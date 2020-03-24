Главная » Политика

Диалог с умами Великих деятелей

05:32. 24 марта 2020 140 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Сталин бы сейчас вывез все перспективные заводы из Китая и разместил их в Сибири, Китай сейчас был бы рад продать заводы-за половину стоимости, на Китае сейчас висят кредиты взятые у западных банков. Да, Запад передавал свои технологии-в обмен на выдачу Китаю кредитов, под казалось бы небольшой процент, но скоро Китаю платить будет нечем, золото продавать не выгодно, реализовывать пакеты акций нерентабельно, остаётся брать новые кредиты -но кто даст кредит очевидному банкроту?
Троцкий сейчас бы развернул пиар акцию, о возможности населения Китая переводить деньги в капитал северного соседа. Тем самым дав возможность инвесторам имеющим чутьё сохранить свой капитал, пусть страна потерпит убытки, но актив экономических деятелей перетечёт к нам-так бы полагал Троцкий.
Советское правительство в данной ситуации запретило выдавать кредиты западным инвесторам не имеющих достойных гарантий займа.
И напротив давала кредит соразмерный-тем у кого хочется перенять что то, пусть это технологии или нефтеналивные танкеры.
Я бы посоветовал купить электроприбор впрок, пользуетесь часто чайником-купите запасной, не можете наводить порядок без пылесоса-купите ещё один впрок. Холодильники и плиты Россия выпускает сама успешно-ими запасаться не стоит. Важно иметь запас расходных материалов -для принтеров, Человечеству предстоит прожить 9 лет без флагмана экономики, Китай почил.-Это станет очевидно в августе, страны мира не пожелают покупать товары заражённые коронавирусом, а склады с электроникой скоро опустеют.
В будущем смартфоны будет выпускать успешно Германия и страны Скандинавии-через 7 лет.

 
Коронавирус скоро будет побеждён, но многих ожидает преждевременная рецессия курса валют, из-за будущего падения доллара и евро. Запад сделал хорошую мину при своей плохой игре.
Сначала Китай не сразу начал противостоять адекватно вирусу, теперь Запад не желает терпеть убытки - и не снижает курс доллара.
В данный момент наиболее правильно перевести капитал в активы развивающихся стран(Египта, Бразилии, Индии) пусть их курс снижен, но в будущем они отыграют падение и нарастят прибыль.
Стив Джобс сейчас бы продал Майкрософт и икею и на эти деньги купил бы верви для производства танкеров.
Майкл Блумберг бы сейчас предложил ЦРУ-что он будет им платить зарплату до конца их деятельности, с одним условием-что они перестанут вмешиваться в политику страны.
Дэвид Рокфеллер попросил бы сейчас у правительства США гарантий -что они ручаются за стабильность капитала -тех инвесторов которые участвует в их займах.
Бернард Барух перевёл бы сейчас всех своих банкиров на серую зарплату, финансировал бы свои банки из оффшоров-сейчас мало кто понимает, что высокие заработки банкиров-провоцируют рецессию в экономике. Никто не желает участвовать в торгах, где львиная доля достаётся -тому кто дал кредит.
Бернард Барух если бы владел активами российских банков, то он упростил бы выдачу кредитов иностранцам, которые собираются платить на Западе-тем самым маховик то инфляции в экономике России будет стоять или замедляться.
Россия должна сделать доступной-передачу инвестиционных пакетов банков для тех кто владеет большим капиталом, чем который инвестирует. К примеру ж\дорога могла бы иметь свой банк, аэрофлоту тоже это могло быть доступно.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ СКРЫТОЙ МАНИПУЛЯЦИИ С.Г.КАРА-МУРЗА
... успеха манипуляции, отсутствие реального диалога есть верный признак манипулятивного характера... опрошенных интеллектуалов считали его самым великим деятелем России — ставили выше Петра ... дворяне. Пожалуй, внедрение в умы «мифа Столыпина» можно считать ...
Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 1.1)
...грамотные люди, лучшие умы историков, лингвистов, смежников...Материал даётся простым диалогом. Поскольку оба ...интереса к античности современных деятелей искусств (художников, скульпторов...лет!Тема великих греков, великих римлян, великих карфагенян взвинчивается...
Великая миссия. К вопросу о роли русского языка в современном мире
... по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, ...тексты, но также уметь адекватно доносить их содержание... литераторы, публицисты, издатели, деятели культуры и искусства, представители ...язык. Бесценный для диалога культур и религий русский...
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
... американскими государственными и корпоративными деятелями. И что же?...дубинками. После такого диалога 175 протестантов очутились в...качабамбцы сориентировались: то был великий язык Шекспира). Вздохнув с...чистой питьевой водицей». И умылись. Правда, не сегодня, ...
Поздравления с Новым Годом от Ким Чен Ына
...убедительно продемонстрировали всему миру великую силу нашей Республики, ... нашей нации, заодно деятели искусств в Пхеньяне и...объединив свои помыслы и ум, сумели необратимо превратить межкорейские... каждый из партнеров диалога, с великой душой избавившись из ...
Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 2.2)
...и греческие источники: «Хронограф по великому изложению», «Житие Антония» и...приводит то, что их уму недостаёт личной воли и ...-то по-настоящему дорогого, великого, и только на короткое... писавшими Всемирную историю, были деятели, совмещающие в себе познания не...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4110 2504
    Михан 24 марта 2020 в 6:07

    Многие пользователи жаловались на мои посты, поэтому я выжидал..
    Этот пост я написал под впечатлением от фильма-Области тьмы / The Limitless (2011)
    Я благодарен Создателю, что в этой жизни я воплотился тёртым калачом и от этого никому не удастся меня съесть, можете молиться хором-не поможет.
    Мне часто говорили-работай на нас или останешься неудел, но у меня в уме крутилась фраза-стой на том, что это твой дом и пусть не смотрят на тебя с укорами.
    Толпа считает, что она способна навязать каждому своё мнение, в дальнейшем все свои ошибки толпа перекладывает на определённую личность, тем самым оправдываясь сама перед собой.

    Ответить
       
  • 4110 2504
    Михан 24 марта 2020 в 7:01

    Фантом любви иссяк вовек,
    Он знать, другого не приемлил..
    Скоро будет чипирован человек..
    Ещё скажи, что это бредни?

    Ответить
       
  • 4110 2504
    Михан 24 марта 2020 в 7:01

    Я терминатора рукой-
    Леплю мозаику Мира.
    Я говорю иногда с тобой-
    О величие кумира.

    Не говори-что это кутерьма,
    Не говори, что нету смысла.
    Узреешь после и тогда..
    Поймёшь что многое было лишне!

    Ответить
       
  • 4110 2504
    Михан 24 марта 2020 в 7:02

    Вы думаете, что фильм Зелёная миля о любви к Богу-конечно нет.
    Здесь показано, что система прогнила и уже подавляет-само естество народа, её силу. Мало тех кто рискнёт исправить систему, а надо просто наказать зло и возвеличить ответственность и желание жить по закону правды. Если унижал правду и добро-то будешь наказан и пусть это будет желание не того кто должен, а того кто может.
    Не ищите глубокий смысл, каждый должен сам решить-на что он способен и какое общество достанется его детям, если будете молчать, то тюрьма станет повсеместной.
    Один Иуда приведёт тысячи и пока общество будет доказывать, что нет правды за Иудой-тот ввергнет Мир в ад.

    Ответить
       
  • 4110 2504
    Михан 24 марта 2020 в 7:03

    Оставь любого наедине со своими мыслями и ты увидишь кто он, слабый начнёт уповать к богу, искать союзников…
    Сильный создаст систему-где он лидер и пусть не среди общества, а лидер бумаг и документов. Один листок-это ничто, случайность, но череда документов и страниц-это путь к успеху.
    Слабый так и не поймёт, что он волен решать свою судьбу и так и будет перекладывать ответственность на уверенных, но всё тщетно, слабый так и останется неудел к успеху.
    Чиновник подобен богу-он решает судьбу многих, лишь не многие способны противостоять системе закона, но как правило они служат другой более привилегированной системе.
    Юрист-это бог нашего общества, лишь он знает как всё на самом деле, но и он иногда заходит в тупик, когда система желает подавить его амбиции и устремления.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)