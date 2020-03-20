Саудовская Аравия сделала внезапное заявление: покупатели озадачены

Саудовская Аравия и Ирак заявили, что не смогут предоставить обещанные ранее скидки на поставки нефти в рамках условий контракта из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Reuters.

Изменения в условиях перевозок могут привести к отмене апрельских поставок покупателями по всему миру, так как они не ожидали, что им придется нести транспортные расходы в полном объеме, считают трейдеры.

Это произошло после того, как Саудовская Аравия, пытающаяся наводнить рынок дешевой нефтью, забронировала большое количество дополнительных грузовых судов. Но этот шаг может иметь обратный эффект, поскольку тарифы на танкерные перевозки нефти значительно превысили ожидаемые. В последние дни стоимость фрахта супертанкера выросла до $200 тыс в день, что привело к увеличению общих расходов.

Saudi Aramco заявила своим клиентам в Европе, что компания сократит компенсационные выплаты за транспортные расходы из-за чрезвычайных условий на рынке грузовых перевозок. Документ был разослан клиентам в среду.

«В связи с политикой защиты грузов Saudi Aramco, пожалуйста, обратите внимание, что в связи с текущими чрезвычайными условиями на рынке грузовых перевозок расчет защиты грузов будет ограничен 10% от официальной цены продажи Saudi Aramco», — сказано в нем.

Saudi Aramco от комментариев отказалась.

По словам трейдеров, политика защиты грузов распространяется на переработчиков в Европе, которые получают компенсацию за транспортные расходы на перевозку между терминалом Рас Таннура в Саудовской Аравии и хранилищем в Сиди Керир в Египте. Как отметили два трейдера, стоимость перевозки между двумя экспортными портами оценивается в $3–4 за баррель, что имеет большое значение для любой из сторон.

Государственная нефтяная маркетинговая организация Ирака (SOMO) также сообщила своим клиентам, что не может компенсировать скачок расходов на перевозку грузов, направляющихся в Европу и Америку в апреле, копия уведомления также есть в распоряжении Reuters. Решение было принято из-за «беспрецедентных изменений в грузовых тарифах параллельно с резким падением цен на сырую нефть», говорится в сообщении компании, разосланном клиентам.

SOMO также была недоступна для комментариев.

По данным источников, компания предлагала покупателям за поставки в Европу и Америку скидку, если расходы на перевозку превысили определенный уровень. По их словам, скидка была направлена на увеличение доли рынка в этих регионах.

Источники сообщили, что решение SOMO отменить скидку застало покупателей врасплох.

В своем уведомлении SOMO рекомендовала клиентам, у которых также есть нефтеперерабатывающие заводы в Азии, переместить свои грузы туда. Компания также может пересмотреть заявки на апрельские поставки, которые она получила ранее, если не сможет договориться с клиентами о скидках на грузовые перевозки, говорится в уведомлении.

«Очевидно, что покупатели в Европе и Америке не будут выбирать (иракскую) высокосернистую нефть, поскольку они могут покупать более дешевую нефть в России и США», — подчеркнул один из источников.

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