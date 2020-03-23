Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

Первые самолёты ВКС с российскими военными специалистами прибыли в Италию (+ВИДЕО)

00:31. 23 марта 2020 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Новость обновляется
Первые самолёты ВКС с российскими военными специалистами прибыли в Италию (+ВИДЕО) | Русская весна

Самолёты российских ВКС с военными специалистами и оборудованием для борьбы против коронавируса прибыли в Италию, сообщили в Министерстве обороны.

«Первые самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии „Практик де Маре“ (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)», говорится в сообщении.

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Выздоровевший от коронавируса украинец рассказал всю правду о лечении и болезни

Источник: https://rusvesna.su/news/1584912712

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
... сбит фронтовой бомбардировщик Су-24М российских ВКС. Предположительно, поражение было нанесено...на уровне послов в связи с инцидентом с российским военным самолетом Су-24 в...Турция первая заявила об инциденте и с бахвальством настаивает, что сбили самолёт ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2015
... (Nazir Fuddah), командующим первого центра“. С целью обеспечения Сирии и ... распространяющихся в СМИ в связи с российской военной операцией в Сирии: «Один ...метров, делая самолёты ВКС практически неуязвимыми для ПВО противника. Российские истребители и ...
Крушение самолёта Ту-154, новые данные. День 2
...они летели поздравить российских военных в Сирии с предстоящим Новым годом...— отметил он. Главком ВКС считает, что местонахождение основной...Елизавета Глинка, наши коллеги с «Первого канала», НТВ и «Звезды...восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции. Последние новости
...производилась с воздуха силами ВКС РФ, которые проводят в Сирии военную кампанию. Российские ... избежание происшествий, подобных трагедии с российским самолётом Су-24. Об этом ... дальнейшие действия военных по защите наших самолетов. Первое: с помощью средств ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 октября 2015
... армия» (ССА) появилась в первые месяцы войны коалиции Запада против...Авиагруппа ВКС РФ в Сирии на сегодня насчитывает более 50 самолётов и...Турции исчерпывающие объяснения относительно инцидента с российскими военными самолетами, вторгшимися в воздушное ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 октября 2015
... США. Во-первых, российские боевые самолеты находятся....su За сутки российские самолёты совершили 41 боевой ...Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации наносят удары,.... «Наши переговоры [с российскими военными] проходят на профессиональном уровне...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)