А когда вы курите возле открытой бочки с порохом, не удивляйтесь, что будет взрыв. А нынешняя ситуация — это порох, по большому счету. Это взрывчатка, которая лежит на открытом воздухе. И она может взорваться от чего угодно: от статистического разряда в воздухе или от спички, от которой вы прикурили», — резюмировал главарь неонацистов.
Читайте также: «Нет сил терпеть унижения и пытки»: обвиняемая в госизмене чемпионка Украины написала прощальное письмо
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Саакашвили показал на фасаде Рады свой “план спасения Украины за 70 дней”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Западной Украине готовится силовой захват храма УПЦ МП
Силовой захват Свято-Георгиевского храма УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата) в Ивано-Франковской области (на западе Украины) планируют осуществить при поддержке националистов в воскресенье, заявляет Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на информацию из региона.
«В воскресенье, 22 ноября 2017 года в селе Островец Городенковского района Ивано-Франковской области при поддержке вооруженных националистических группировок „священники Киевского патриархата” готовят силовой захват православного Свято-Георгиевского храма. Местные жители просят о молитвенной поддержке», — говорится в сообщении.
Как отмечается, прихожане обратились за защитой к органам местной власти и к правоохранителям, однако не получили никакого ответа.
На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.
Читайте также: На Закарпатье захватили золотой рудник, принадлежащий американской компании
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
У Саакашвили пропали еще двое соратников
Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что пропали и не выходят на связь его соратники Михаил Абзианидзе и Давид Макишвили.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 21 октября по словам Саакашвили, вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили.
«Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе. Дома его ждут жена-украинка и дочь, а также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили.
Полиция и СБУ говорят, что они ничего не знают о местонахождении трех пропавших грузин, имеющих ко мне отношение», — отметил Саакашвили.
Читайте также: Саакашвили возле Рады рассказал, как спасти Украину за 70 дней
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Киеве 8 вооруженных людей похитили главного охранника Саакашвили
Сегодня, 21 октября, около 15 часов, в центре Киева, вооруженные люди похитили начальника личной охраны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сам лидер “Руха новых сил” на своей странице в Facebook.
При этом он в полиции и СБУ Саакашвили ничего не ответили на этот счет.
Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр
Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Саакашвили возле Рады рассказал, как спасти Украину за 70 дней
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представляет свой «План спасения Украины за 70 дней», используя вместо экрана здание Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.
Политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представляет свою программу. Он транслирует слайды, как «за пять сессионных дней изменить страну», в частности какие законопроекты необходимо принять.
Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушают его программу.
Бывший одесский губернатор предлагает для улучшения ситуации на Украине принять новый закон о выборах депутатов, «отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы», провести налоговую, таможенную и медицинскую реформы.
Кроме того, Саакашвили предлагает принять закон «о праве граждан на вооруженную защиту».
Собравшиеся на презентации люди одобрительно приветствовали каждое предложение политика, передает корреспондент РИА Новости.
В минувший вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело), «Свобода», сторонники партий «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили, «Батькивщина», «Самопомощь» и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.
Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
Читайте также: США уже выбрали Украине нового президента: Госдеп назвал условия (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Два майдана ничему не научили?”Бедные и злые” пойдут на третий за правыми силами?И опять ложь,ехали на второй майдан не бедные,им копейки свои зарабатывать надо было,а не шастать по Киеву в рабочие дни.Ехали жадные подработать,прослышав что платят хорошо,которым всё мало,сколько бы не имели.
loading...
Жаль… гранаты не довезли:)