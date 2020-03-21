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Единая картина Мира. Живое и мертвое. Андрей Новиков. Часть 1

18:03. 21 марта 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Душа как начало жизни.

Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 2 – https://youtu.be/4zH7xpT-xO4

- Место, вместилище, точка, точность, пространство.
- Изменение, обмен, временность, время.
- Род, лад, мир.
- Организованность, организм, самоорганизация.
- Душа как начало жизни, тяга как начало души. Что раскрывает и закрывает душу, механизм души.
- Что делает нас живыми, человечными и божественными.
- Душа и цифровое пространство, видимости и сущности.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7yCOF5Qiw78

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