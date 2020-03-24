Диалог с умами Великих деятелей
Сталин бы сейчас вывез все перспективные заводы из Китая и разместил их в Сибири, Китай сейчас был бы рад продать заводы-за половину стоимости, на Китае сейчас висят кредиты взятые у западных банков. Да, Запад передавал свои технологии-в обмен на выдачу Китаю кредитов, под казалось бы небольшой процент, но скоро Китаю платить будет нечем, золото продавать не выгодно, реализовывать пакеты акций нерентабельно, остаётся брать новые кредиты -но кто даст кредит очевидному банкроту?
Троцкий сейчас бы развернул пиар акцию, о возможности населения Китая переводить деньги в капитал северного соседа. Тем самым дав возможность инвесторам имеющим чутьё сохранить свой капитал, пусть страна потерпит убытки, но актив экономических деятелей перетечёт к нам-так бы полагал Троцкий.
Советское правительство в данной ситуации запретило выдавать кредиты западным инвесторам не имеющих достойных гарантий займа.
И напротив давала кредит соразмерный-тем у кого хочется перенять что то, пусть это технологии или нефтеналивные танкеры.
Я бы посоветовал купить электроприбор впрок, пользуетесь часто чайником-купите запасной, не можете наводить порядок без пылесоса-купите ещё один впрок. Холодильники и плиты Россия выпускает сама успешно-ими запасаться не стоит. Важно иметь запас расходных материалов -для принтеров, Человечеству предстоит прожить 9 лет без флагмана экономики, Китай почил.-Это станет очевидно в августе, страны мира не пожелают покупать товары заражённые коронавирусом, а склады с электроникой скоро опустеют.
В будущем смартфоны будет выпускать успешно Германия и страны Скандинавии-через 7 лет.
Сначала Китай не сразу начал противостоять адекватно вирусу, теперь Запад не желает терпеть убытки - и не снижает курс доллара.
В данный момент наиболее правильно перевести капитал в активы развивающихся стран(Египта, Бразилии, Индии) пусть их курс снижен, но в будущем они отыграют падение и нарастят прибыль.
Стив Джобс сейчас бы продал Майкрософт и икею и на эти деньги купил бы верви для производства танкеров.
Майкл Блумберг бы сейчас предложил ЦРУ-что он будет им платить зарплату до конца их деятельности, с одним условием-что они перестанут вмешиваться в политику страны.
Дэвид Рокфеллер попросил бы сейчас у правительства США гарантий -что они ручаются за стабильность капитала -тех инвесторов которые участвует в их займах.
Бернард Барух перевёл бы сейчас всех своих банкиров на серую зарплату, финансировал бы свои банки из оффшоров-сейчас мало кто понимает, что высокие заработки банкиров-провоцируют рецессию в экономике. Никто не желает участвовать в торгах, где львиная доля достаётся -тому кто дал кредит.
Бернард Барух если бы владел активами российских банков, то он упростил бы выдачу кредитов иностранцам, которые собираются платить на Западе-тем самым маховик то инфляции в экономике России будет стоять или замедляться.
Россия должна сделать доступной-передачу инвестиционных пакетов банков для тех кто владеет большим капиталом, чем который инвестирует. К примеру ж\дорога могла бы иметь свой банк, аэрофлоту тоже это могло быть доступно.
Многие пользователи жаловались на мои посты, поэтому я выжидал..
Этот пост я написал под впечатлением от фильма-Области тьмы / The Limitless (2011)
Я благодарен Создателю, что в этой жизни я воплотился тёртым калачом и от этого никому не удастся меня съесть, можете молиться хором-не поможет.
Мне часто говорили-работай на нас или останешься неудел, но у меня в уме крутилась фраза-стой на том, что это твой дом и пусть не смотрят на тебя с укорами.
Толпа считает, что она способна навязать каждому своё мнение, в дальнейшем все свои ошибки толпа перекладывает на определённую личность, тем самым оправдываясь сама перед собой.
Фантом любви иссяк вовек,
Он знать, другого не приемлил..
Скоро будет чипирован человек..
Ещё скажи, что это бредни?
Я терминатора рукой-
Леплю мозаику Мира.
Я говорю иногда с тобой-
О величие кумира.
Не говори-что это кутерьма,
Не говори, что нету смысла.
Узреешь после и тогда..
Поймёшь что многое было лишне!
Вы думаете, что фильм Зелёная миля о любви к Богу-конечно нет.
Здесь показано, что система прогнила и уже подавляет-само естество народа, её силу. Мало тех кто рискнёт исправить систему, а надо просто наказать зло и возвеличить ответственность и желание жить по закону правды. Если унижал правду и добро-то будешь наказан и пусть это будет желание не того кто должен, а того кто может.
Не ищите глубокий смысл, каждый должен сам решить-на что он способен и какое общество достанется его детям, если будете молчать, то тюрьма станет повсеместной.
Один Иуда приведёт тысячи и пока общество будет доказывать, что нет правды за Иудой-тот ввергнет Мир в ад.
Оставь любого наедине со своими мыслями и ты увидишь кто он, слабый начнёт уповать к богу, искать союзников…
Сильный создаст систему-где он лидер и пусть не среди общества, а лидер бумаг и документов. Один листок-это ничто, случайность, но череда документов и страниц-это путь к успеху.
Слабый так и не поймёт, что он волен решать свою судьбу и так и будет перекладывать ответственность на уверенных, но всё тщетно, слабый так и останется неудел к успеху.
Чиновник подобен богу-он решает судьбу многих, лишь не многие способны противостоять системе закона, но как правило они служат другой более привилегированной системе.
Юрист-это бог нашего общества, лишь он знает как всё на самом деле, но и он иногда заходит в тупик, когда система желает подавить его амбиции и устремления.