В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о COVID-19.

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«Используя мессенджер «WhatsApp», (женщина. — RT) записала голосовое сообщение и отправила нескольким своим знакомым, в котором утверждала, что в скором времени город Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за коронавируса», — говорится в сообщении МВД.

Когда женщина узнала, что сообщение оказалось направлено многим другим пользователям в различных чатах, она сообщила знакомым, что это неправда.

«Затем она пришла в телерадиокомпанию «НТР 24», чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта 2020 года ввиду распространённых фейковых новостей, телерадиокомпания «НТР 24» опубликовала репортаж-опровержение», — добавили в ведомстве.

Жительницу города привлекли к административной ответственности по ч.9, ст.13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Материал направят в мировой суд для рассмотрения.

Ранее полиция и ФСБ выявили в Амурской области местную жительницу, которая, по данным МВД, причастна к распространению ложной информации о случаях заражения коронавирусом среди работников Амурского ГПЗ.

Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.