Пучков предлагает лишить лицензии «Эхо Москвы» и все СМИ, распространяющие фейки

Роскомнадзор потребовал у руководства «Эха Москвы» удалить вбросы и дезинформацию по поводу ситуации с коронавирусом в России. По мнению писателя и видеоблогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»), необходимо ужесточать закон в отношении СМИ, публикующих ложную информацию.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов ответил представителям РКН, что требование будет рассмотрено.

«Эхо» рассматривает возможность обжаловать требование Роскомнадзора и взвешивает свои шансы. Мы юридически рассмотрим вопрос обжалования, поскольку это мнение гостя, в программе «Особое мнение», — сказал Венедиктов.

В Роскомнадзоре не пояснили о каком именно материале идёт речь, однако это не так важно. Вопрос о необходимости применить штрафные санкции в отношении «Эха Москвы» назрел уже давно, ведь откровенные фейки публикуются не только на ресурсах радиостанции, но и в личных соцсетях главреда и его подопечных.

Так, например, радиоведущий «Эха» Сергей Асланян попытался обмануть россиян о якобы начавшейся панике в российских магазинах на фоне вспышки коронавируса. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию толкучки в магазине и рассказал об «ополоумевших людях», «криках» и «воплях» в очередях. Однако на фотографии видна подпись kasalar, что переводится с турецкого, как ящики или сейфы. В общем Асланян сделал откровенный вброс и даже не позаботился о том, чтобы он выглядел достоверно.

Пучков уверен, что подобные ситуации должны регулироваться законодательством, а не какими-то абстрактными суждениями.

«Следует назначить конкретные сроки лишения свободы, например, вот такое сказал — год лишения свободы, а вот такое сказал — пять лет лишения свободы. Четко и понятно, ведь как только граждане чего-то не понимают, образуется мутная вода, в которой всякий идиот резвится как хочет», — объяснил писатель.

Видеоблогер добавил, что издания, печатающие «недостоверный бред» со слов всяких недобросовестных граждан, также должны нести наказания и лишаться лицензии.

«В отношении этих так называемых СМИ отзыв лицензии — это вообще первейшее дело. И для гражданина, который пришел вещать подобные вещи, для него уголовное наказание, а для СМИ, которое его слова допускает в эфир, печатает чего-то — лишать лицензии надо безусловно», — подчеркнул Пучков.

В заключении он отметил, что попадать под подобные санкции должны не только «Эхо Москвы», «Новая газета» и «МБХ Медиа», но и любые другие издания, которые умышленно распространяют фейки и дезинформацию.