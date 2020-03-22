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“Технологии неклассической войны”

15:59. 22 марта 2020 106 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Относительно недавно дочитал книгу "Технологии неклассической войны" написанную А.Манойло и К.Стригуновым.
Прелесть книги заключается в том, что в отличие от целого ряда работ по теории информационных и гибридных войн, она анализирует и деконструирует не дела давно минувших дней, а самый актуальный срез военно-политических конфликтов, который вы регулярно можете видеть в новостях по телевизору и интернет-публикациях (в том числе и в данном блоге) – агрессия США против Венесуэлы, гибридная война против Ирана, попытки подорвать возвышение Китая, дело Бутиной и Рашагейт, дело Скрипалей, дело Ассанжа и Викиликс и т.д.

Технологии манипуляции массовым сознанием и информационно-психологических специальных операций не стоят на месте и постоянно развиваются, в результате чего мы наряду с старыми и хорошо знакомыми приемами, которые в свое время доходчиво излагал доктор Геббельс, видим все новые и новые приемы введения в заблуждения и манипуляции сознанием, которые поставлены на службу большой стратегии и прежде всего – американской стратегии по поддержанию глобальной мировой военно-политической, экономической и культурной гегемонии и деструкции неугодных политических режимой, которые осмеливаются ее в тех или иных аспектах подрывать или оспаривать.

Если смотреть на выбранные темы, которые рассматриваются в книге, то можно выделить рассмотрение информационной агрессии США против Венесуэлы, Ирана, Китая и РФ, где в лучших традициях Холодной войны, прослеживается линия на максимальную демонизацию этих стран за то, что они проводят субъектную внешнюю политику и осмеливаются в большей или меньшей степени оспаривать американское лидерство. В век развития информационных технологий, мы отчетливо видим, что такие действия как торговая война США против Китая, муссирование протестов в Гонконге, разрыв ядерной сделки США с Ираном, объявление президента США агентом Кремля, назначение президента Венесуэлы из Вашингтона, все это сопровождается массированным информационным давлением как на жителей атакуемой страны, так и на мировое общественное мнение, где задействуются как традиционные СМИ, так и каналы легализации информационной повестки формируемой спецслужбами (см. "Беллингкет"). Зачастую, эти приемы используются и против жителей собственной страны, как это мы могли наблюдать в США, когда спецслужбы заняли сторону Демократической партии и помогали фабриковать дело о том, что Трамп был завербован Россией, путем легализации фейкового досье Стила.

Россию все это тоже касается, так как информационные кампании вроде "Дела Скрипалей" или "Малазийского Боинга" продолжают активно развиваться, и реакция гос.структур на это давление, прямо скажем далеко не идеальна (особенно в "деле Скрипалей" или в вопросе с "ужасами допинга в российском спорте"), а в некоторых моментах просто запаздывает, не будучи адекватной тем угрозам, которые существуют на данный момент и будут формироваться в обозримом будущем. Пресловутая эпоха постправды сделала возможной ситуации, когда обвинения любого государства в чем либо теперь по большей части не связаны даже с малейшими признаками правдоподобия – достаточно сформировать свою повестку и целенаправленно продавливать через господствующие медиа, не обращая внимания на попытки "мыслить логически", "требовать улик и фактов" и прочих несущественных в современном мире вещей.

Старый мир правил рушится на наших глазах, а новый еще даже не начал формироваться. Все это открывает широкие возможности для технологий воздействия и манипуляции описанных в этой книге, ибо если раньше они хотя бы частично увязывались с серыми зонами международного права, то сейчас, когда международным правом подтираются на каждом углу, можно не сдерживаться в вопросах "неклассических агрессий", ведь по сути – информационная, экономическая или кибератака на ту или иную страну, это все та же агрессия, просто осуществляемая в рамках другого инструментария, где цели в конечном итоге идентичны целям классической агрессии – заставить атакуемое государство изменить свою политику, сменить неугодный политический режим, экономически подчинить атакуемое государство или же попросту его расчленить для перекройки политической карты мире в желательном ключе.

Прямые агрессии дополнились целой цепью "цветных революций", основная цель которых конечно же заключалась не в "насаждении демократии", а в продвижении интересов американского империализма, в целях упрочнения его всемирной гегемонии и экономического обогащения крупнейших американских ТНК.
И хотя в последние годы мы видим очевидное ослабление американской гегемонии, но от используемых средств США отнюдь не отказались, просто теперь они используются для удержания "занятых позиций" и "сдерживания ревизионистских держав", а не для взрывной экспансии, которую мы наблюдали после уничтожения СССР и советского блока. Это говорит о том, что их значение не стоит абсолютизировать, так как лидерство США в этом компоненте все же не помогло им предотвратить возникновение кризиса гегемониза и глобализма, но с другой стороны не стоит недооценивать возможности США влиять на ситуацию непрямыми методами, как это например мы видели недавно в Боливии, где путем банального фашистского переворота поддержанного ЦРУ к власти была приведена военная хунта. То, что такой сценарий провалился в Венесуэле, говорит лишь о том, что страны, которые готовы этому противостоять, имеют больше шансов отбиться, нежели те, кто недооценивает возможности американского империализма, недооценка которого может быть порой смертельной для отдельных стран и народов.

Разумеется, оппоненты США смотрят на все это и учатся. Поэтому элементы "неклассической войны" периодически можно увидеть в действиях Китая, Ирана и России, которые уступая по спектру ресурсных возможностей США, изыскивают шансы на успех именно в непрямых действиях, которые далеко не всегда сопровождаются приложением открытой военной силы, хотя в рамках пресловутых "гибридных войн", применение военной силы вполне возможно, но далеко не всегда обязательно – порой, результатов можно достигнуть и другими способами, зачастую, чужими руками. Если уходить совсем вглубь веков, то в сухом остатке многие тезисы, которые нынче скрываются за новомодными терминами (включая гибридную войну), отсылают к классике китайской военной стратегии и нетленке Сунь Цзы, который сформулировал известный тезис, нынче ставший практически трюизмом "Война – это путь обмана". И как хорошо описал Сунь Цзы, далеко не все методы войны связаны с разгромом армий и штурмом крепостей, хотя многие военные теоретики (вроде того же Клаузевица или Людендорфа) и пытались оспорить эти выводы, абсолютизируя сражения и тотальную войну, как основной метод достижения цели. Впрочем, тот же Лиддл Гарт в своей "Стратегии непрямых действий" достаточно ясно показал, что прямой путь далеко не всегда самый лучший. Книга "Технология неклассической войны" как раз и исследует современные непрямые тропы достижения целей войны.

В целом, эта книга не универсальный ответ на все вопросы – это массив общей теории помноженный на самую актуальную практику – по сути, это срез текущего состояния гибридных информационных войн и опыта применения технологий "мягкой силы" в интересах большой стратегии.
Через какое-то время она как и все предшественники такого рода (как например советские труды по информационной войне времен Холодной войны, которые имеют неплохую теоретическую подводку, но устарели с точки зрения рассматриваемых примеров из другой информационной эпохи) может устареть, но сейчас она более чем актуальна, показывая в комплексе широкий спектр методов и приемов ведения войны иными средствами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5728843.html

Метки: Британия, венесуэла, гибридная война, информационная война, информационные технологии, манипуляция сознанием, манойло, Россия, сирия, СМИ, спецслужбы, стригунов, США, что почитать

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11676 5476
    BlackCat 22 марта 2020 в 17:03

    Изыскания в целях информационной войны и противодействия приведут к столь значительным выводам, которые могут стать отправной точкой к цивилизации нового уровня.
    Это ящик пандоры, который был открыт как единственно логичное и верное решение и в глобальном видении является естественным путем развития цивилизации.
    Военные аналитики найдут там то, что заставит их поверить в то, что так упорно отрицается нынешней наукой.

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