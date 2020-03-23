Матрица, как обучающая программа развития. Елена Ромская и Татьяна Вечерская

Посмотрим ещё раз на понятие «Матрица».

Программа “Зеркало”



Елена Ромская и Татьяна Вечерская









Сегодня вас ждет путешествие по «Матрице», как обучающей программе развития Человека. О чём будем говорить в данном выпуске программы «Зеркало»:



- Что дает Человеку знание о том, что он живет в «Матрице»?

- Может ли он использовать эти знания для управления своей судьбой?

- «Матрица» и самопознание.

- Что такое «Матрица судеб».

- Что значит кормить «Матрицу».

- «Матрица» и Буквица.



И другие вопросы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2i8fE0JEHt8