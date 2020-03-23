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Кто призвал коронавирус?

13:26. 23 марта 2020 319 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Алена Полынь о коронавирусе. Кто призвал пандемию, почему вирус заявил о себе так громко, и кто продолжает кормить вирус.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lXNAmOY5ZO4

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