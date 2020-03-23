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Матрица, как обучающая программа развития. Елена Ромская и Татьяна Вечерская

16:00. 23 марта 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Посмотрим ещё раз на понятие «Матрица».
Программа “Зеркало”

Елена Ромская и Татьяна Вечерская




Сегодня вас ждет путешествие по «Матрице», как обучающей программе развития Человека. О чём будем говорить в данном выпуске программы «Зеркало»:

- Что дает Человеку знание о том, что он живет в «Матрице»?
- Может ли он использовать эти знания для управления своей судьбой?
- «Матрица» и самопознание.
- Что такое «Матрица судеб».
- Что значит кормить «Матрицу».
- «Матрица» и Буквица.

И другие вопросы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2i8fE0JEHt8

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