Кто призвал коронавирус?
13:26. 23 марта 2020 319 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Ликвидатор
Алена Полынь о коронавирусе. Кто призвал пандемию, почему вирус заявил о себе так громко, и кто продолжает кормить вирус.
Алена Полынь о коронавирусе. Кто призвал пандемию, почему вирус заявил о себе так громко, и кто продолжает кормить вирус.
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По моему мнению, стойкому человеку никакое несчастье не может дать повода прервать исполнение какой бы то ни было из его обязанностей.