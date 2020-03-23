Пучков предлагает лишить лицензии «Эхо Москвы» и все СМИ, распространяющие фейки
Роскомнадзор потребовал у руководства «Эха Москвы» удалить вбросы и дезинформацию по поводу ситуации с коронавирусом в России. По мнению писателя и видеоблогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»), необходимо ужесточать закон в отношении СМИ, публикующих ложную информацию.
Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов ответил представителям РКН, что требование будет рассмотрено.
«Эхо» рассматривает возможность обжаловать требование Роскомнадзора и взвешивает свои шансы. Мы юридически рассмотрим вопрос обжалования, поскольку это мнение гостя, в программе «Особое мнение», — сказал Венедиктов.
В Роскомнадзоре не пояснили о каком именно материале идёт речь, однако это не так важно. Вопрос о необходимости применить штрафные санкции в отношении «Эха Москвы» назрел уже давно, ведь откровенные фейки публикуются не только на ресурсах радиостанции, но и в личных соцсетях главреда и его подопечных.
Так, например, радиоведущий «Эха» Сергей Асланян попытался обмануть россиян о якобы начавшейся панике в российских магазинах на фоне вспышки коронавируса. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию толкучки в магазине и рассказал об «ополоумевших людях», «криках» и «воплях» в очередях. Однако на фотографии видна подпись kasalar, что переводится с турецкого, как ящики или сейфы. В общем Асланян сделал откровенный вброс и даже не позаботился о том, чтобы он выглядел достоверно.
Пучков уверен, что подобные ситуации должны регулироваться законодательством, а не какими-то абстрактными суждениями.
«Следует назначить конкретные сроки лишения свободы, например, вот такое сказал — год лишения свободы, а вот такое сказал — пять лет лишения свободы. Четко и понятно, ведь как только граждане чего-то не понимают, образуется мутная вода, в которой всякий идиот резвится как хочет», — объяснил писатель.
Видеоблогер добавил, что издания, печатающие «недостоверный бред» со слов всяких недобросовестных граждан, также должны нести наказания и лишаться лицензии.
«В отношении этих так называемых СМИ отзыв лицензии — это вообще первейшее дело. И для гражданина, который пришел вещать подобные вещи, для него уголовное наказание, а для СМИ, которое его слова допускает в эфир, печатает чего-то — лишать лицензии надо безусловно», — подчеркнул Пучков.
В заключении он отметил, что попадать под подобные санкции должны не только «Эхо Москвы», «Новая газета» и «МБХ Медиа», но и любые другие издания, которые умышленно распространяют фейки и дезинформацию.
У нас на ТЦ написано Комсомол во всю стену по всей ночи светит комсомол это всё пучком, не фейк. На комсомольской правде бульварной жёлтой прессе что написано? На тоталитарной секте Владимира Вольфовича написано либеральная демократия. На восьмиполосной трассе написано – берегите лес… А кто-то обещал пенсионный возраст не поднимать, а поднял. Пучков ваши предложения по этому фейку?
Пучков предлагает лишить Пучкова лицензии за фейки ))
Необходимо наказывать за подачу лживой информации.А сроки,не должны быть большими,максимум полгода.Но это должна быть не отсидка,а каторжные работы.Например на урановых рудниках).
А ведь Вы правы на все 100 %. За несоответствие действительности поданной информации, именно за это. И не важно, новости то будут, реклама или список ингредиентов на колбасе. Соврал – сел. Иначе ложь на лжи едет и ложью погоняет. Скоро совершенно забудем, как простая правда выглядит.
Правда выглядит ТАК что от неё все шарахаются и стараются не говорить.
ЖУТКО выглядит.
Как труп раздутый с опарышами
Однозначно.
Тех кто ОБМАНЫВАЕТ своих детей Дедом Морозов на рудники.
Он не настоящий
Циничный Вы троль,однако.))
Однако так устроен мир.
ВЫ и ВСЕ врёте всегда и ежедневно.
Человек говорящий только правду сразу станет изгоем.
Нас вообще окружает до 90% лживой информации и сортируем даже не замечая.
Привыкли
Твой пост лживый?
! только не сел,а пахать.12 часовой рабочий день.В случае отказа работать- прилюдная,смертная казнь через повешение.)Через год или лгать перестанут или …