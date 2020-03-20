В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о COVID-19.
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«Используя мессенджер «WhatsApp», (женщина. — RT) записала голосовое сообщение и отправила нескольким своим знакомым, в котором утверждала, что в скором времени город Нижнекамск будет закрыт на карантин из-за коронавируса», — говорится в сообщении МВД.
Когда женщина узнала, что сообщение оказалось направлено многим другим пользователям в различных чатах, она сообщила знакомым, что это неправда.
«Затем она пришла в телерадиокомпанию «НТР 24», чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта 2020 года ввиду распространённых фейковых новостей, телерадиокомпания «НТР 24» опубликовала репортаж-опровержение», — добавили в ведомстве.
Жительницу города привлекли к административной ответственности по ч.9, ст.13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Материал направят в мировой суд для рассмотрения.
Ранее полиция и ФСБ выявили в Амурской области местную жительницу, которая, по данным МВД, причастна к распространению ложной информации о случаях заражения коронавирусом среди работников Амурского ГПЗ.
Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/730196-tatarstan-feik-koronavirus
То стращали всякими небылицами об этом вирусе, китайцами и гейропцами запугивали, которые умирали просто пачками, охали, что только года через 2 будет вакцина… А когда поняли, что народ-то грамотный, оказывается, об этом “корона” ещё лет 10 назад писали, пошли на попятную – вакцину в этом году изготовят… А то и вовсе забудут про свою неудавшуюся страшилку…
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7450d89a7947219d639e0b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews