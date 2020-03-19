Чистота русского языка, как основа духовного развития (доклад)

ЧИСТОТА РЕЧИ, как основа духовного развития.

Наш русский язык уникален. Это космический образный язык. Для общения на русском языке мы используем ОБА полушария нашего мозга, в отличии от, например, примитивного английского, где работает только одно полушарие ЛОГИЧЕСКОЕ.

Мы часто говорим о важности сохранения языкового наследия, о важности правильно говорить, что русский язык великий, могучий и много-много других эпитетов. Но почему-то мало кто помнит о важности чистоты речи. Хотя это понятие философское, абстрактное, но оно конкретизируется и проецируется на каждую сферу нашей жизни. Чистота в доме, чистота в отношениях, в помыслах, чистота как гигиена, в том числе и чистота в речи.

Дело в том, что, наше сознание канализировано. Наша мысль течет по определенным каналам. И эти каналы строго структурированы. Мысль бежит от одной опорной (реперной) точки до другой. И чтобы вырваться из этих каналов, необходимо научится смотреть туда, куда не смотрят другие. В этом заключен и принцип управления вниманием. Если вы даете кому-то другому право управлять вашим вниманием, вы упускаете из виду то, что этот человек может попытаться от вас скрыть. Если вы даете право управлять вашим вниманием, от вас будет скрыто то, что вы не должны, по их мнению, знать.

Поэтому очень важно научиться смотреть туда, куда не смотрят другие, и думать не в уже готовом ключе, а проторивать свою собственную дорогу. Хотя она и войдет в диссонанс с другими проторенными дорогами, но позволит вам увидеть то, что люди с канализированным мышлением никогда не увидят. Это мировоззренческий аспект, принцип самопознания.

И что самое интересное, все эти клише, все эти опорные точки отображены в языке. Поэтому, когда начинаешь, к примеру, изучать Буквицу, начинаешь лучше понимать других людей, особенно когда слушаешь то, как они говорят.

Невольно приходят на память некоторые злобные тролли с сайта ЯП, речь которых убога и беЗсодержательна по сути, более того, разрушает генетику ее хозяина, суть "источника".

СОЗНАНИЕ И МЫСЛЕРЕЧЕНИЕ

Вы наверняка знаете, что наше сознание находится в настоящем, в то время, как подсознание живет в вечности. Это говорит о том, что подсознание существует вне факторов времени и пространства. По сути, оно знает все. Если любого человека ввести в очень глубокий гипноз, он сможет назвать имена и фамилии всех пассажиров любого лайнера, летящего в небе в данный момент. Поразительно, но нашему подсознанию известно абсолютно все.

Все информационное наполнение мироздания нашим подсознанием охватывается полностью. Ограниченным является только наше сознание. Именно на этом основано такое понятие как мантика. Мантика - это механизм общения со своим подсознанием через посредство чего-то. Маятник, рамка, карты, руны, без разницы. По сути, происходит контакт со своим подсознанием при помощи какого-то внешнего инструмента.

Так вот, в чем преимущество Буквицы? Буквица – это язык подсознания. Буквица в вечности и она на уровне подсознания. А здесь у нас современный язык, язык на котором мы говорим сейчас.

Все вы наверняка слышали такое утверждение, что долгое время язык не менялся вообще. Меняться он начал только с наступлением темного времени. Кто-то это связывает с внешним влиянием, кто-то просто с влиянием космоса, прохождением ночи Сварога.

Однако, с большой долей вероятности можно утверждать, что было именно так. Почему? Потому, что люди охватывали своим сознанием весь спектр подсознательных аспектов, которые мы не охватываем сейчас. Мозг у людей был активирован на все 100%. Следовательно, они были заинтересованы в том, чтобы наши слова подсознание понимало точно также как и наше сознание. Другими словами, люди говорили на том языке, на котором подсознание воспринимало именно то, что мы и хотели ему сказать.

Как пример, использование частицы НЕ. На уровне сознания мы хотим сказать что-то с частицей НЕ, подразумевая отрицание этого явления. Подсознание частицу НЕ не воспринимает как отрицание, потому что это «Наше Есть». Мы говорим подсознанию, что мы не больны, оно болезнь усиливает. Почему? Наше Есть больны.

Сейчас языки сознания и подсознания разъедены между собой очень сильно. Произошла их рассинхронизация. В итоге, мы говорим – закрыть дверь наглухо. Подсознание воспринимает это как команду к ухудшению слуха. Мы говорим – не хочу видеть. Подсознание понимает как указание на ухудшение зрения. По сути, подсознание воспринимает все буквально, как малолетний ребенок.

Есть группа слов, которые программируют болезни. Например, как кость в горле, я его не перевариваю, ненавижу, терпеть не могу, чихать я хотел, надоело до тошноты. Когда мы говорим это, мы не подразумеваем призыв к ухудшению здоровья, но отдаем своему подсознанию настолько четкие команды, что оно их тут же начинает выполнять. А если мы говорим, что эта проблема - сплошной геморрой? Понимаете? По сути, идет программирование.

Другая группа слов носит название слова-кандалы. Употребляя слова-кандалы, мы ограничиваем себя и в свободе, и в возможностях, и в правах. У меня не получится, я не достоин, меня заставляют, это невозможно. Это указывает на неуверенность в себе, за которой всегда маячит убеждение в своей ограниченности.

Из психологии мы знаем, что каждый человек имеет субличности внутреннего Я. Поэтому сейчас, из-за искажений языка, происходит еще большее расщепление этих субличностей. Все эти субличности так или иначе в подсознании, и при определенной команде активизируется та или иная субличность. Человек начинает вести себя именно так, как он ведет себя в таких ситуациях.

Поэтому язык, на котором говорили многие миллионы лет, не менялся со временем. Его хранили и берегли как святыню. И критерий проверки исконности языка, это когда подсознание воспринимает его именно так, как его понимает сознание. Сейчас человек говорит одно, подсознание считывает совсем другое.

Понятно, что в течение одного поколения нельзя все это опять срастить и прийти к единству сознания и подсознания. Процесс будет растянут на протяжении многих и многих поколений. Но пока достаточно хотя бы обозначить эту проблему. И если у вас, откуда ни возьмись, из подсознания выстреливает импульс, который вы не можете сознательно описать, не можете понять, почему вас тянет сделать именно так, далеко не всегда вы слышите при этом свою интуицию. Часто из подсознания в виде какого-то импульса с вами говорит психопрограмма, которая туда заложена чаще всего вами же самими. То же самое относится и к использованию матерной речи или брани. То, что сейчас принято называть матерщиной, раньше являлось очень сильным энергетическим языком, по сути мантрами, предназначенными для своих конкретных целей. И если их применять в повседневной жизни, это равносильно использованию ядерного оружия в быту. При частом употреблении эти слова рвут у людей психику просто в клочья. Это говорит о том, что люди просто уничтожают сами себя. Более того, по исследованиям психологов, 95% людей подсознательно не хотят жить. Сознательно они живут по той причине, что просто боятся смерти, но подсознательно они жить не хотят. К примеру, алкоголь дает иллюзию радости просто потому, что в реальной жизни они чувствуют себя не комфортно.

Поэтому надо понимать, что своими словами, своей речью мы программируем определенные механизмы в нашем подсознании, в том числе и механизмы самоликвидации. И не надо удивляться, почему мы стали так мало жить. И по этой причине тоже.

Вы когда-нибудь обращали внимание на механизм нашей речи? Мы чаще всего не задумываемся, какое слово употребить. Иначе, если мы будем осмысливать и подбирать каждое слово, наша речь станет очень медленной. У нас есть образ. Мы своим сознанием удерживаем образ того, что мы хотим сказать. Этот образ погружается в подсознание, и оттуда возвращаются слова и предложения, которые мы, по большей части, произносим механически. Исключением являются разве что гимны, молитвы, обращения, заговоры и прочее, то, что является заученным словесным клише, которое мы эмоционально наполняем своей энергией. Эмоция – это канал, по которому течет энергия. Именно поэтому так и опасно эмоционировать по негативным событиям в нашей жизни. Когда мы обращаемся к высшим силам своими словами, мы, как правило, говорим медленно, для того, чтобы у нас была возможность энергетически наполнить каждое слово.

Образ из сознания опускается в подсознание, где он перекодируется из языка образов в язык слов, и у человека выстреливает готовое предложение, которым человек и излагает свою мысль.

О чем это говорит? О том, что исходя из ситуации в подсознании, само подсознание и выдает соответствующую словесную формулировку. Начиная просто наблюдать за этими моментами в речи людей, вы найдете для себя много интересного.

Вы увидите, что у людей с общими проблемами будут и определенные словесные клише. Когда сталкиваешься с человеком, в речи которого много таких слов, абсолютно лишних междометий, и множество других неприятных моментов, которые и характеризуют своего хозяина, задаешься здравым вопросом – это как? Хотя это не влияет на саму информацию, но это дает вам основания понять степень субъективизма человека, которую он внес в свою речь. Дело в том, что каждый из нас пропускает получаемые знания через два фильтра: первый, жизненное предназначение, который не меняется на протяжении всей жизни, и второй, уровень осознанности человека, который может меняться на протяжении всей жизни человека.

Существует одна особенность – чем больше в речи человека слов паразитов, тем больше он выступает за борьбу против паразитов, т е за борьбу с системой, за борьбу с теми, кто на нас паразитирует. Это говорит о том, что человек, по сути, воюет сам с собой. Он не может очистить самого себя, либо сам стоит на паразитирующих позициях и в его речи полно слов паразитов.

В качестве примера можно привести такое словосочетание - «как бы». Очень часто встречающееся словосочетание или словесное клише. В принципе «как бы» означает аллегорию, т е человек подразумевает наличие иносказания. Но когда это сочетание используется в прямом контексте, это говорит о том, что человек сам не уверен в том, что он говорит. «Я как бы пришел, наши предки как бы заселили эту Землю, мой как бы отец». Отсюда вывод: когда в речи человека есть такое клише, это указывает на то, что человек сам не уверен в том, что говорит. Он стоит на этих позициях, но внутренне в них сомневается. Подсознание эти сомнения и выстреливает такими клише.

Если человек торопит события и не находится в настоящем моменте, а мысль уже улетела далеко вперед, он выдает другое клише - «будем говорить». Практически в каждом предложении – будем говорить, будем говорить, будем говорить.

Следующее клише, и даже не клише, а просто звук - «э», говорит о том, что человек «завис». По сути, этот звук восходит к буквице Есть. Есть – это Явный мир. Но если мы берем руническое обозначение этого образа, то это ожидание. Месяц Элет - месяц посева и наречения, но другая его грань - месяц ожидания. Фактически человек находится в ожидании. В ожидании чего? В ожидании прихода того, что ему сказать далее. Из-под сознания идет задержка формирования словесной интерпретации образа его мысли. Человек просто ожидает, когда эти слова придут в его сознание. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент слов еще нет, и у него выскакивает слово-заменитель. Это говорит о том, что человек либо перегружен, либо присутствует какой-то сбой. Речь его не льется из глубин подсознания, а где-то и что-то ее тормозит.

Существует и множество других моментов. Попробуйте увидеть их сами. Подумайте, как это наблюдение можно использовать в своей собственной жизни.

Встает вопрос: как от этих клише избавляться? Один из законов мироздания, по которому живет Вселенная, гласит: что внутри, то и снаружи. Но, что снаружи, то и внутри. Получается, есть два пути решения этой задачи.

Первый. Мы углубляемся внутрь себя, меняем что-то внутри себя, тем самым изменяя ситуацию вовне. Это сложный путь. Путь глубокой медитации, работы со своим подсознанием, по сути, это интроверсия. Человек погружается в себя и из глубин подсознания вытаскивает осознание того, чем он привлек эту ситуацию. Он внутренне ее перерабатывает и ситуация уходит сама собой.

Второй путь, это когда люди через внешнее перерабатывают внутреннее. Решая проблему на Явном плане, человек убирает источник этой проблемы и на внутреннем плане. Сюда можно отнести и многократное повторение каких-либо фраз. Например, «я счастлив», «в моей жизни все хорошо» и т.п. Но это является лишь дополнением к основной работе. Важно не только говорить, но и делать что-то в этом направлении.

Понимая, что этот механизм работает в обоих направлениях, мы можем, всего лишь взяв под контроль свою речь и не допуская слов паразитов, поддерживать внутреннюю чистоту.

Понимаете, беря под контроль свою речь и тем самым делая ее чище, вы наводите порядок в своем внутреннем мире.

Если у человека наблюдается рваная речь, он часто скачет с темы на тему, и при этом не возвращается на исходную тему, это говорит о рваности и его внутреннего мира. Конечно, иногда отступления допустимы, чтобы взглянуть на обсуждаемую тему с другой стороны, но при этом необходим возврат к изначальной теме.

Рваность говорит об изолированности внутренних субличностей человека. Беря под контроль эту рваность, человек тем самым начинает разные аспекты своего внутреннего Я соединять.

По сути, речь – это универсальный инструмент очищения любого воздействия на нашу жизнь. Если речь человека усиливает его подсознательное стремление к самоликвидации, и взяв под контроль только свою речь, он уже способен тем самым остановить этот процесс. А уже следующим шагом его можно запустить в обратном направлении. Помните такое понятие как спин? По сути, мы меняем спин событий своего жизненного вектора.

Используя в речи слова, обороты и целые предложения, которые способствуют вашей гармонизации, вы способствуете слиянию разных субличностей вашего внутреннего Я, и нахождению лада между ними.

Постепенно, вы начинаете осознавать, что буквицы действительно имеют свое образное значение. Все мы росли каждый в своей среде, и у каждого из нас были свои ассоциации с каждой буквой. Вплоть до того, что будучи детьми, мы могли упасть, стукнуться, а вставая буквально скользнуть взглядом по какой-то букве из надписи, а нам в этот момент было больно. В результате, у ребенка, на всю оставшуюся жизнь, будет ассоциативная связь между этой буквой и болью. Это нормально.

Но то, что происходит с детьми сейчас, когда им дают Азбуку, не может считаться нормальным. Например, их учат: А – арбуз, М – машина. А дальше он произносит слово мама. Ребенок начинает вспоминать образ слова мама: машина арбуз, машина арбуз. И какое у него формируется отношение к собственной матери на основании этого образа? Мама – это передвижной мобильный и довольно громкий источник еды. По большому счету, это есть не что иное, как НЛПи. И не имеет значения, это делается с пониманием или машинально, повторяя за учебником.

Главное понять, что до знакомства с исконными образами буквиц, у каждого из нас уже есть свой ассоциативный ряд с каждой буквой. И он тянется из глубокого детства.

А теперь представьте, что мы пытаемся понять друг друга через слова, в то время, как подсознательные образы этих слов абсолютно разные. Это приводит к тому, что на уровне подсознания возникает определенный диссонанс. В этом ключе, появление исконных образов слов является нашим спасением в поиске общего языка. Но для этого надо вспомнить исконные значения и образы букв, чтобы ассоциативный ряд каждого из нас не мешал нашему взаимопониманию.

И диело не только в том, чтобы запомнить, что Азъ – это исток, изначалье. Дело не в этом. Дело в том, что когда мы изучаем это, мы знакомимся с ключевыми моментами, которые активируют наши внутренние исконные ассоциации с данной буквицей. Исконное, извечное представление о каждой буквице. А наш ассоциативный ряд – это наносное. Это поверхность, а исконное – в вечности. Поэтому стоит познакомиться с образами буквиц не на уровне слова, а на уровне ощущений, вспомнить себя в состоянии образа этой буквицы, у нас сразу же возникнет масса ощущений, которые будут обозначать не что иное, как внутреннюю трансформацию на исконное.

Это можно сравнить с образом пыльной комнаты, в которой давно не убирались. Когда протирается какая-то пыльная поверхность, мы начинаем видеть исконный, изначальный цвет этой поверхности. Поймите, тот ассоциативный ряд, который у нас был, он не плохой. Это не означает, что от него надо жестко избавляться. Но закон причинно-следственных связей находится вне фактора времени. И по судьбе, у нас должно было сложиться определенное представление. У нас должны были быть именно такие ассоциации, чтобы они стали, как бы, исходными данными для той задачи, которую нам и предстоит решать.

Это должно помочь уберечься и от ощущения себя жертвой обстоятельств. Позиция жертвы - это не позиция хозяина своей жизни. А когда человек находится в позиции жертвы, он запускает в свое подсознание стремление стать тираном. Не выйти на свободу, а самому стать тираном. По сути, просто провести рокировку. Помните: раб всегда мечтает не о свободе, а о своих рабах. Это часто проявляется и на уровне начальников среднего звена: получив разнос от вышестоящих, он устраивает разнос нижестоящим. Поэтому, если у нас были определенные ассоциации, хорошо, но помимо этого нам нужно посмотреть и на то, какими они были исконно, т к подсознание всегда оперирует именно исконными образами буквиц. Оно в вечности.

Это подтверждается и тем, что когда эниологи тестировали Буквицу, они пришли примерно к тем же выводам. Они диагностировали буквицы и увидели, что именно такие геометрические линии соответствуют образу именно этой буквицы. Не зная образов, на уровне ощущений они смогли их проверить.

В результате, мы отодвигаем старые ассоциации, которые у нас были, и возвращаем на их место исконные ассоциативные образы, при этом вспоминаем и не использующиеся сейчас буквицы, что приводит к активации и внутренней синхронизации.

Дальше мы начинаем понимать, что наши слова или даже мысли, упакованные в словесную обертку, воспринимаются подсознанием так, как мы и говорим. Тем самым мы запускаем определенную цепь реакций на уровни подсознания. В результате мы начинаем пристальней следить за своими словами, меняя нашу речь в целом. Мы начинаем наблюдать, как речь других людей сказывается на их жизни, и как она сказывается на нас. По сути, мы начинаем чувствовать речь.

Если раньше мы воспринимали ее только на уровне информации, то теперь начинаем ее чувствовать. Появляется энергетическая составляющая. Благодаря тому, что мы начинаем чувствовать каждое слово, каждое предложение, мы начинаем видеть и отделять что говорит не только сознание, но и подсознание человека, с которым мы общаемся. Если раньше информация из подсознания вашего собеседника шла в ваше подсознание неосознанно, то теперь уже возможно расширить меру понимания и в этом вопросе.

Когда мы возвращаемся к исконным образам буквиц, мы начинаем понимать, что говорит подсознание. А это является ключом к восстановлению нашего внутреннего разлада и возвращения его к ладу, т е возврату к цельности. Именно цельность является основой духовной культуры. Говоря языком энергоинформационного обмена, мы с помощью буквицы расширяем меру своего понимания, уровень осознанности и в вопросах энергии и в вопросах информации.

Знакомясь с образами тех буквиц, которые вышли из употребления, мы открываем новые энергоканалы. Каждая буквица – это не просто информация, это информация в движении. А информация в движении – это и есть энергия. Именно через энергию и считывается информация.

Если обозначить это графически, как точка в круге, то точка – это информация, круг – это энергия. А направленная энергия, это уже силовой вектор, в отличие от потенциальной энергии или еще говорят скалярной в форме сферы. Информация всегда передается на волне энергии.

Поэтому Буквица – это не просто определенная информация, это информационный поток. Энергетический поток, на фоне которого передается информация. О чем это говорит? Если у нас есть матрица славянского мировосприятия (квадрат 7х7), то мы имеем 49 основных энергопотоков, на которые мы и настроены. А при гармоничном взаимодействии этих 49 потоков мы приобретаем цельность.

Благодаря такому усилению энергостатуса, у нас начинает развиваться и эмпатия или чувственная сфера. А вместе с ней и предчувствие или интуиция. Предчувствие – русский аналог интуиции.

Когда человек знакомится с Буквицей, у него увеличивается спектр его восприятия, он начинает чувствовать энергии, потому что учится работать с образом. Именно поэтому, возврат к образному мышлению – основа для повышения энергостатуса человека. Когда человек начинает воспринимать информацию образами или цельными блоками, работа с информацией ведется уже на уровне ощущений.

Беря две буквицы, вы на уровне ощущений их соединяете. У вас выстреливает какой-то общий результат, который, учитывая особенности вашего подсознания, возвращается им в виде какой-то словесной формулировки.

Этот механизм можно использовать не только в Буквице. Беря какую-то систему знаний единым образом, мы пропускаем ее через себя, потом берем другую систему знаний, и точно также, как мы соединяли две буквицы, соединяем эти две системы знаний. В результате эти разные системы знаний соединяются точно так же, как две буквицы в рамках единой Буквицы. А ощущение чувственного восприятия мира приходит с опытом по мере работы с Буквицей. К примеру, северный и южный полюса не являются противопоставлением друг друга. Это две крайности одной единой системы.

Когда мы говорим про эмоциональное наполнение, стоит понимать, что эмоция – это ручка, которой мы записываем наш посыл в эфирных слоях мироздания. Мы передаем информацию через нашу эмоцию. Особенно когда мы хотим задать какой-то импульс. Поэтому когда мы начинаем эмоционально воспринимать образы буквиц, подсознание понимает это как команду возврата к истоку. Но наш исток не в прошлом, он в вечности. Соответственно, человек, через эмоциональное познание буквиц, переходит от линейного восприятия времени к объемному. Он начинает познавать не прошлое, а вечность и бесконечность, т е многомерность.

Человек, который духовно развивается, никогда не будет заложником своих эмоций. Он всегда держит их под своим контролем. При этом он не становится безэмоциональным, он включает их тогда, когда это нужно. Буквица не делает человека более эмоциональным, она приводит его к более упорядоченной работе с эмоциями. Иными словами, он берет их под контроль, как и свою речь.

Эту статью мне прислали друзья по почте, разрешив публиковать этот материал с согласия автора, который прекрасно украсил материал иллюстрациями.

Я взяла на себя смелость лишь немного дополнить мысли, отраженные в этой прекрасной статье, своими.

Полагаю и уверена, тебе понравилось, мой Читатель.

Добра и Блага ТЕБЕ!

Даша Р.