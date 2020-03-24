Диалог с умами Великих деятелей

Сталин бы сейчас вывез все перспективные заводы из Китая и разместил их в Сибири, Китай сейчас был бы рад продать заводы-за половину стоимости, на Китае сейчас висят кредиты взятые у западных банков. Да, Запад передавал свои технологии-в обмен на выдачу Китаю кредитов, под казалось бы небольшой процент, но скоро Китаю платить будет нечем, золото продавать не выгодно, реализовывать пакеты акций нерентабельно, остаётся брать новые кредиты -но кто даст кредит очевидному банкроту?

Троцкий сейчас бы развернул пиар акцию, о возможности населения Китая переводить деньги в капитал северного соседа. Тем самым дав возможность инвесторам имеющим чутьё сохранить свой капитал, пусть страна потерпит убытки, но актив экономических деятелей перетечёт к нам-так бы полагал Троцкий.

Советское правительство в данной ситуации запретило выдавать кредиты западным инвесторам не имеющих достойных гарантий займа.

И напротив давала кредит соразмерный-тем у кого хочется перенять что то, пусть это технологии или нефтеналивные танкеры.

Я бы посоветовал купить электроприбор впрок, пользуетесь часто чайником-купите запасной, не можете наводить порядок без пылесоса-купите ещё один впрок. Холодильники и плиты Россия выпускает сама успешно-ими запасаться не стоит. Важно иметь запас расходных материалов -для принтеров, Человечеству предстоит прожить 9 лет без флагмана экономики, Китай почил.-Это станет очевидно в августе, страны мира не пожелают покупать товары заражённые коронавирусом, а склады с электроникой скоро опустеют.

В будущем смартфоны будет выпускать успешно Германия и страны Скандинавии-через 7 лет.

Коронавирус скоро будет побеждён, но многих ожидает преждевременная рецессия курса валют, из-за будущего падения доллара и евро. Запад сделал хорошую мину при своей плохой игре.

Сначала Китай не сразу начал противостоять адекватно вирусу, теперь Запад не желает терпеть убытки - и не снижает курс доллара.

В данный момент наиболее правильно перевести капитал в активы развивающихся стран(Египта, Бразилии, Индии) пусть их курс снижен, но в будущем они отыграют падение и нарастят прибыль.

Стив Джобс сейчас бы продал Майкрософт и икею и на эти деньги купил бы верви для производства танкеров.

Майкл Блумберг бы сейчас предложил ЦРУ-что он будет им платить зарплату до конца их деятельности, с одним условием-что они перестанут вмешиваться в политику страны.

Дэвид Рокфеллер попросил бы сейчас у правительства США гарантий -что они ручаются за стабильность капитала -тех инвесторов которые участвует в их займах.

Бернард Барух перевёл бы сейчас всех своих банкиров на серую зарплату, финансировал бы свои банки из оффшоров-сейчас мало кто понимает, что высокие заработки банкиров-провоцируют рецессию в экономике. Никто не желает участвовать в торгах, где львиная доля достаётся -тому кто дал кредит.

Бернард Барух если бы владел активами российских банков, то он упростил бы выдачу кредитов иностранцам, которые собираются платить на Западе-тем самым маховик то инфляции в экономике России будет стоять или замедляться.

Россия должна сделать доступной-передачу инвестиционных пакетов банков для тех кто владеет большим капиталом, чем который инвестирует. К примеру ж\дорога могла бы иметь свой банк, аэрофлоту тоже это могло быть доступно.