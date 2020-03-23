Главная » Политика

Пучков предлагает лишить лицензии «Эхо Москвы» и все СМИ, распространяющие фейки

18:33. 23 марта 2020 177 просмотров 10 коммент. Опубликовал:

Роскомнадзор потребовал у руководства «Эха Москвы» удалить вбросы и дезинформацию по поводу ситуации с коронавирусом в России. По мнению писателя и видеоблогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»), необходимо ужесточать закон в отношении СМИ, публикующих ложную информацию.

225381_800.jpg

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов ответил представителям РКН, что требование будет рассмотрено. 

«Эхо» рассматривает возможность обжаловать требование Роскомнадзора и взвешивает свои шансы. Мы юридически рассмотрим вопрос обжалования, поскольку это мнение гостя, в программе «Особое мнение», — сказал Венедиктов.

В Роскомнадзоре не пояснили о каком именно материале идёт речь, однако это не так важно. Вопрос о необходимости применить штрафные санкции в отношении «Эха Москвы» назрел уже давно, ведь откровенные фейки публикуются не только на ресурсах радиостанции, но и в личных соцсетях главреда и его подопечных.

Так, например, радиоведущий «Эха» Сергей Асланян попытался обмануть россиян о якобы начавшейся панике в российских магазинах на фоне вспышки коронавируса. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию толкучки в магазине и рассказал об «ополоумевших людях», «криках» и «воплях» в очередях. Однако на фотографии видна подпись kasalar, что переводится с турецкого, как ящики или сейфы. В общем Асланян сделал откровенный вброс и даже не позаботился о том, чтобы он выглядел достоверно.

Пучков уверен, что подобные ситуации должны регулироваться законодательством, а не какими-то абстрактными суждениями.

«Следует назначить конкретные сроки лишения свободы, например, вот такое сказал — год лишения свободы, а вот такое сказал — пять лет лишения свободы. Четко и понятно, ведь как только граждане чего-то не понимают, образуется мутная вода, в которой всякий идиот резвится как хочет», — объяснил писатель.

Видеоблогер добавил, что издания, печатающие «недостоверный бред» со слов всяких недобросовестных граждан, также должны нести наказания и лишаться лицензии.

«В отношении этих так называемых СМИ отзыв лицензии — это вообще первейшее дело. И для гражданина, который пришел вещать подобные вещи, для него уголовное наказание, а для СМИ, которое его слова допускает в эфир, печатает чего-то — лишать лицензии надо безусловно», — подчеркнул Пучков.

В заключении он отметил, что попадать под подобные санкции должны не только «Эхо Москвы», «Новая газета» и «МБХ Медиа», но и любые другие издания, которые умышленно распространяют фейки и дезинформацию.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Юность – это возмездие. В буржуазной России зреет бунт молодежи
... этому не учили. Они видят лишь то, что перед носом – сытого... сметёт элиту нынешнюю. Это всего лишь вопрос времени. Нынешние столкновения на... митингах – лишь начальные университеты для тех, кто...
Родители против Онищенко
Источник http://via-midgard.info/
Алкомафия в лице властей Челябинска борется с трезвостью
Неправомерные действия властей Челябинской области. Местные власти борются с трезвыми. Им видимо не нужна трезвая Россия.Обращение В.Г. Жданова - председателя союза борьбы за народную трезвость, общесственного деятеля и Е. Малёнкина - вице-президента ...
Инопланетная Родина Homo Sapiens [Происхождение Человека]
... одной стороны школа и наука предлагает нам принять в качестве ответа... Земле. С другой стороны религия предлагает поверить в то, что первые... другая версия, которые нам заботливо предлагают, находят в себе массу нестыковок...
Космос
... всякий умственных конструкций. Но буддизм предлагает развить в себе сверх чувственное...
NARADA: Физиология процессов Вознесения
..., а работа с нею возможна лишь в тесной Связи Личности с...

10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2015 1473
    Игорь 23 марта 2020 в 18:47

    У нас на ТЦ написано Комсомол во всю стену по всей ночи светит комсомол это всё пучком, не фейк. На комсомольской правде бульварной жёлтой прессе что написано? На тоталитарной секте Владимира Вольфовича написано либеральная демократия. На восьмиполосной трассе написано – берегите лес… А кто-то обещал пенсионный возраст не поднимать, а поднял. Пучков ваши предложения по этому фейку?

    Ответить
       
  • 14502 128
    Русофил 23 марта 2020 в 18:48

    Пучков предлагает лишить Пучкова лицензии за фейки ))

    Ответить
    0
  • 655 595
    KT 23 марта 2020 в 19:04

    Необходимо наказывать за подачу лживой информации.А сроки,не должны быть большими,максимум полгода.Но это должна быть не отсидка,а каторжные работы.Например на урановых рудниках).

    Ответить
    1
  • 655 595
    KT 23 марта 2020 в 19:20

    ! только не сел,а пахать.12 часовой рабочий день.В случае отказа работать- прилюдная,смертная казнь через повешение.)Через год или лгать перестанут или …

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)