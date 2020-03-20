Древность русского космического языка (рефератик…)

Древность русского языка. Реферат.

Складывается ощущение, что русский язык – самый древний язык Земли. Точнее, это космический образный язык. Удаление даже одной буквы алфавита должно считаться геноцидом русского народа.

Урезали наш алфавит много и часто!

Немного изтории...

Хотя официальная наука начинает русскую письменность с Кирилла и Мефодия, в "Житии" Кирилла мы находим: "...и дошед до Хорсуня... обрете же ту Евангелие и Псалтырь, роуськыми письмены писано, и человека обреть, глаголюща тою беседою, и беседовав с ним, и силу речи приемь, своей беседе прикладая различии письмень гласна и согласна и к Богу молитву творя, вскоре начать чести и сказать, и мнозися ему дивляху..." Совершенно очевидно, что русин в Херсонесе не был первым и единственным изобретателем славянской письменности: и до него, и в других местах подобные письмена уже имелись.

Кроме этого, современные находки показывают, что русский язык был и в период средних веков, и в античности, в железном, бронзовом и даже в каменном веке. Более того, во времена каменного века, похоже, что существовал вообще только русский язык двух видов – сакральный или жреческий и для обычного народа – протокириллица или Руны Рода, а слоговая письменность – Руны Макоши. Так их назвал В. Чудинов.

Замечено, что чем моложе письменность, тем она быстрее изменяется. Поэтому, когда появляется новый язык, у него еще нет своих четких правил. 50 лет для такого языка – огромный срок.

Сейчас мы можем наблюдать рождение нового языка – украинского. Его начало появилось в XIX веке, а в XX он стал развиваться все быстрее и быстрее. Сейчас даже украинцы по рождению, если они 20 лет не были на Украине, приезжают и не понимают половину слов. Или возьмите стихи Богдана Хмельницкого, которые учили в школе – практически все понятно. А стихи современных украинских авторов понять будет уже значительно труднее.

С другой стороны, если язык существует уже давно, он консервативен, его костяк сохраняется в неизменном виде.

Это, конечно, не исключает того, что у него не может быть обновления. Например, существуют жаргоны – религиозный, молодежный, профессиональный, торговый и т д.

Есть и другие критерии. Например, языки юго-восточной Азии. Они состоят из слов, которые выражены одним или двумя слогами. Это китайский, японский и другие.

Ведическая литература утверждает, что и русский язык когда-то состоял из слогов, которые постепенно склеивались в корни, а к ним приклеивали слог сзади, суффикс, и спереди, приставку.

Другими словами, то, что в лингвистике называется синтетический строй языка, т е слова, имеющие морфемы – корни, суффиксы, приставки, окончания.

Это ни в коем разе не говорит, что одни языки лучше, а другие хуже, это вообще не применимо к лингвистике. А вот выразительные возможности есть как в одних, так и в других языках, что говорит о векторе развития или деградации языка. Вектор шел в одно время от аналитизма к синтетизму. Но если взять английский язык, он очень тяготеет к аналитизму. Когда-то он склонялся, спрягался, сейчас это утрачивается и упрощается.

У русского языка сейчас официально порядка шести падежей, хотя реально их раза в два больше. Просто в школах изучают только шесть.

Например, партетив или новый звательный, местный падеж. Это все в индоевропейских языках. Если брать украинскую группу языков, угрофинскую, там по некоторым языкам может быть до 40 падежей.

Но если мы возьмем даже славянские языки, например, болгарский, то к XX веку там сохранился только родительный падеж, но и он стремительно утрачивается. Т е в какой-то момент в языках начало преобладать стремление к аналитизму. Связи между словами начинают заменяться предлогами, частицами, т е другими средствами, нежели, скажем, в русском языке. По этим косвенным признакам можно сказать, что русский язык значительно древнее, чем допустим период, который ему отводят.

Вот официальные определения таких языков: - аналитический язык: тип языков, в которых грамматические значения выражаются не формами слов (как в синтетических языках), а главным образом служебными словами, порядком слов, интонацией и т. п. При этом лексическое значение передается основным словом. К аналитическим языкам относятся языки английский, французский, болгарский и др. Деление языков на аналитические и синтетические основывается на той или иной преобладающей языковой тенденции, характерной для морфологической структуры словоформы. - синтетический язык: тип языков, в которых грамматические значения выражаются в пределах слова с помощью аффиксов или внутренней флексии, например русский, немецкий, литовский и др. индоевропейские языки.

В лингвистике, начиная с XIX века, появляется сравнительное языкознание. Это очень интересная дисциплина, которая начала сравнивать многие европейские языки. И когда в поле зрения немецких филологов попали языки хинди и санскрит, выяснилось, что эти индийские языки достаточно близки к европейским языкам и стали говорить, что когда-то существовал индонемецкий язык. Но потом его стали называть индоевропейским. Его существование относят к периоду неолита. Ну а потом пошли еще дальше и пришли к выводу, что индоевропейский язык не самый ранний, что он вышел из еще более раннего языка. И. Свиточ выдвинул гипотезу, что несколько языковых семей когда-то имели один общий язык. Он назвал этот язык ностратическим.

Но тут есть один нюанс, ни индоевропейский, ни тем более ностратический язык, не подтверждены никакими прямыми находками текстов. Более того, был такой немецкий лингвист, Шлейхер, который решил воскресить несколько индоевропейских слов и с помощью этих слов написал басню. Но последующие лингвисты не подтвердили, что это именно те слова и что именно так они между собой склонялись. Поэтому это сейчас рассматривается как некий курьез. Даже в Библии есть упоминание, что когда-то был один народ и один язык. Легенда о Вавилонской башне.

Но в 90-е годы, геолог Гриневич увидел, что на многих археологических артефактах есть надписи. И если сравнивать буквы или надписи, можно прийти к двум выводам:

- это письмо слоговое; - это можно расшифровать.

Сам Гриневич был уверен, что он расшифровал все слоговые знаки.

Иными словами, он решил, что воссоздал полный язык. Но современные исследования говорят, что примерно треть знаков им действительно была определена правильно, одна треть вообще не слоговые, и часто даже не славянского происхождения. Это все вполне понятно, когда идет первопроходец, он естественно не всегда знает куда свернуть. Конечно, и до Гриневича некоторые знаки расшифровывали, например Константинов, но системы это еще не давало. Гриневич был тот, кто первым дал систему.

В. Чудинов показал, в своих исследованиях, что этих знаков около 70, они слоговые и у них есть одна особенность – они могут обозначать несколько вариантов слога, в зависимости от контекста. Например, гласная «и» – это звук, к которому многие гласные знаки стремятся.

К примеру, в английском иногда буква «е» читается как «и», а если подряд две «е», однозначно читается как долгое «и». Более того, например, в украинском, звук «о» часто переходит в «и». По-русски Харьков, по-украински Харкiв, хлеб - хлiб. Иногда выпадали и согласные из слогов. Слово «каемся» вообще-то писалось «кавемся» (например на иконах). Это искусственный обход ограничений слоговой письменности. Отсюда же и имя Олег. Писалось Волег. Но прочитать можно было и как Вольга. Поэтому такой мифический герой как Вольга, по сути дела и есть Олег. Т е в слоговой графике некоторые слова совпадают. Это надо учитывать. Поэтому сейчас и пишут, то осемь, то восемь, острый или вострый. По слоговой записи они не различаются.

В раннем латинском даже не было звука «У», писалась «V». Например, слово TITVS, читать надо как ТИТУС. Кто изучает латинский, это знает.

В древнерусском была такая буквица, как Ижица, которая могла произноситься как Й, У, Ю и как В, Н. Например имя Устина начиналось с Ижицы. Да и в церковнославянском, посмотрите как пишется слово Ипостась.

Был и слог Ба, который можно прочитать и как Бо и как Бу. А если его перевернуть вверх ногами, получался звук Бе или Би.

Так в чем разница между слоговым и буквенным письмом?

А в том, что еще до революции, дети сначала изучали слоги а уж потом буквы, т е читали по складам. Буки Азъ – ба-ба, Веди Азъ – ва-ва. Т е буквы складывались в слоги, которые наделялись смыслом.

Поэтому современные дети, читая буквы, абсолютно не улавливают их смысла, голая фонетика. М а м а – и что? Ма ма – так это же мама!

Поэтому перед изучением азбуки всегда сначала изучали склады. А что изучают в современных школах?

Сейчас считается, что смысл есть только у морфен. Но смысл есть и у слогов, но руки современных лингвистов до этого еще не дошли. Либо они не захотели в этом направлении идти. Откуда берется смысл корня, если его не было в слоге? Парадокс. Но если идти еще дальше, то смысл имеет и каждый звук, о чем упоминается в ведической литературе.

Как пример – что означает крик АУ?

Вы замечали, часто мама, обращаясь к маленькому ребенку, говорит АГУ. Гу – сокращение от гукни, откликнись. В украинском, до сих пор гукнуть – издать звук. Поэтому крича в лесу АГУ, на небольшом расстоянии мы уже услышим только АУ, так как Г – звук взрывной, и он быстро теряется. Т е это прошение отозваться. Получается, что это вполне осмысленное слово, побудительное предложение. А – вообще первый звук Вселенной, Азъ, Гу – повелительная форма от гукнуть.

И даже от смены ударения может меняться смысл.

В Словении есть «Народный парк», название, написанное латиницей. Если при чтении поставить ударение на первый слог – получается "уродный парк", если на второй – "народный парк". А у поляков есть журнал, который называется «Красавица». По-польски это будет «Урода». Но это просто женщина, которая красивой уродилась. Поэтому и урожай, ибо он уродился. А отошедших от Рода звали юрод.

Но сейчас многие осмысленные слова перешли в то, что называется междометиями, которые не склоняются, не изменяются, что говорит о том, что они очень древние.

Самые древние артефакты слоговой письменности датируются в 2–3 миллиона лет. Не сама письменность, а находки, на которые она нанесена. Это конечно очень давний срок, но никаких признаков того, что письменность тогда только становилась, нет. На самом деле, и письменность и русский язык значительно древнее. Думается что письменности где-то 5 миллионов лет. Во всяком случае, слоговое письмо считается самым древним. Но со временем оно становилось все менее удобным.

Слоговые знаки не очень точно передают гласный звук. Поэтому надо догадываться. Их надо сравнивать с контекстом.

По большому счету такая же проблема была и перед дешифровщиками кода ДНК в наше время. Одни и те же компоненты белка давали разный результат в зависимости от контекста их расположения в спирали ДНК. Это может наводить на мысль, что слоговое письмо появилось не случайно, а как отражение структуры ДНК. Или как минимум по образу и подобию. В те времена, когда было утрачено телепатическое общение на уровне подсознания. И языки сознания и подсознания стали расходиться. Может именно об этом и говорит легенда о Вавилонской башне?

Наши предки так же любили соединять написание отдельных слов в написание без пробелов и даже сливать отдельные знаки в так называемые лигатуры. И вот тогда, чтобы прочитать текст, его надо было разбить на отдельные слова и разбить лигатуры на отдельные звуки. Но если лигатуры из двух знаков, это еще куда ни шло, но если из 4 и более, появлялись большие проблемы с их чтением.

Проговорить про себя все варианты при прочтении просто невозможно. Поэтому данное письмо не получило широкого распространения, оно как было жреческим, так и осталось. Более того, не существует ни одного вида письменности, передающей совершенно точно речь. Такой вид записей как Търаги, вряд ли стоит относить к разновидности письменности. Их основное назначение было, да и остается несколько иным.

Что касается буквенной письменности, она благополучно дожила до Кирилла с Мефодием. И хотя греческая письменность возникла на основе русской, после трудов Кирилла она получила свое название в его честь. Хотя вернее бы ее назвать константиницей, в честь его настоящего имени – Константин. Он просто добавил несколько греческих букв, выкинул несколько русских, а некоторым дал греческие названия. В результате Федор стал Феодором и даже Теодором.

Теперь немного о достоверности современной истории. Готовятся к изданию новые учебники истории, где монголо-татарское иго заменено термином Золотая орда, что уже теплее.

Фоменко утверждает, что Иисус родился в 1152 году. Согласно В. Златник тогда же родился Иса Кресень, человек, с которого списан Иисус Христос. Это имя переводится как громовая стрела, кресень – огненный. Он считается сыном Мары и Яра. Тогда небесный отец и есть Яр. Более того, на всех иконах, хотя и малоконтрастно, пишется «Храм Яра» и что Иисус это Яр. Это никуда не делось. В противном случае икона не будет иметь никакой чудотворной силы. Другое дело, что когда учение Иисуса попало в Рим, оно сильно изменилось.

Получается, что Владимир никак не мог произвести крещение Руси, если еще не было самого Христа. Да и книги Библии появляются только в XIV веке, и отражают тот уровень знаний, который был на то время. Старообрядчество – первая разновидность христианства, принесенного на Русь. Именно с ним и боролся Никон, хотя тогда их называли раскольниками. Христианство также многое взяло из митраизма. Например, головной убор церковного облачения называется митра, а митрополит - представитель города Митры.

Христианство очень долго боролось с митраизмом. Например, в митраизме старшего сына всегда называли Митрадат и он становился наследным правителем, второго называли Христос, он становился верховным жрецом. Это можно увидеть на примере Понтийского царства.

Теперь немного о крещении самого Владимира.

По утверждениям современных археологов, до Херсонеса существовал протохерсонес. Мыс Маячный когда-то представлял из себя город Хорса. Т е Хорсунь – город бога Хорса.

А Херсонес – это уже греческое название той же местности. Отсюда же Хорватия, Корсика, Карское море, Харьков.

Город Корсунь (ныне Севастополь) известен мифом, что именно здесь началось крещение Руси с крещения Владимира. Но стоит ли так доверять ПВЛ (Повесть временных лет), если командированный в Сибирь в 1720 году В. Татищев обнаружил там до десяти различных вариантов летописи Нестора. Сейчас остался только один. Да и Татищеву так и не удалось опубликовать результаты своих изысканий. Все его рукописи исчезли.

По всей видимости, Владимир принимает решение о принятии новой религий на условиях оказания военной помощи Византии, за что ему обещана рука царевны Анны и крещение из рук патриархов Византийской церкви.

Владимир свое слово сдержал, подавив восстание в Болгарии. Но византийский император выполнять свое слово не торопился.

Тогда Владимир вместе с войском спустился по Днепру и подошел к стенам города Корсунь и взял его штурмом после длительной осады.

После чего и произошло его венчание на царице Анне и последующее крещение. Археологи нашли слой пожарища, примерно соответствующий этому времени.

Но существует и сакральный смысл земли Хорса – здесь были прочные жреческие ведические традиции. Здесь была ведическая каста, поэтому Владимир и стремился именно сюда. Это место силы, прообраз Даарийских времен, т к на карте Меркатора есть Крумия и мыс Крумии. .

Владимир вошел в историю как единственный представитель правителей Руси, который имел титул Солнечный.

Это был официальный титул солнечного князя, который можно было получить только в городе солнца, Корсе, у местных жрецов. Это было некое высшее посвящение, получив которое, он имел легитимное право изменять веру своего народа или степень влиятельности богов.

Еще в ПВЛ первым стоит Перун, Хорс Даждьбог. Но если посмотреть внимательно, между Хорсом и Даждьбогом нет знаков препинания, в то время, как между всеми остальными они есть. Это дает право предположить, что Хорс Даждьбог – это титул одного и того же бога. Да и зачем вообще в христианской летописи упоминаются ведические боги? Видимо для отражения некоторого события.

И заметьте, Владимир свергает только идола Перуна. Проще всего было развести костер и спалить деревянного идола. Но производиться обряд оскорбления. Его волокут бограми по Днепру, хлестая ветками и доводят до острова Хорса. И только за Хортисом его выпускают на свободу за пределы Русской земли. Это даже отражено на памятнике «Тысячелетие России».

Но все остальные боги остаются, и они входят в пантеон христианских богов: Велес как отец, Макошь как мать, Хорс как солнечный сын.

К примеру, еще этруски прекрасно знали Рюрика под именем Яра. Знали и его брата. В Этрурии похоронен в саркофаге Акакий Трувор, брат Рюрика. Рюрик получил прозвище Яр примерно в 856 году. Этот год считается первым годом Яра.

надписи на саркофаге Твуора

Этруская письменность очень напоминает полоцко-смоленский диалект, т е этруски – предки белорусов, или вернее та их часть, что ушла на юг. А сами этруски называли свою страну Этрузия. А горная страна – Горузия или Грузия. Но самое интересное, что сами грузины свою страну называют Сакартвела. А мы помним, что была такая народность, как картвелы.

Ну и на последок. Сейчас пишут славяне, но совсем недавно еще писали словени – владеющие словом. Полторы тысячи лет назад писали скловени, а в неолит – соколовяне, люди, поклоняющиеся богу Яру, одним из проявлений которого является сокол. Кстати, чья голова была у бога Ра? Соколиная. Да и Таврия от тура, другого проявления бога Яра.

И теперь о безграмотных русских. На протяжении веков славянам со всей силой навязывают бредовые идеи об их отсталости и неполноценности. Кто этим занимается? Но позвольте – даже школьник знает, что «держи вора» кричит тот, кто украл. Просто нам ловко задурили голову. На этот миф о славянах работает вся западная драматургия. И даже глава РПЦ не удержался от соблазна назвать славян «почти звери».

Именно из-за своей простоты, английский язык стал международным языком общения. А русский язык всегда раздражал тех, кто не мог его понять, собственно как и его носителей.

Слово – это символ, обозначение чего-либо. Символы славян всегда были функциональны, т е соответствовали их образу, как в проявленном мире, так и на тонком плане. Это была единая, образная система. И именно поэтому слово было весомым и действенным. И даже сегодня, если имеет древнее происхождение. А учитывая то обстоятельство, что мы мыслим словами, приобретает и смысл высказывание, что "мысль материальна".

( а дурная мысль, либо слово, непременно вернется к пославшему! Троллям/упырям на зарубочку!)