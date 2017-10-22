Новости Украины и Новороссии 22 октября 2017

Ну что, понеслась… Дубина по почкам.

Как только Западная Украина соберёт осенний урожай, у них появляется обострённое чувство справедливости, и их магнитом тянет у Киев. А что, ведь денюшку где-то брать нужно. К тому же, у меня есть подозрения, что в чаёк уже начали что-то добавлять. Парасюк, улыбаясь наркоманской улыбкой, сказал, что «біля верховної ради знов запахло свободою. Таким знаете, майданівським духом», — заявил больной.

Просто шикарно. Оказывается, от этого акта они получают своеобразное удовольствие. Всё-таки не зря мы от них ушли, если им это нравится, то оно явно неизлечимо. Тут либо жить с хроническим идиотом, либо расходиться. Иного не дано.

Майданыки заявляют, что будут стоять до перемоги. Заскучали хлопцы без майдана. Совсем осканитились и заржавели.

Если всю эту майдановскую беду взять отвлечённо, откуда-нибудь из Европы, где по большому счету все плевать хотели на их проблемы, то сложится такое впечатление, что они только вчера начали и продолжают дальше.

Самое интересное что, когда их спрашиваешь, изменилось чего или нет, они говорят, что стало только хуже. Так это вам и говорили с самого начала. Меняете шило на мыло. А что вы собираетесь менять сейчас? Мыло на вшей?

Украинские недоэксперты заявляют, что никакого майдана нет. Это всё обыкновенный протест. Но что тогда происходит? Как это называть?

Палатки поставили, о бессрочности акции заявили, список требований выдвинули, киевляне хавку уже подносят. Даже бомжи стягиваются со всех областей. Ну, и аниматоров с барабанами проплатили и про сцену тоже не забыли. Всё готово, можно назначать сотников.

Брусчатку, кстати, уже демонтируют, а значит можно завозить поросяток и сажать цыбульку. Песни уже спивають и как всегда орут своё «Сало уронили». Ну не дебилы?

Глядя на всю эту славаукраинскую братию в масс-медиа, когда они, к примеру, как макаки громят инвентарь в каком-нибудь офисе Ахметова, или затевают очередную перемогу, первое, что мне всегда приходит на ум — это слово «дебилы».

На самом деле, это некая рефлекторная попытка подсознательно повлиять на ситуацию через экран, наушники, газету, уши собеседника и так далее. Иногда после слова «дебилы» я дополняю его окончанием, в стиле а-ля Лавров, на букву «Б». Именно в эти моменты я хорошо понимаю, что именно творилось в голове Сергея Викторовича в момент его знаменитой фразы о дебилах.

Разве может нормальный человек пойти за таким сомнительным лидером, как этот грузин? Вот кто такой Саакашвили, что за ним попёр «народ»? Кому он вообще облокотился?

Это какой-то шут и не более того. И смешон он уже не своим знаменитым поеданием галстука, а совершёнными им выходками на посту губернатора Одесской области, который, кстати говоря, сидит на какой-то кислоте.

И это не шутка, оно по морде лица видно. По крайней мере, так говорят наркоэксперты. Не исключено, что после этого майдана Саакашвили выбросят как отработанный материал. Возможно, даже утилизируют как Сашка Белого. Потом, как всегда, заявят, что это всё проделки Путина и ФСБ.

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Всё это, конечно, смешно и весело, но вот последствия у этой акции могут быть самыми печальными. Нынче готовность применять силу у Порошенко гораздо выше, чем 4 года назад была у Януковича, но и последствия гораздо серьёзнее.

Ещё этой весной Аваков говорил, что на руках у населения 4 млн. единиц нелегального оружия. Это по стволу на каждых четырёх украинцев. Что будет в случае применения жёстких мер, остаётся только догадываться.

Если даже ни сторонники Саакашвили, ни США не хотят кровопролития, то его вполне могут спровоцировать любые, даже самые малочисленные отморозки. Чтобы разжечь пламя, достаточно одной искры. В нашем случае выстрела или гранаты.

А подобный опыт Украина уже имела 2 года назад сразу после событий в Мукачево, когда под Радой собралась толпа и какой-то хлопчик бросил гранату. Наверное, все уже забыли про этот инцидент. На период 1 сентября 2015-го нелегального оружия было в 2.5 раза меньше. По одному стволу на каждых 10 человек, вместо нынешних 4 млн.

Да и народное напряжение сейчас гораздо выше. Средний контингент Майдана 3.0, вместо мальчиков образца 2013-го, состоит из мужчин среднего возраста с военной или спортивной выправкой.

Был бы я киевлянином, собирал бы чемоданы подальше от центра. Ну, не их эта акция. Не народная. Даже основные требования майданщиков не отражают реальных приоритетов народа и являются искусственными и узкополитическими.

Народ сейчас интересуют тарифы, рост цен, угроза потери рабочего места, безопасность и тому подобные социально-экономические вопросы. И плевать народу на всё остальное. Даже вопрос Донбасса стоит на втором месте после пустоты холодильника.

Если бы на майдан вышли реальные люди, то требовали бы они восстановить бесплатную медицину, отменить пенсионную реформу и так далее. Но эти требования были бы не на руку Западу, который так активно внедряет все эти реформы.

Что не двусмысленно намекает на настоящих заказчиков этого балагана.

Люди хотят кушать, а уже после всё остальное. Все требования Сааковцев призваны создать политический кризис. Создание антикоррупционного суда и принятие закона о выборах никого не волнуют. Даже депутатская неприкосновенность. Все требования нового майдана притянуты за уши.

Взять хотя бы создание антикоррупционного суда. За эту затею Запад топит уже давно, посему организаторы нового майдана вполне очевидны.

Весь майдан выглядит как банальный шантаж Порошенко. Кто знает, о чём они разговаривали там в США с Трампом, но Петя явно чего-то не сделал. Одним из наиболее вероятных вариантов, наверное, является бездействие на Донбассе. Вероятнее всего, что данная затея инициирована американцами и призвана усилить давление на Россию через Донбасс.

Но как бы то ни было, время покажет. Ветер ещё 300 раз может перемениться. Главное, чтобы хватило ума не таскать гранаты в карманах. Иначе будет полномасштабная гражданская война.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»