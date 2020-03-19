Плюшевый щит
Российские СМИ со ссылками на источники в военно-промышленном комплексе (ВПК) сообщили, что в серийное производство чудо-танк Т-14 «Армата» пойдет не ранее 2023−2025 годов. А вот еще несуществующую ракету РС-28 «Сармат» похвалили китайцы, и это стало предметом особой гордости у государственных российских пропагандистов.
Начнем с «Арматы». Грозное оружие, которое в РФ власти не чураются таскать на парады Победы с 2015 года, существует пока лишь в виде двух десятков экспериментальных машин. Сам же танк признан военными «проблемным» и имеет массу «узких» мест. И если ранее подобная информация «зажималась», а в Интернете звучали вопли «как это „Арматы“ не существует, если она катается на парадах?», то теперь все происходит более буднично.
Вероятно, потому что очередное фантазийное «оружие возмездия» оказалось фейком и по мере развития ушло из фокуса государственной. Это, напомним, когда ухоженные дяди с центрального российского телевидения с британским гражданством и итальянскими виллами верещат про удары по Америке.
Цитируем издание «Наука и Техника»:
«…завершение государственных испытаний «Арматы» к концу 2019 года так и не состоялось, а его заявление о завершении предварительных испытаний танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 весьма туманно. Не совсем понятно с каким результатом завершились предварительные испытания — насколько они были успешны, были ли выявлены несоответствия требованиям ТЗ и когда могут быть устранены недостатки, которые неизбежно проявляются в процессе создании нового образца.
Также похоже, что УВЗ не справился и со скорректированным производственным планом на 2019 год, и вместо 16 машин «опытно-войсковой партии», замминистра ожидает только первую партию из 5 машин в «ближайшие месяц-два» (т.е. в 2020 году)".
Ай-ай. А как же УВЗ собирался производить серию в 2300 грозных чудо-машин, если склепать даже два десятка не в состоянии?
Далее в статье перечисляется ряд узких мест этого танка: плохой двигатель, нет снарядов под выбранное орудие и негде их производить (да-да), спорные моменты компоновки, опасения по поводу надежности электроники (ее по первоначальным планам должны были поставить из стран НАТО, в частности, Франции, откуда сейчас брать — вопрос):
«Вызывает обеспокоенность и тот факт, что по информации, проскакивающей в открытых источниках, у военных возникают вопросы и к целому ряду систем перспективного танка. В том числе, например, к надежности наблюдения экипажа за боевой обстановкой (информация об окружающей обстановке поступает к экипажу, для лучшей защиты размещенному в бронированной капсуле, через электронно-оптические системы, которые, как считают военные, „в бою могут подвести“), остро стоит вопрос об окончании разработки и запуске в производство новой номенклатуры боеприпасов для 125-мм танкового орудия 2А82, в первую очередь оперенных бронебойно-подкалиберных и управляемых (с подрывом на траектории полета) снарядов. А в последнее время выражаются сомнения и в правильности выбора силовой установки».
В общем, все грустно. В конце статьи делается оптимистичный вывод, что «в случае успешного проведения Государственных испытаний, серийные поставки машин на платформе „Армата“ могут начаться не ранее 2023−2025 годов».
Вот тебе раз! Напомним, что по планам 2013 года, Уралвагонзавод должен был к 2020 году поставить в войска 2300 грозных колесниц войны. Естественно, что до этого «изделие» должно было пройти полный цикл конструкторских и военных испытаний, после чего быть принятым официально на вооружение российской армии. Вместо этого чиновники начали с 2015 года таскать прототипы «Арматы» на парады.
Не надо обладать каким-то тайным знанием или быть подключенным к «инсайдам» внутри пресловутых «кремлевских башен», как это декламируют жулики-политологи, дабы понимать простейшие вещи и взаимосвязи. Современный танк — это сложное в технологическом и индустриальном отношении изделие. Позволить себе создавать новую военную технику в современном мире могут только реально промышленно и технологически развитые государства, обладающие максимальными линейками технологий и соответствующими индустриальными мощностями. К сожалению, РФ к таковым государствам уже давно не относится. Российское танкостроение еще 10−20 лет назад прочно зависло на стадии десятых-двадцатых модернизаций древних советских танков Т-72 и именно поэтому еще в 2011 году министерство обороны РФ отказалось от их закупок (речь шла о танке Т-90).
Что касается индустриальных мощностей, то выяснилось, что Уралвагонзавод готов собирать танки «Армата», но по цене в 5−7 миллионов долларов за штуку, как минимум. И это при заказе в 2300 машин. При меньшем объеме цены увеличивалась. То есть, пропаганда в духе «наша техника не имеет аналогов и стоит дешевле, чем западная» снова натолкнулась на суровую реальность. А именно: промышленно и технологически отсталое государство не может производить современную технику лучше и дешевле, чем иностранные конкуренты из более развитых стран.
Поэтому постоянный перенос сроков «вправо» в любых более-менее технологичных проектах в РесФеде — это маркер того, что ничего не будет.
Процитируем издание «Военное обозрение»:
«Танк „Армата“ расхваливают уже давно. Каких только эпитетов и сравнений к нему не подбирали! И венец тагильской школы танкостроения, и Т-34 нашего времени, и образец революционного прорыва в технологиях, который никто не может скопировать, и машина с хорошим экспортным потенциалом. Последняя характеристика относится, кстати, и к „Курганцу“ с „Бумерангом“. Главнокомандующий сухопутными войсками О. Салюков в ноябре прошлого года назвал „Армату“, БМП „Курганец-25“ и БТР „Бумеранг“ перспективными образцами и отметил, что данные образцы превосходят по характеристикам любого иностранного конкурента».
Кого-то удивляет, что военные заявляют, что несуществующие образцы вооружений прямо вот так превзойдут «любого иностранного конкурента»? Так у них это историческое. Например, в 2007 году российские мужчины в погонах гнали про чудо-танк Т-95, который прямо всех порвет и удивит:
«Начальник вооружения Вооруженных сил РФ — заместитель министра обороны генерал армии Николай Макаров заявил 22 декабря, что в 2008 году завершатся испытания принципиально нового танка. А в 2009 году его примут на вооружение. По его словам, машина будет концептуально новой, превосходящей все существующие образцы. Танк XXI века получит новые ходовую часть, силовую установку, систему управления огнем, вооружение. Хотя, как заявил Николай Макаров, некоторые предприятия российского ОПК уже не способны производить комплектующие соответствующего качества».
Так что не будет никакой «Арматы» и до 2025 года. В лучшем случае произведут еще несколько десятков шушпанцеров (у РФ, скажем по секрету, уже практически нет производственных мощностей по выпуску танковых снарядов и ракет современного типа, и очень плохо обстоит с производством надежных танковых орудий) с пушками из фольги и будут гонять их на парады.
Если платформа «Армата» — тема уже отработанная, то вот чудо-ракета РС-28 «Сармат», которую госпропаганда превозносит с 2012—2013 годов, пока еще жива. Хотя и протухает с каждым годом. Поскольку разработка невероятной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) закономерным образом затягивается (ее обещали принять на вооружение в 2013 году не позднее 2018 года), то теперь в ход пошли «похвалы» от аж… самих китайцев! В январе текущего года российские СМИ радостно сообщили:
«Разработка новой МБР велась более десяти лет, и сейчас, отмечается в материале, уже можно быть уверенными, что до начала поступления ракеты в войска осталось совсем недолго. Об этом свидетельствует периодическое обнародование сведений об испытаниях этого оружия. Введение «Сармата» в эксплуатацию станет весьма своевременным.
— Многие годы «величайшим потрясением» для стратегического противника России были ракеты Р-36М, которые в НАТО называют «Сатана», что говорит о «страхе и уважении». Но срок эксплуатации этих МБР в скором времени подойдет к концу. По своей мощности «Сармат» превосходит своего предшественника, на функциональность ракет данного типа в России возлагают большие надежды, — цитирует материал ИноСМИ.ру.
При необычайных показателях стартовой массы и полезной нагрузки, а также ядерных боеголовках с индивидуальным наведением новая российская МБР имеет удивительную дальность применения в 18 тысяч километров.
— Это означает, что при запуске с собственной территории эта ракета может успешно поразить цель в любой точке мира. В «Сармате» также предусмотрена возможность изменять дальнобойность в зависимости от конкретной ситуации, — пишет издание.
Огромная мощность — способность нести 10 тяжелых ядерных боеголовок — означает, что одной ракетой можно уничтожить целый город и даже страну с небольшой территорией. В эффективности «Сармата» также не приходится сомневаться — он преодолевает все имеющиеся системы ПРО, индивидуальное наведение с использованием инерциальной, астрономической и спутниковой систем, а также многозадачность боеголовок обеспечивают высокую точность попадания. Оснащение гиперзвуковым блоком «Авангард» усиливает все эти возможности. Применение в «Сармате» жидкого топлива, которое в странах Запада сочли непрогрессивным, в действительности дает определенные преимущества, пишет китайское СМИ".
Интересно, как китайские партнеры Кремля узнали ТТХ новой ракеты, если они считаются как бы еще засекреченными? И какой, собственно, ракеты, если она пока еще не существует?
Дело в том, что к началу 2019 году с опозданием примерно на 2−3 года были завершены т.н. «бросковые испытания» массо-габаритного макета РС-28. В этом году будут проходить летно-конструкторские испытания «Сармата», но сколько они займут — не понятно. Но явно не один год.
Например, аналогичные испытания ракеты Р-30 «Булава» в РФ длились почти 14 лет. Эта стратегическая баллистическая ракета морского базирования разрабатывалась с 1997 года. Официальное принятие «изделия» на вооружение армии состоялось только… в июне 2018 года (задним числом эту дату перенесли на 2011 год). Но все эти годы по сути шли летно-конструкторские испытания, которые в целом заняли… 14 лет (с 2004 года). Из 32 испытательных запусков полностью успешными оказались 22 (при этом не обошлось без аварий и катастроф на Воткинском машиностроительном заводе, который производит эту ракету).
А ведь последние старые советские ракеты Р-36М2 «Воевода», основа евразийской ядерной мощи в сухопутной компоненте стратегических ядерных сил, будут сняты с вооружения уже к концу 2021 года окончательно. То есть, уже образуется временной разрыв между началом производства новых ракет «Сармат» и снятием с вооружения старых Р-36. Но дело даже не в этом.
Стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета как изделие — на порядки более сложное чем танк. По сути, это полноценная космическая ракета-носитель, практически способная выводить спутники на опорную орбиту. Своих ресурсов, чтобы сделать что-то новое тут, у РФ де-факто нет. Даже если представить, что каким-то образом власти получат к 2022 году испытанную МБР, то ее единственный производитель, Красноярский машиностроительный завод не сможет выдавать «на гора» более 2−4 таких ракет в год. То есть, на выход на текущий уровень паритета с США в тяжелых МБР шахтного базирования РФ потребуется около 8−12 лет (сейчас официально на вооружении РВСН еще находится около 40−46 ракет Р-36М2 «Воевода»). Если же все пойдет так, как предполагают безответственные аналитики, и испытания РС-28 затянутся на несколько лет, то о «Сармате» вообще можно забыть.
Выходит, что единственный вариант получить хоть какую-то ядерную дубинку в обозримом будущем — это, опять же, заручиться помощью Запада. Без нее сделать ничего толком невозможно: ни создать ракетостроение, ни даже вырастить картошку (импортный семенной материал, импортная сельскохозяйственная техника и так далее). Но США явно не собираются каким-то образом продлевать договор СНВ-3 по ограничению стратегических наступательных вооружений. Возможно, вашингтонские «поджигатели мировой войны» уверены, что в 20-е годы текущего столетия военный потенциал Российской Федерации, способный нести угрозу самим США, будет практически обнулен. А раз так, то на вопли пропагандистов нет смысла тратить свое время.
Особенно про 2А82 понравилось.
С учётом того, что орудие может использовать номенклатуру боеприпасов ныне существующей 2А46…
Статья рассчитана на недалёких.
Серый – учи матчасть.
” …остро стоит вопрос об окончании разработки и запуске в производство новой номенклатуры боеприпасов для 125-мм танкового орудия 2А82, в первую очередь оперенных бронебойно-подкалиберных и управляемых (с подрывом на траектории полета) снарядов. …”
И в каком месте написано , что к новой пушке не подходят боеприпасы , используемые для 2А46 … ?
Манипуляции твои дешёвые и туповатые . Не равняй людей по своему уровню .
То же и к Хохлу относится .
Айнет разработан давно, его испытали.
Сама Армата проходит испытания в ЦВО.
Серый, по части оборонки стоило бы изучить матчасть.
Могу подробно рассказать тебе о Вакуумах, о скорости снаряда, использовании заряда в 2А82.
Эти «проблемы» – всего лишь период испытания и доработки машины.
Или тебе рассказать про техпроцесс испытаний на ХКБМ?
Конкретно. Где написано что номенклатура боеприпасов для 2А46… не подходит для 2А82 ?
Расскажи подробно … “знаток” … Ты же можешь .
…остро стоит вопрос об окончании разработки и запуске в производство новой номенклатуры боеприпасов для 125-мм танкового орудия 2А82, в первую очередь оперенных бронебойно-подкалиберных и управляемых (с подрывом на траектории полета) снарядов….
Отвечаю – бронебойный снаряд для Арматы был разработан еще до самой Арматы, на стадии испытаний Черного Орла – Т-80У с измененным шасси и доработанным автоматом заряжания, позволяющим использовать снаряды с большим удлинением.
Вот непонятно . Ты прикидываешься или такой в действительности ?
Ещё раз . Где написано , что боеприпасы для 2А46… не подходят для 2А82 ?
Ты же на этом постарался заострить внимание. Вот теперь давай , ” знаток” , объясняй.
Объясняю – говорится о проблеме боеприпасов.
Её нет, так как снаряды от 2А46 подходят к 2А82.
Проблема высосана из пальца.
Говорится в статье о проблеме разработки новой номенклатуры боеприпасов . И соответственно о новых ТТХ всего комлекса Т-14 . Куда входит и сама машина , экипаж ( без него это просто груда железа , применяемые боеприпасы и т.д.
Но спрыгивать не надо .
Итак . Где написано , что номенклатура для 2А46… не подходит для 2А82 ? Сп***л ?
Уж на сковороде …
Серый, я могу продублировать вышенаписанное.
ТТХ включает в себя как унификацию, так и модернизацию.
Внедрение Вакуумов – это модернизация в пределах ТТХ.
Они попросту не нужны, так как текущие снаряды от того же Т-90М и и Т-80БВМ прекрасно справляются со своей задачей.
Не говоря уже о том, что у удлиненного орудия 2А82 скорость того же снаряда будет чуть выше в силу доразгона в канале орудия.
Автор лжет.
Н-да … Похоже не прикидываешься .
Тогда вам, товарищ , к доктору . Хотя и он может оказаться бессилен . Так называемые особенности мышления… штука малоизученная и практически не поддающаяся лечению .
И тебе не хворать.
Думаю вопрос закрыт в силу того, что тема скатывается в клоунство и показное непонимание сути. По-Владимиру как то.
Клиника.
Он у нас уже заказчик танка АРМАТА. Знает текст ТТХ. Ему – за Фому, он – про Ерёму. Скука.
А у Вас и Т-50 не летает на новых двигателях)
И всякие недалекие верят этим басням.
У нас летает всё, и даже тарелки.
расскажи про то, почему все эти испытания так сильно затянулись
Во первых экономические проблемы, во вторых доработка технологии.
В частности орудия 2А82 с высокой энерговооруженностью.
экономические проблемы? кто-то из рядом стоящих у российского руля говорил ,что типа минимальная шкала 40 бакс за баррель, иначе путиномика ухнет после проедания запасов. и вот значит я в поисковике набираю “цена на нефть” и вижу там интересные 26 баксов. это похороны арматы, сармата и прочих мультяшных пистолетов?
Кто то под вывеской Альфа Банка пытался обанкротить УВЗ недавно.
А запасы бывают внепланово пополняются. Например в свете отгрузки военной техники Индии и странам Ближнего Востока.
Сирия – отличный полигон для того, чтобы продемонстрировать силу нашего оружия.
Да! Всё плохо значит будут погромы ))
А куда спешить?
Новый танк пока не нужен.
Он сильно опередил время.
Старые пока вполне справляются и ЛУЧШИЕ на планете.
И их много.
А новый это задел на будущее и демонстрация возможностей не более.
армата опередил время настолько ,что отбросил ненавистные штаты в каменный век? или как?
Почему ненавистные?
Штаты как штаты.
Абрамс их на уровне Т-62.
Его и старые ещё сорветские танки на НОЛЬ множат без проблем.
Армата зачем?
Вот ждём когда Штаты что-то новое сбацают.
Когда?
Не подскажете?
Может у них автомат заряжания появится или пушка 125
Танк спроектирован под заказанные ТТХ. Новая пушка (удлинена на 1000 мм) и новые боеприпасы соответствуют этому ТТХ. Следовательно, пихая в орудие боеприпасы для 2А46, соответствия танка заказанным ТТХ не будет. ( Да, Кот?)
В танке СНАРЯД отдельно а ЗАРЯД отдельно.
Для новой пушки старые СНАРЯДЫ вполне подходят но желательно хоть и не обязательно новые ЗАРЯДЫ.
И вообще когда Серые и сантехники не знающие ничего кроме канализации начинают обсуждать танковые пушки это ДИЧЬ и ШИЗА
Папу не учи, знаток. Прочитай, о ЧЁМ коммент. Потом барабань по клаве.
Он прав. Номенклатура снарядов 2А46 подходит для орудия 2А82.
Вы чё , сговорились? Повторюсь : НОВОЕ ТТХ, новый танк, новое танковое орудие, новые боеприпасы !! Я не против , что вы прикрутили колесо от телеги к авто “мерседес”. Но это уже не соответствие НОВОМУ ТТХ
Танк разрабатывался с серьезным заделом на будущее.
Так и вышло.
Текущая Армата превосходит современные образцы НАТО даже на снарядах 2А46.
У танков НАТО потолок модернизации – или разрабатывай новую машину, или воюй и проиграй.
Одной Арматы на пару с БМПТ достаточно для уничтожения группы танков НАТО в атаке.
И в НАТО об этом знают.
На данном этапе современным требованиям отвечают Т-90М и Т-80БВМ, получившие модернизацию и новые снаряды (и орудия кое-кто).
Колеса от старых мерседесов подходят и к новым.
Не знал?
И ещё много чего подходит.
Опять? Я за колесо от телеги , в общем то. А по Вашему комменту – согласен про унификацию и стандартизацию. И рационализацию с ассенизациёй.
Самый современный снаряд (780мм удлиненния) для 2А46 берет 700мм брони. Это более 50% лобовой проекции М1А2.
Вакуум берет 900-950мм в силу удлинения и использования иного заряда, который в итоге разгоняет снаряд практически до 2000 м/с.
На очереди 2А83.
Нет, от нее отказались.
Сравнима с 2А82, но бесполезна в силу отсутствия унификации.
2А82 – потомок 2А66, что планировали ставить на прототип еще из 80-х, который, будучи выпущенным в серию, просто перевернул бы танкостроение с ног на голову.
Танк был сверхсовременным, обогнав современников на 15-20 лет.
Вообще, тема была о логике ). А чем , кстати, 2А83 сравнима с 2А82 ?
2А83 – 152мм, 2А82 – 125мм. Оба орудия имеют сравнимую энерговооруженность, но у 2А82 есть унификация. Зачем изобретать велосипед?
Для унификации, например , с Коалицией.
Коалиция – это уже артиллерия.
” …остро стоит вопрос об окончании разработки и запуске в производство новой номенклатуры боеприпасов для 125-мм танкового орудия 2А82, в первую очередь оперенных бронебойно-подкалиберных и управляемых (с подрывом на траектории полета) снарядов. …”
И в каком месте написано , что к новой пушке не подходят боеприпасы , используемые для 2А46…. ?
Манипуляции твои дешёвые и туповатые . Не равняй людей по своему уровню .
То же и к Хохлу относится .
Во всей этой цепочке есть самое важное звено двигатели ракет не бессрочные ещё в пятом году красноярский инженер писал об этом. Проверяли из трёх старых долетает одна это при том что сами испытания страх божеский. Но коты могут спать спокойно нет в планах мировой войны учения для подпугивание населения. Определяется это не ракетами и танками а отсутствием разработки стрелкового оружия способного пробивать броники. При этом возможно пиндосы просматривают безконтактную войну как в Ираке. Наши просматривают им в задницу, в таких позициях воевать сложно и трудно даже договорится не воевать.
Вообще-то только в России в стирелковке есть ВАЛ и ВИНТОРЕЗ.
Бесшумные и пробивающие броники.
Ничего подобного нет в мире.
И нет новой НОЧНОЙ тактики когда бой ведётся в полной темноте и полной тишине.
Или как думаешь в Сирии кто и как по ночам отвоёвывает плацдармы которые потом днём арабы друг-другу сдают?
Оружие спецназа это оружие спецназа. Винтовки крупнокалиберные пробивают всё они во всех странах есть. Тактика ночная не поможет если контактного боя вообще не будет а к этому идёт. Понятно что сделать могут всё, но не делают ничего кроме экипировки жандармов стрелять по ишакам днём и ночью по их хозяевам. Этим воякам не хватает только ил 2 и то какой-то теневой ссо генерал собрался их собирать из сельхоз машин. Пиндосовский естественно у нас инициатива наказуема.
У спецназа много чего интересного есть.
Еще когда я служил в ВР были интересные вещи, которых не было у остальных.
А сейчас уж подавно.
Смотрю на молодежь в экипировке шикарной и завидую, вспоминая свою.
Шляпа это всё Кот. Когда Гиркин а он вообще-то спецназ зашёл в Славянск были у него только аки и гранотометы, но граната с них часто не уходила старые ржавые. Гиркин воевал по сути с милицией и с добровольцами. Представь что там против него не гопаки воевали а пехота хотя бы польская. Кранты Гиркину в одночасье. Если Донбассу прямо сейчас дать автоматы, чтоб шили любые броники их визави той же ночь уйдут в тыл сало искать, а поляки им на смену придут если донбасята обозначается возле Кракова. Такова реальность.
Гиркин вообще-то бандит-партизан.
Самозванец и самозахватчик.
А если Донбассу дать ядерное оружие то добегут до Фашингтона
ага.
Вот только никто не даст.
С какого?