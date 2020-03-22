Владимир Базарный. Школа – конвейер биороботов. Причина психических расстройств у школьников

Другое интервью. С вами Юрий Бисеров и в гостях Владимир Филиппович Базарный. Школа - конвейер биороботов. Причина психических расстройств у школьников.

Часть 4:

✔Причины психических расстройств у школьников;

✔Букварь;

✔Скорочтение;

✔Шизофрения;

✔Разрыв образного мышления;

✔"Школа - фабрика марионеток"

✔"Школа - конвейер биороботов"

Части 1 и 2. Базарный Владимир Филиппович комментирует послание Президента 2020. Здоровые дети.

https://www.planet-kob.ru/video/9113/bazarnyi-vladimir-filippovich-kommentiruet-poslanie-prezidenta-2020-zdorovye-deti-chast-1

https://www.planet-kob.ru/video/9115/bazarnyi-vladimir-filippovich-kommentiruet-poslanie-prezidenta-2020-zdorovye-deti-chast-2

Часть 3. Владимир Филиппович Базарный. Как система делает детей инвалидами? Уход за младенцами. Школа и дети:

https://www.planet-kob.ru/video/9197/vladimir-filippovich-bazarnyi-kak-sistema-delaet-detei-invalidami-uhod-za-mladencami-shkola-i-deti

Прошу поддержать меня в конкурсе «Лидеры России. Политика», мои достижение, мотивацию и планы можно прочитать здесь:

https://youtu.be/O1Qudpt2rcE https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205109250696015&id=100035908242959

https://vk.com/wall537392510_205

https://ok.ru/profile/578935665076/statuses/151265540356276

А проголосовать здесь (нужно иметь учётную запись на госуслугах, выбрать регион Москва и фамилию Бисеров. Подробнее в соц.сетях и на ютубе):

https://голосовать.политическиелидеры.рф/vote/common/candidate/6452577160

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