Единая картина Мира. Живое и мертвое. Андрей Новиков. Часть 1

Душа как начало жизни.



Автор-сказитель – Андрей Новиков

Часть 2 – https://youtu.be/4zH7xpT-xO4



- Место, вместилище, точка, точность, пространство.

- Изменение, обмен, временность, время.

- Род, лад, мир.

- Организованность, организм, самоорганизация.

- Душа как начало жизни, тяга как начало души. Что раскрывает и закрывает душу, механизм души.

- Что делает нас живыми, человечными и божественными.

- Душа и цифровое пространство, видимости и сущности.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7yCOF5Qiw78