На крик помощи из Италии ответили только китайцы
13:42. 21 марта 2020 53 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Волонтер Красного Креста Наталья Лукина о ситуации с эпидемией в Италии.
О ситуации в Италии.
Могу рассказать о ситуации на севере Италии, о том, что происходит в провинциях Лекко, Бергамо и Брешиа. Ситуация очень сложная. Госпиталя в г.Лекко, Бергамо и Бреши переполнены, обратились с криком о помощи к регионам, ответила Сицилия и позавчера туда на военном самолёте перевезли первых тяжёлых больных. Вчера появились свободные места, но машины скорой помощи в очереди долго ждали, когда освободятся лишние койки. Медперсонал работает по свободному графику, на износ. К сожалению, у нас по региону Ломбардии из-за нехватки медзащиты заразилось более 700 человек. Вчера было увеличение числа больных в Бреши.
Выходить на улицу надо только по большой необходимости : аптека, супермаркет-еда, работа и запрограммированные визиты к врачам (у нас многие отменили). И закрывают предприятия»
Гробы с погибшими приходится вывозить в другие города, так как местные могут принимать только 25 тел в сутки, а в городах накапливается по 60 минимум.
О похоронах
К сожалению, Наталья подтвердила правдивость информации о количестве погибших. Видео тоже оказалось подлинным.
«В Бергамо не хватает больше мест в церквях для гробов, кладбища заполнены, похороны идут в ритме: одни похороны каждые полчаса. В городе-очаге Нембро уже каждая семья похоронила кого-то из близких».
Об иностранной помощи
Европейский Союз на поверку оказался лишь экономическим объединением. В трудной ситуации, когда одного из членов поразил вирус, союзники не пришли на помощь. Зато содействие пришло из Китая.
«Вчера в г.Лекко из Китая приехала группа врачей на помощь, чему все несказанно рады – они поделятся своим опытом и помощью. Надо отдать должное, что на крик помощи из Италии ответили только китайцы. А также ждём врачей из Кубы и Венесуэлы».
О превентивных мерах
Наталья поделилась информацией, каким образом можно избежать распространения вируса. Это то, чем обычно люди, не столкнувшиеся с последствиями пандемии, пренебрегают.
«Я как волонтёр Красного Креста и медик прежде всего прошу внимательно прислушаться и не наступать на те же самые грабли, через которые мы прошли. Лучшее и единственное спасение – это самоизоляция. СИДЕТЬ ДОМА. К сожалению, не все это поняли. Вирус не столько летальный, сколько агрессивный и заболевают все: дети, молодёжь, средний возраст и пожилые люди. Если внуки живут с родителями, не возите их к бабушкам, дедушкам, это может представлять риск для здоровья пожилых людей. Особенно молодёжь выступает в качестве здорового носителя».
https://asd.news/articles/v-mire/pokhorony-idut-v-ritme-odni-kazhdye-polchasa/ – полностью здесь
И про отечественное дно.
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова съездила в Испанию, но посчитала, что ее обязательный двухнедельный карантин не касается. После того, как ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, резонно возник вопрос, скольких людей она могла заразить, если тест на коронавирус будет положительным. Может потянуть и на уголовное дело.
Подробнее про эту историю тут https://www.kommersant.ru/amp/4298603
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5725927.html
А где эти , ГейЕвруопейские ценности с толерастией и дерьгуанократиёй ?
Сейчас приедет к ним пара миллионов врачей с полицейскими и удушат всю заразу…