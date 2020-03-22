Какая же связь между Садко-гусляром и Буддой?

Отрывок из текста РШРЯ Сундакова Виталия Владимировича.





От слова «Гусь» происходит название древнего уникального русского музыкального инструмента – Гусли. Упоминание о Гуслях мы встречаем в старинных былинах, сказках и песнях. Слово «Гусель» или «Гусль» есть другое название Струны. Под звучащей Струной – Гуселью в этом случае имеется ввиду длинная и звучащая-гудящая Шея Гуся. То есть длинная шея Гуся и есть Струна-Гусель. А Гусли — это множество таких Струн. Гусли есть деревянный музыкальный инструмент, сделанный в виде расправленного гусиного крыла, и с натянутыми на нём Струнами-Гуселями. По-другому, по-русски, Гусли называются Гудки. Шея Гуся – не только звонкая Струна-Гусель, но и громкая гудящая Труба – Гуда или Гудель. От Струн-Гуселей происходит название Гусли, а от Струн-Гуделей происходит название Гудки. Звук струн гусельных слегка напоминает хрипловатое, но звонкое гусиное «Га-Га». И в этом «Га», бывает, слышатся и тревога, и беспокойство, и радость…



Праздник встречи нового года в древности славяне праздновали на осеннее равноденствие, праздник был большим, радостным, с различными обрядовыми действиями и ритуалами. Обряжались славяне для празднования наступления нового года в гуся, лебедя и утку. Все обряжались в разных птиц (и мужчины и женщины и дети, конечно же), песни пел гусляр. Пел он песни и об уходящих временах и о временах наступающих, прибывающих, приходящих. И звали того легендарного гусляра — < ![CDATA[ ]]> Садко-гусляр.< ![CDATA[]]> И имя < ![CDATA[ ]]> гусляра Садко< ![CDATA[]]> есть сильное сокращение его исходного имени. В ведические времена Индии, их певец-гусляр звался — Сиддхартха, что есть сокращение от слов Синдх и Ардха или Сингх и Ардха. Словам Сингх и Аргха соответствует поэт, певец и артист. А если углубляться в образы, то Сингх и Аргха есть кот и собака. В древности считалось вообще, певцами были: человек, кот, собака и птица и… больше никто. Слову «Сингх» соответствуют русские слова «знать, звонко, звенеть, молитва, струна, гонг, горн, песня и хвала» и не русские слова «сингл, сонг, соната, гносио, гностик, гностицизм». И имя «Сиддхартха Гаутама» по-русски буквально «Садко-гусляр». Вот буквально. Гусли по-другому, по-русски, называются «гудки», а тот, кто на «гудках» играет, называется «гонжамец» или «гонжама». В веках слово «гонжамец» и «гонжама» упростились в слова «гаудамец» и «гаутама». Вот шея гуся не только звонкая струна-гусель, но и громкая гудящая труба «гуда, гужель, гжель или гудель». От струн гусели происходит название музыкального инструмента «гусли», а от струн «гудели» происходят названия «гуды» или «гудки». Вот гудит струна на гуслях-гудках и своим звоном-гулом соединяет времена прошедшие и времена будущие.



Струны на гудках Садко-гусляра дают переход от прошедшего года к году наступающему, будущему. Садко-гусляр своей игрой, своим пением, будоражил воображение своих слушателей славян. Он пел им века и славу. Правильнее слово «будоражил» будет «бурджераджил» или если это слово читать по-другому, попроще, то он их «буджаджил» или, после дальнейшего упрощения, «буддил» (через два «д») или еще проще — будил (через одну «д»). Слово «будить» является сильным сокращением исходной основы. Садко-гусляр будил, пробуждал своих слушателей. Полное имя Садко-гусляра есть «Садко-гусляр буджаджа». По-другому, полностью, его звать «Садко Гаудама Будджа». Да, друзья мои дорогие, да — всё именно так. У буддистов его имя — Сиддхартха Гаутама Будда. В восточных странах (в Индии, в Китае, в Японии и еще в ряде стран) Сиддхартха Гаутама считается именем человека, которого по-другому называют — Будда Шакьямуни, что дословно означает «Пробужденный мудрец из рода Шакья». Будда Шакьямуни есть великий духовный учитель, легендарный основатель буддизма (одной из трех мировых религий). А у славян Сиддхартха Гаутама Будда Шакьямуни еще известен под именем < ![CDATA[ ]]> «Вещий Боян»< ![CDATA[]]>.

< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Монета Канишка. Любопытная находка, которую историки относят к Кушанскому царству. На одной стороне изображен мужчина (очень напоминает русского мужика), на другой стороне надпись Boddo — Будда, с изображением Будды.

