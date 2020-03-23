Первые самолёты ВКС с российскими военными специалистами прибыли в Италию (+ВИДЕО)

Самолёты российских ВКС с военными специалистами и оборудованием для борьбы против коронавируса прибыли в Италию, сообщили в Министерстве обороны.

«Первые самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии „Практик де Маре“ (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)», говорится в сообщении.

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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