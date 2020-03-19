Плюшевый щит

Российские СМИ со ссылками на источники в военно-промышленном комплексе (ВПК) сообщили, что в серийное производство чудо-танк Т-14 «Армата» пойдет не ранее 2023−2025 годов. А вот еще несуществующую ракету РС-28 «Сармат» похвалили китайцы, и это стало предметом особой гордости у государственных российских пропагандистов.

Начнем с «Арматы». Грозное оружие, которое в РФ власти не чураются таскать на парады Победы с 2015 года, существует пока лишь в виде двух десятков экспериментальных машин. Сам же танк признан военными «проблемным» и имеет массу «узких» мест. И если ранее подобная информация «зажималась», а в Интернете звучали вопли «как это „Арматы“ не существует, если она катается на парадах?», то теперь все происходит более буднично.

Вероятно, потому что очередное фантазийное «оружие возмездия» оказалось фейком и по мере развития ушло из фокуса государственной. Это, напомним, когда ухоженные дяди с центрального российского телевидения с британским гражданством и итальянскими виллами верещат про удары по Америке.

Цитируем издание «Наука и Техника»:

«…завершение государственных испытаний «Арматы» к концу 2019 года так и не состоялось, а его заявление о завершении предварительных испытаний танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 весьма туманно. Не совсем понятно с каким результатом завершились предварительные испытания — насколько они были успешны, были ли выявлены несоответствия требованиям ТЗ и когда могут быть устранены недостатки, которые неизбежно проявляются в процессе создании нового образца.

Также похоже, что УВЗ не справился и со скорректированным производственным планом на 2019 год, и вместо 16 машин «опытно-войсковой партии», замминистра ожидает только первую партию из 5 машин в «ближайшие месяц-два» (т.е. в 2020 году)".

Ай-ай. А как же УВЗ собирался производить серию в 2300 грозных чудо-машин, если склепать даже два десятка не в состоянии?

Далее в статье перечисляется ряд узких мест этого танка: плохой двигатель, нет снарядов под выбранное орудие и негде их производить (да-да), спорные моменты компоновки, опасения по поводу надежности электроники (ее по первоначальным планам должны были поставить из стран НАТО, в частности, Франции, откуда сейчас брать — вопрос):

«Вызывает обеспокоенность и тот факт, что по информации, проскакивающей в открытых источниках, у военных возникают вопросы и к целому ряду систем перспективного танка. В том числе, например, к надежности наблюдения экипажа за боевой обстановкой (информация об окружающей обстановке поступает к экипажу, для лучшей защиты размещенному в бронированной капсуле, через электронно-оптические системы, которые, как считают военные, „в бою могут подвести“), остро стоит вопрос об окончании разработки и запуске в производство новой номенклатуры боеприпасов для 125-мм танкового орудия 2А82, в первую очередь оперенных бронебойно-подкалиберных и управляемых (с подрывом на траектории полета) снарядов. А в последнее время выражаются сомнения и в правильности выбора силовой установки».

В общем, все грустно. В конце статьи делается оптимистичный вывод, что «в случае успешного проведения Государственных испытаний, серийные поставки машин на платформе „Армата“ могут начаться не ранее 2023−2025 годов».

Вот тебе раз! Напомним, что по планам 2013 года, Уралвагонзавод должен был к 2020 году поставить в войска 2300 грозных колесниц войны. Естественно, что до этого «изделие» должно было пройти полный цикл конструкторских и военных испытаний, после чего быть принятым официально на вооружение российской армии. Вместо этого чиновники начали с 2015 года таскать прототипы «Арматы» на парады.

Не надо обладать каким-то тайным знанием или быть подключенным к «инсайдам» внутри пресловутых «кремлевских башен», как это декламируют жулики-политологи, дабы понимать простейшие вещи и взаимосвязи. Современный танк — это сложное в технологическом и индустриальном отношении изделие. Позволить себе создавать новую военную технику в современном мире могут только реально промышленно и технологически развитые государства, обладающие максимальными линейками технологий и соответствующими индустриальными мощностями. К сожалению, РФ к таковым государствам уже давно не относится. Российское танкостроение еще 10−20 лет назад прочно зависло на стадии десятых-двадцатых модернизаций древних советских танков Т-72 и именно поэтому еще в 2011 году министерство обороны РФ отказалось от их закупок (речь шла о танке Т-90).

Что касается индустриальных мощностей, то выяснилось, что Уралвагонзавод готов собирать танки «Армата», но по цене в 5−7 миллионов долларов за штуку, как минимум. И это при заказе в 2300 машин. При меньшем объеме цены увеличивалась. То есть, пропаганда в духе «наша техника не имеет аналогов и стоит дешевле, чем западная» снова натолкнулась на суровую реальность. А именно: промышленно и технологически отсталое государство не может производить современную технику лучше и дешевле, чем иностранные конкуренты из более развитых стран.

Поэтому постоянный перенос сроков «вправо» в любых более-менее технологичных проектах в РесФеде — это маркер того, что ничего не будет.

Процитируем издание «Военное обозрение»:

«Танк „Армата“ расхваливают уже давно. Каких только эпитетов и сравнений к нему не подбирали! И венец тагильской школы танкостроения, и Т-34 нашего времени, и образец революционного прорыва в технологиях, который никто не может скопировать, и машина с хорошим экспортным потенциалом. Последняя характеристика относится, кстати, и к „Курганцу“ с „Бумерангом“. Главнокомандующий сухопутными войсками О. Салюков в ноябре прошлого года назвал „Армату“, БМП „Курганец-25“ и БТР „Бумеранг“ перспективными образцами и отметил, что данные образцы превосходят по характеристикам любого иностранного конкурента».

Кого-то удивляет, что военные заявляют, что несуществующие образцы вооружений прямо вот так превзойдут «любого иностранного конкурента»? Так у них это историческое. Например, в 2007 году российские мужчины в погонах гнали про чудо-танк Т-95, который прямо всех порвет и удивит:

«Начальник вооружения Вооруженных сил РФ — заместитель министра обороны генерал армии Николай Макаров заявил 22 декабря, что в 2008 году завершатся испытания принципиально нового танка. А в 2009 году его примут на вооружение. По его словам, машина будет концептуально новой, превосходящей все существующие образцы. Танк XXI века получит новые ходовую часть, силовую установку, систему управления огнем, вооружение. Хотя, как заявил Николай Макаров, некоторые предприятия российского ОПК уже не способны производить комплектующие соответствующего качества».

Так что не будет никакой «Арматы» и до 2025 года. В лучшем случае произведут еще несколько десятков шушпанцеров (у РФ, скажем по секрету, уже практически нет производственных мощностей по выпуску танковых снарядов и ракет современного типа, и очень плохо обстоит с производством надежных танковых орудий) с пушками из фольги и будут гонять их на парады.

Если платформа «Армата» — тема уже отработанная, то вот чудо-ракета РС-28 «Сармат», которую госпропаганда превозносит с 2012—2013 годов, пока еще жива. Хотя и протухает с каждым годом. Поскольку разработка невероятной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) закономерным образом затягивается (ее обещали принять на вооружение в 2013 году не позднее 2018 года), то теперь в ход пошли «похвалы» от аж… самих китайцев! В январе текущего года российские СМИ радостно сообщили:

«Разработка новой МБР велась более десяти лет, и сейчас, отмечается в материале, уже можно быть уверенными, что до начала поступления ракеты в войска осталось совсем недолго. Об этом свидетельствует периодическое обнародование сведений об испытаниях этого оружия. Введение «Сармата» в эксплуатацию станет весьма своевременным.

— Многие годы «величайшим потрясением» для стратегического противника России были ракеты Р-36М, которые в НАТО называют «Сатана», что говорит о «страхе и уважении». Но срок эксплуатации этих МБР в скором времени подойдет к концу. По своей мощности «Сармат» превосходит своего предшественника, на функциональность ракет данного типа в России возлагают большие надежды, — цитирует материал ИноСМИ.ру.

При необычайных показателях стартовой массы и полезной нагрузки, а также ядерных боеголовках с индивидуальным наведением новая российская МБР имеет удивительную дальность применения в 18 тысяч километров.

— Это означает, что при запуске с собственной территории эта ракета может успешно поразить цель в любой точке мира. В «Сармате» также предусмотрена возможность изменять дальнобойность в зависимости от конкретной ситуации, — пишет издание.

Огромная мощность — способность нести 10 тяжелых ядерных боеголовок — означает, что одной ракетой можно уничтожить целый город и даже страну с небольшой территорией. В эффективности «Сармата» также не приходится сомневаться — он преодолевает все имеющиеся системы ПРО, индивидуальное наведение с использованием инерциальной, астрономической и спутниковой систем, а также многозадачность боеголовок обеспечивают высокую точность попадания. Оснащение гиперзвуковым блоком «Авангард» усиливает все эти возможности. Применение в «Сармате» жидкого топлива, которое в странах Запада сочли непрогрессивным, в действительности дает определенные преимущества, пишет китайское СМИ".

Интересно, как китайские партнеры Кремля узнали ТТХ новой ракеты, если они считаются как бы еще засекреченными? И какой, собственно, ракеты, если она пока еще не существует?

Дело в том, что к началу 2019 году с опозданием примерно на 2−3 года были завершены т.н. «бросковые испытания» массо-габаритного макета РС-28. В этом году будут проходить летно-конструкторские испытания «Сармата», но сколько они займут — не понятно. Но явно не один год.

Например, аналогичные испытания ракеты Р-30 «Булава» в РФ длились почти 14 лет. Эта стратегическая баллистическая ракета морского базирования разрабатывалась с 1997 года. Официальное принятие «изделия» на вооружение армии состоялось только… в июне 2018 года (задним числом эту дату перенесли на 2011 год). Но все эти годы по сути шли летно-конструкторские испытания, которые в целом заняли… 14 лет (с 2004 года). Из 32 испытательных запусков полностью успешными оказались 22 (при этом не обошлось без аварий и катастроф на Воткинском машиностроительном заводе, который производит эту ракету).

А ведь последние старые советские ракеты Р-36М2 «Воевода», основа евразийской ядерной мощи в сухопутной компоненте стратегических ядерных сил, будут сняты с вооружения уже к концу 2021 года окончательно. То есть, уже образуется временной разрыв между началом производства новых ракет «Сармат» и снятием с вооружения старых Р-36. Но дело даже не в этом.

Стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета как изделие — на порядки более сложное чем танк. По сути, это полноценная космическая ракета-носитель, практически способная выводить спутники на опорную орбиту. Своих ресурсов, чтобы сделать что-то новое тут, у РФ де-факто нет. Даже если представить, что каким-то образом власти получат к 2022 году испытанную МБР, то ее единственный производитель, Красноярский машиностроительный завод не сможет выдавать «на гора» более 2−4 таких ракет в год. То есть, на выход на текущий уровень паритета с США в тяжелых МБР шахтного базирования РФ потребуется около 8−12 лет (сейчас официально на вооружении РВСН еще находится около 40−46 ракет Р-36М2 «Воевода»). Если же все пойдет так, как предполагают безответственные аналитики, и испытания РС-28 затянутся на несколько лет, то о «Сармате» вообще можно забыть.

Выходит, что единственный вариант получить хоть какую-то ядерную дубинку в обозримом будущем — это, опять же, заручиться помощью Запада. Без нее сделать ничего толком невозможно: ни создать ракетостроение, ни даже вырастить картошку (импортный семенной материал, импортная сельскохозяйственная техника и так далее). Но США явно не собираются каким-то образом продлевать договор СНВ-3 по ограничению стратегических наступательных вооружений. Возможно, вашингтонские «поджигатели мировой войны» уверены, что в 20-е годы текущего столетия военный потенциал Российской Федерации, способный нести угрозу самим США, будет практически обнулен. А раз так, то на вопли пропагандистов нет смысла тратить свое время.