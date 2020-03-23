Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

На главного эпидемиолога Ставрополья завели уголовное дело

19:07. 23 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Первый пошел.
На главного врача-эпидемиолога Ставрополья Ирину Санникову официально завели уголовное дело, за то что она скрыла факт своей поездки в Испанию и продолжала посещать массовые мероприятия, тем самым создавая риск заражения других людей коронавирусной инфекцией, так как она и стала первой заболевшей коронавирусом на Ставрополье. Уголовное дело заведено по статье 293 УК РФ – халатность и статье 237 – сокрытие информации об обстоятельствах создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Заслуженно ли? На мой взгляд заслуженно, тем более, она не может прикрыться заявлениями в духе не понимала опасности, так как квалифицированному врачу эпидемиологу куда как лучше обычного гражданина должна была быть понятна опасность нарушения карантина при прибытии из страны, которая является одним из очагов пандемии.
По-прежнему считаю – пара-тройка таких покательных дел, с широким информаванием общественности о последствиях нарушения предпринимаемых государством мероприятий по сдерживанию распространения инфекции, поможет если и не искоренить, то существенность уменьшить количество таких идиотских поступков, которые создают дополнительные риски инфекционной вспышки и угрожают жизни людей, в особенности пожилых.
В общем, наказывать за такое надо, строго в правовом поле, не превращая все это в паническую охоту на ведьм.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5732260.html

Метки: коронавирус, медицина, право, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кто трясет землю?
... Integrated Defense Systems» для Боинга, главного подрядчика проекта для Агентства по... для изучения ионосферы, но самое главное высокочастотную передающую антенную решетку. Решетка...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Как выбрать благоприятное место для строительства дома
Как выбрать благоприятное место для строительства дома Где собака легла, гласит одна из пословиц, – строй дом, где сорока села – рой колодец. Собака – млекопитающее, а все млекопитающие, в том числе и человек, реагируют на плохую зону ухудшением ...
О КультУре Русского Духа, или Время Пирамид
«Никакой меч не может расстроить Культуру Духа. Человеческий ум может временно уклониться от первичных источников, но в сужденный час вновь обратится к ним обновленною мощью Духа… Где есть Культура Духа, там её уже нельзя умертвить. Можно убить ...
ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО: Антинародных деятелей в Госдуме необходимо заменять патриотически мыслящими депутатами
24 января в Москве прошло обсуждение ждущего вступления в силу закона о социальном обслуживании населения. С 1 января 2015 года вступит в законную силу закон № 442 «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», принятый ...
Что может и чего не может Путин
... на свою сторону. А самое главное — в стране, помимо тех демолибералов...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)