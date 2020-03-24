© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Норвежский автор хвалит Россию за своевременно принятые меры против коронавируса. А вот Норвегия так долго не решалась проявить жесткость, что в конце концов пришлось пойти на нарушение конституции, возмущается он. В комментариях читатели заранее поздравляют Россию с победой над эпидемией — но, разумеется, не все.

Пока у норвежских и западноевропейских политиков был идеологический паралич из-за коронавируса, Россия все сделала как по инструкции: выпустила постановления, изолировала людей и закрыла границу — то есть приняла абсолютно разумные меры против смертоносной инфекции.

Своим примером Россия показывает, что никакого противоречия между демократией и упреждающим инфекционным контролем нет.

Российские меры.

Когда в один прекрасный день коронавирус канет в Лету, многие постараются упустить из виду, насколько мало вирус коснулся России — как в абсолютных цифрах, так и в относительных. А вот Норвегия и Западная Европа уже сбились со счета.

Если в Европе коронавирус бушует уже два месяца, Россия быстро предприняла первые шаги. Уже во второй половине января китайским туристам отказали во въезде. Ведь группы туристов от тридцати до нескольких сотен человек наверняка увеличили бы риск заражения на ранней стадии.

30 января российско-китайская граница оказалась на замке, а еще через несколько дней рейсы из Китая отменили на неопределенный срок. Прекратилось и железнодорожное сообщение Москва-Пекин. Норвежские же власти ввели ограничения лишь через полтора месяца.

Решительные действия.

Все, кто возвращается из зон риска в Россию, с начала февраля попадают либо в больницу, либо на домашний карантин. В Норвегии же карантин впервые ввели опять же через полтора месяца.

При этом с беглецами российские власти разбираются решительно и строго. 32-летняя петербурженка с отрицательным тестом на коронавирус сбежала из больничного карантина. Власти передали дело в суд, и беглянку вернули на карантин.

Китайских студентов еще 29 января перевели на дистанционное обучение. Кроме того, их призвали оставаться в Китае до 2 марта. Вернувшиеся же в Россию после празднования китайского Нового года попали под медицинский надзор вплоть до принятия дальнейших мер.

С китайцами не церемонятся.

Китайцев в Москве чуть ли не силой загнали по домам со строгим призывом оставаться там в течение двух недель. Но несмотря на предупреждение о системе распознавания лиц, в том числе и в московском метро, многие китайцы нарушили правила изоляции. Более сотни были пойманы с поличным и выдворены из страны.

К китайцам многие питают неприязнь. Считается, что они ведут себя вызывающе и не уважают российские законы, правила и общественные нормы. Поэтому показательно, что за полтора с половиной месяца депортировали более сотни из 2,5 тысяч московских китайцев.

20 февраля граница для граждан Китая закрылась окончательно. Но задолго до этого для китайцев закрылись улицы, торговые центры и метро — обычно они кишат толпами китайских туристов с кривыми зубами и палками для селфи. Редких китайцев еще можно встретить, но лица свои они тщательно укрывают от осуждающих взглядов шарфом.

Меньше всего зараженных в Европе.

Результатом упреждающего инфекционного контроля стал один из самых низких показателей заражения на душу населения. Еще 16 марта в России было лишь 63 случая заражения — от Санкт-Петербурга до Забайкалья. Первые два случая зарегистрированы в Сибири (заболевшие — граждане Китая), но сейчас лидирует Москва.

Для страны со 147-миллионным населением и столицей-мегаполисом мирового масштаба это удивительно хорошие цифры. Для сравнения, в Норвегии 16 марта случаев заражения было уже 1169.

Здесь нужно учесть, что в России вас проверяют чуть ли не при малейшем чихе. В Норвегии же больным людям приходилось отчаянно добиваться анализа, и большинство остаются непроверенными. Иными словами, российские цифры можно считать вполне достоверными, а вот Норвежский институт здравоохранения общественность чуть ли не дезинформирует.

Пропагандистская победа.

В Москве повседневная жизнь идет своим чередом: магазины, учебные заведения и общественные службы открыты. Примечательно, что мероприятия свыше пятидесяти участников отменяются, и жителям советуют избегать общественного транспорта в часы пик.

Однако люди живут обычной жизнью, хотя полки с рисом и гречкой и отделы консервов постепенно пустеют. Мамы с колясками и пенсионеры беззаботно разгуливают по улицам. Ничто не предвещает чрезвычайного положения.

А в сюжетах из Западной Европы, которые крутятся по российским телеканалам, показывают обезлюдевшие улицы Италии, Испании и Франции и забаррикадированные пограничные переходы в Германии и Австрии. Президент Владимир Путин, конечно, предпочел бы, чтобы вируса не было. Однако в пропагандистской войне Россия снова победила: она действует рационально и эффективно, а Западная Европа, наоборот, страдает от нерешительности.

Норвежцы потеряли голову.

11 марта в Москве приземлился рейс из Болоньи. На борту обнаружились два случая заражения, и всех пассажиров поместили в больничный карантин. Примерно в то же время итальянские чартерные рейсы садились в норвежских аэропортах, хотя Северная Италия уже стала эпицентром вируса.

Никакого контроля в Норвегии не проводилось. Люди свободно возвращались из-за рубежа, прогуливались по Гардермуэну (аэропорт Осло — прим. перев.), а затем разъезжались по всей стране. Включая тех, кто прибыл из районов повышенного риска.

Какой-нибудь житель Тромсё мог запросто устроить себе экскурсию по Осло и только потом вернуться домой на север. Таким образом, безумие коснулось не только властей, но и обычных граждан.

Нарушение конституции.

Когда норвежские власти, наконец, вытащили бананы из ушей, они тут же нарушили норвежскую конституцию, потребовав, чтобы граждане, решившие переждать кризис в загородных домах, вернулись обратно в города. Хотя давать законам обратную силу категорически запрещено.

Людям, успевшим выехать за город до 15 марта 2020 года, когда вышло положение №294 о карантине, изоляции и запрете на проживание в летних домах, пришлось хлопнуть дверью. В разделе 5 говорится: «Лицам, имеющим недвижимость в муниципалитете, отличном от того, где они зарегистрированы, запрещено там находиться».

Пока я пишу эти строки, муниципалитет Хула попросил эвакуировать прибывших и даже привлек к этому ополченцев.

И пока премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг (Erna Solberg,) в диктаторской манере игнорирует конституцию, Россия строго следует букве закона, включая возвращение беглецов в карантин.

Доброжелательная Россия.

15 марта Россия закрыла границу с Норвегией. Даже удивительно, что они прождали так долго. К своему заторможенному соседу на северо-западе, этому Уле-простофиле, Россия относится с невероятной доброжелательностью и терпением. Россия любит норвежцев и Норвегию, и когда кризис закончится, на ее доброту стоило бы ответить взаимностью.

Коронавирус показал, что норвежская политическая элита не способна действовать рационально. Они пожертвовали независимым, разумным мышлением ради идеологических догм, доказав, что могут лишь следовать заранее определенным алгоритмам, а анализировать каждый отдельный случай не в состоянии.

Пока Западная Европа сослепу тычется во все подряд, у России есть прагматичное руководство, которое — кто знает?— может быть, сберегло население от серьезной вспышки инфекции. Россия показала, что никакого противоречия между демократией и упреждающим инфекционным контролем нет.

Вспышка коронавируса должна стать для Норвегии переломным моментом. Эрна Сульберг ослабла и устала, и когда она пытается двигаться вперед, зрелище выходит жалкое. В 2021 году нам придется распрощаться с потерявшейся Эрной, «двуликим Янусом» Гаром Стёре (Jonas Gahr Støre, лидер Рабочей партии), глобалисткой Сив (Siv Jensen, лидер Партии Прогресса) и другими политиками, попавшими под власть идеологии. Управлять страной в эпоху пандемий и массовых миграций они неспособны. Большое спасибо коронавирусу, который нам это показал.

Комментарии читателей:

Bjørn Nistad

Спасибо за очень интересную статью, столь непохожую на привычное презрение к России. Я пока не знаю, что думать о борьбе с коронавирусом, будь то здесь, в России или где-либо еще. Нам дают настолько противоречивые сценарии и гипотезы, что это все ужасно расстраивает и утомляет.

Бьёрн Нистад, доктор русской истории.

Forist

Боже мой! В России же нет демократии. Ее там даже меньше, чем у нас. И как можно доверять их цифрам?

Tommy Zielinski

Это в России-то демократия? Что вы там курите? Давно не читал таких глупостей.

Jaudavilikergauda

У меня есть знакомый, у которого есть знакомые в России. Так вот, тяжелые больные «пропадают» из больниц. И никто не знает, куда. Так что цифры из России липовые.

Tore Andersen

Ну, это мы еще посмотрим, насколько все верно. Россия-то о своих проблемах особо не распространяется.

Spaceman_Spiff

Противоречия между демократией и упреждающим инфекционным контролем, может, и нет, а вот между демократией и Россией есть.

Marie_Olsen

России удалось задержать вспышку, если верить официальным данным. Но за последние 24 часа количество случаев выросло на 20%. Так что теперь это лишь вопрос времени, когда крупные вспышки случатся в нескольких местах одновременно. Преимущество России — в ее огромных расстояниях, но большие города все равно крайне уязвимы.

Petrus

Хорошо написано. Норвежцы стали угрозой сами для себя. Правительство кишит дилетантами, а в министерствах они и вовсе роятся как мухи. Неудивительно, сколько там всякого дерьма накопилось!

Jonatan

Почему Россия отреагировала так быстро? Почему коронавирусом не заразились Пекин и другие города за пределами Уханя? Разве не поразительно? У китайского правительства нашлось все необходимое, когда вирус начал распространяться, и они построили больницу на 1500 коек всего за неделю. Русские быстротой действий не отличаются, но на этот раз они оказались на коне. Поздравляем!

Fred-Yngve Rognlien-Ingstad

Разве можно доверять цифрам от русских? Они же лжецы каких поискать, особенно по части бедствий. Относиться надо скептически.

invernes

Россию теперь благословляет сам бог. Путин поставил бога и христианство на первое место, и русские спасаются от порока и извращений с Запада.

Fjorg Vanderplög

Это-то и забавно, ведь в СССР был атеизм, а Путин верой и правдой служил КГБ.