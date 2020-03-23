На главного эпидемиолога Ставрополья завели уголовное дело

Первый пошел.На главного врача-эпидемиолога Ставрополья Ирину Санникову официально завели уголовное дело, за то что она скрыла факт своей поездки в Испанию и продолжала посещать массовые мероприятия, тем самым создавая риск заражения других людей коронавирусной инфекцией, так как она и стала первой заболевшей коронавирусом на Ставрополье. Уголовное дело заведено по статье 293 УК РФ – халатность и статье 237 – сокрытие информации об обстоятельствах создающих опасность для жизни и здоровья людей.Заслуженно ли? На мой взгляд заслуженно, тем более, она не может прикрыться заявлениями в духе не понимала опасности, так как квалифицированному врачу эпидемиологу куда как лучше обычного гражданина должна была быть понятна опасность нарушения карантина при прибытии из страны, которая является одним из очагов пандемии.По-прежнему считаю – пара-тройка таких покательных дел, с широким информаванием общественности о последствиях нарушения предпринимаемых государством мероприятий по сдерживанию распространения инфекции, поможет если и не искоренить, то существенность уменьшить количество таких идиотских поступков, которые создают дополнительные риски инфекционной вспышки и угрожают жизни людей, в особенности пожилых.В общем, наказывать за такое надо, строго в правовом поле, не превращая все это в паническую охоту на ведьм.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5732260.html