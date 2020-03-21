Единая картина Мира. Живое и мертвое. Андрей Новиков. Часть 2
Душа как начало жизни.
Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 1 – https://youtu.be/7yCOF5Qiw78
- Место, вместилище, точка, точность, пространство.
- Изменение, обмен, временность, время.
- Род, лад, мир.
- Организованность, организм, самоорганизация.
- Душа как начало жизни, тяга как начало души. Что раскрывает и закрывает душу, механизм души.
- Что делает нас живыми, человечными и божественными.
- Душа и цифровое пространство, видимости и сущности.
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